حالة الاستخدام، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، هي وصف تفصيلي لكيفية تفاعل المستخدم مع نظام برمجي لتحقيق هدف محدد، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والقرارات التي يتخذها المستخدم لإكمال المهمة. وهو يمثل متطلبًا وظيفيًا للنظام، ويعمل كأساس لتصميم النظام، ويوفر فهمًا واضحًا لتوقعات المستخدم. تعتبر حالات الاستخدام ضرورية لضمان اتباع نهج شامل ومتمحور حول المستخدم لتصميم التطبيقات البرمجية.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تعمل على تسهيل عملية التطوير من خلال السماح للمطورين بالتركيز على تحديد حالات الاستخدام وتنفيذها بكفاءة وفعالية. من خلال استخدام نهج مرئي لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم، يتيح AppMaster التكامل السلس لحالات الاستخدام في عملية تطوير البرامج.

أظهرت الأبحاث أن منهجيات التصميم التي تركز على المستخدم، والتي تتضمن تطوير حالات الاستخدام، يمكنها تحسين جودة البرامج ورضا المستخدم بنسبة 25% وتقليل تكاليف إنتاج البرامج بنسبة 15%. تساعد حالة الاستخدام المحددة جيدًا المطورين على فهم وجهة نظر المستخدم، وتجنب عيوب البرامج، والتأكد من توافق المنتج النهائي مع احتياجات المستخدمين.

يبدأ إنشاء حالة الاستخدام بتحديد أهداف المستخدم وتحديد نطاق النظام من خلال تحديد ميزاته ووظائفه. تتضمن العملية الخطوات التالية:

تحديد المستخدمين الأساسيين، أو الجهات الفاعلة، التي تتفاعل مع النظام. سرد الأهداف التي يرغب المستخدمون في تحقيقها أثناء استخدام النظام. تحديد إجراءات المستخدم، أو المهام، التي يجب على المستخدمين القيام بها لتحقيق هذه الأهداف. تحديد سلوك النظام استجابةً لإجراءات المستخدم، مع تفصيل أي افتراضات أو قيود ذات صلة. هيكلة وصف حالة الاستخدام، بما في ذلك السيناريوهات والشروط المسبقة والشروط اللاحقة والتدفق البديل للأحداث. التحقق من صحة حالة الاستخدام مقابل متطلبات المستخدم ومعايير سهولة الاستخدام وقيود النظام.

فكر في مثال لحالة استخدام لنظام الحجز عبر الإنترنت: يريد المستخدم حجز غرفة في فندق لنطاق زمني محدد، والاختيار من بين أنواع الغرف المتاحة والخدمات الإضافية. ستوضح حالة الاستخدام الخطوات التي يتبعها المستخدم، مثل توفر غرفة التصفح، واختيار نوع الغرفة، واختيار الخدمات الإضافية، وملء تفاصيل الضيف والدفع، وتأكيد الحجز. وسيتم تحديد استجابات النظام ومتطلباته لكل خطوة، بما في ذلك أي قيود أو بدائل قد تنشأ.

أحد الجوانب الأساسية لتطوير حالة الاستخدام هو تحليل حالات الحافة والسيناريوهات البديلة. ويساعد ذلك على ضمان قوة النظام وموثوقيته، وتوقع إجراءات المستخدم المحتملة واستجابات النظام. على سبيل المثال، أثناء تصميم حالة استخدام لنظام الحجز المذكور أعلاه، يجب على المطورين مراعاة السيناريوهات التي لا يتوفر فيها نوع الغرفة المطلوب، أو يطلب المستخدم استرداد الأموال أو التعديل، أو يواجه المستخدم مشكلات في إكمال الدفع.

تعتبر حالات الاستخدام بمثابة مدخلات قيمة لمصممي الأنظمة ومصممي واجهة المستخدم (UI) والمطورين، مما يساعدهم على بناء حل برمجي متماسك ومرتكز على المستخدم. من خلال ترجمة حالات الاستخدام إلى نماذج مرئية، يسهل AppMaster عملية تطوير مبسطة تولد تطبيقات حقيقية لمختلف المنصات - الواجهة الخلفية والويب والجوال. تم إنشاء هذه التطبيقات باستخدام تقنيات شائعة وموثوقة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

لتلخيص ذلك، تعد حالة الاستخدام مكونًا أساسيًا في تجربة المستخدم وسياق التصميم، والذي يحدد كيفية تفاعل المستخدمين مع نظام برمجي لتحقيق هدف محدد. من خلال توفير فهم واضح لتوقعات المستخدم ومتطلبات النظام، تضمن حالات الاستخدام أن منتج البرنامج الناتج يتمحور حول المستخدم ويتوافق مع احتياجات المستخدمين. إن استخدام أداة شاملة مثل AppMaster يمكّن المطورين من التركيز على تحديد حالات الاستخدام وتنفيذها بفعالية، وإنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر وتقليل الديون التقنية، مما يؤدي في النهاية إلى تطوير تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.