Modelli scuri

I Dark Pattern si riferiscono alle tecniche di progettazione utilizzate nelle interfacce utente (UI) del software che fuorviano, ingannano o manipolano intenzionalmente gli utenti al fine di raggiungere determinati obiettivi di sviluppatori, progettisti o aziende. Il concetto è stato introdotto da Harry Brignull nel 2010, che lo ha descritto come una forma digitale di persuasione che sfrutta i pregiudizi, le tendenze e le limitazioni cognitive degli utenti per influenzare il loro processo decisionale. Questi modelli sono spesso associati a pratiche non etiche, di sfruttamento e predatorie che sfruttano la disattenzione, l'ignoranza o la confusione degli utenti per massimizzare determinati parametri, come entrate, coinvolgimento degli utenti o tassi di conversione, spesso a scapito dell'esperienza dell'utente (UX ) e fiducia.

Diversi fattori contribuiscono alla prevalenza dei Dark Pattern nell'ecosistema delle applicazioni moderne. Per cominciare, la natura competitiva del settore incoraggia le aziende a dare priorità ai guadagni a breve termine rispetto alla soddisfazione degli utenti a lungo termine. Inoltre, la mancanza di leggi o regolamenti che vietino tali pratiche incoraggia ulteriormente i progettisti a sperimentare queste tattiche. Inoltre, molte organizzazioni utilizzano incentivi basati sulle prestazioni che vincolano i compensi dei progettisti e degli sviluppatori a obiettivi particolari che possono motivare l'inclusione di questi modelli nei prodotti.

Uno studio condotto nel 2019 da ricercatori dell’Università di Princeton ha analizzato più di 11.255 siti di e-commerce e ha scoperto che circa l’11% dei siti campionati utilizzava Dark Patterns. Questi sono stati classificati in 15 categorie, le più comuni sono la vergogna di conferma, le pubblicità mascherate e i costi oscurati. Inoltre, lo studio ha osservato che i Dark Patterns venivano impiegati più frequentemente dai siti web con traffico più elevato, suggerendo che queste tattiche potrebbero fornire alcuni vantaggi a breve termine per le aziende.

Noi di AppMaster comprendiamo che tali tecniche di progettazione non etiche possono avere conseguenze di lunga durata per le aziende, i loro prodotti e i loro clienti. L'uso di Dark Patterns può portare a risultati negativi come un peggioramento della soddisfazione degli utenti, la perdita di fedeltà dei clienti e danni alla reputazione del marchio, che possono compromettere il successo sia dell'azienda che della soluzione software creata con la nostra piattaforma. Pertanto, AppMaster incoraggia progettisti, sviluppatori e aziende ad aderire a standard di progettazione etica e a dare priorità alla trasparenza, all'usabilità e alla centralità dell'utente nel loro percorso di sviluppo delle applicazioni.

Durante l'utilizzo della nostra piattaforma no-code per creare applicazioni backend, Web e mobili, i clienti possono ripudiare Dark Patterns seguendo alcune best practice. Innanzitutto, è fondamentale stabilire un insieme chiaro di linee guida e principi etici che possano fungere da base per tutte le decisioni di progettazione. Partecipare a riunioni periodiche delle parti interessate e revisioni tra pari può aiutare a garantire l'aderenza a queste linee guida e incoraggiare la valutazione critica della progettazione UX in tutta l'applicazione. Inoltre, condurre regolarmente test sugli utenti e incorporare il feedback degli utenti può rivelare la presenza di eventuali elementi ingannevoli o manipolativi nell'interfaccia utente, che possono essere prontamente affrontati ed eliminati. Inoltre, il monitoraggio e l'analisi delle metriche chiave di usabilità possono aiutare a identificare eventuali effetti negativi non intenzionali sul comportamento degli utenti derivanti da Dark Patterns, che possono essere informazioni utili per migliorare l'UX complessiva.

Riconoscendo la capacità di Dark Patterns di minare la fiducia e la soddisfazione degli utenti, AppMaster sottolinea l'importanza delle scelte di progettazione etiche nella creazione di soluzioni software di successo e durature. Riconoscendo le conseguenze di tali pratiche e integrando rigorose linee guida etiche nel processo di progettazione, gli sviluppatori possono promuovere un impegno genuino nel fornire esperienze utente eccezionali ed evitare il ricorso a tattiche manipolative che minacciano l’integrità sia del prodotto che dell’azienda. AppMaster rimane costante nel suo impegno nel fornire agli sviluppatori strumenti e risorse che promuovano applicazioni trasparenti e incentrate sull'utente.