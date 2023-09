Padrões Escuros

Dark Patterns referem-se às técnicas de design usadas em interfaces de usuário (IU) de software que enganam, enganam ou manipulam intencionalmente os usuários para atingir determinados objetivos de desenvolvedores, designers ou empresas. O conceito foi introduzido por Harry Brignull em 2010, que o descreveu como uma forma digital de persuasão que capitaliza os preconceitos, tendências e limitações cognitivas dos utilizadores para influenciar o seu processo de tomada de decisão. Esses padrões são frequentemente associados a práticas antiéticas, exploradoras e predatórias que se aproveitam da desatenção, ignorância ou confusão dos usuários para maximizar certas métricas, como receita, envolvimento do usuário ou taxas de conversão, muitas vezes às custas da experiência do usuário (UX). ) e confiança.

Vários fatores contribuem para a prevalência de Dark Patterns no ecossistema de aplicativos modernos. Para começar, a natureza competitiva da indústria incentiva as empresas a priorizar os ganhos de curto prazo em detrimento da satisfação do usuário a longo prazo. Além disso, a falta de leis ou regulamentos que proíbam tais práticas encoraja ainda mais os designers a experimentarem estas táticas. Além disso, muitas organizações empregam incentivos baseados no desempenho que vinculam a remuneração dos designers e desenvolvedores a objetivos específicos que podem motivar a inclusão desses padrões nos produtos.

Um estudo realizado em 2019 por pesquisadores da Universidade de Princeton analisou mais de 11.255 sites de comércio eletrônico e descobriu que aproximadamente 11% dos sites amostrados empregavam Dark Patterns. Eles foram classificados em 15 categorias, sendo as mais comuns vergonha de confirmação, anúncios disfarçados e custos ocultos. Além disso, o estudo observou que os Dark Patterns eram utilizados com mais frequência por websites com maior tráfego, sugerindo que estas táticas podem proporcionar alguns benefícios a curto prazo para as empresas.

Na AppMaster, entendemos que essas técnicas de design antiéticas podem ter consequências duradouras para as empresas, seus produtos e seus clientes. O uso de Dark Patterns pode levar a resultados negativos, como degradação da satisfação do usuário, perda de fidelidade do cliente e danos à reputação da marca, o que pode prejudicar o sucesso do negócio e da solução de software criada com nossa plataforma. Portanto, AppMaster incentiva designers, desenvolvedores e empresas a aderirem aos padrões éticos de design e priorizarem a transparência, a usabilidade e a centralização no usuário em sua jornada de desenvolvimento de aplicativos.

Ao usar nossa plataforma no-code para criar aplicativos back-end, web e móveis, os clientes podem repudiar Dark Patterns seguindo algumas práticas recomendadas. Em primeiro lugar, é crucial estabelecer um conjunto claro de diretrizes e princípios éticos que possam servir de base para todas as decisões de design. O envolvimento em reuniões regulares com as partes interessadas e revisões por pares pode ajudar a garantir a adesão a essas diretrizes e incentivar a avaliação crítica do design de UX em todo o aplicativo. Além disso, a realização regular de testes de usuário e a incorporação de feedback do usuário podem expor a presença de quaisquer elementos enganosos ou manipuladores na IU, que podem ser prontamente abordados e eliminados. Além disso, monitorar e analisar as principais métricas de usabilidade pode ajudar a identificar quaisquer efeitos negativos não intencionais no comportamento do usuário resultantes de Dark Patterns, que podem ser insights acionáveis ​​para melhorar a experiência do usuário geral.

Reconhecendo a capacidade dos Dark Patterns de minar a confiança e a satisfação dos usuários, AppMaster enfatiza a importância de escolhas éticas de design na construção de soluções de software bem-sucedidas e duradouras. Ao reconhecer as consequências de tais práticas e ao integrar diretrizes éticas rigorosas no processo de design, os desenvolvedores podem promover um compromisso genuíno em fornecer experiências de usuário excepcionais e evitar o recurso a táticas manipulativas que ameaçam a integridade do produto e do negócio. AppMaster permanece firme em sua dedicação em capacitar os desenvolvedores com ferramentas e recursos que promovam aplicativos transparentes e centrados no usuário.