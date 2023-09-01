黑暗模式是指软件用户界面 (UI) 中使用的设计技术，故意误导、欺骗或操纵用户，以实现开发人员、设计人员或企业的某些目标。这一概念由 Harry Brignull 于 2010 年提出，他将其描述为一种数字形式的说服，利用用户的认知偏见、倾向和局限性来影响他们的决策过程。这些模式通常与不道德、剥削性和掠夺性的做法相关，这些做法利用用户的注意力不集中、无知或混乱来最大化某些指标，例如收入、用户参与度或转化率，而这些做法往往以牺牲用户体验（UX）为代价。 ）和信任。

有几个因素导致了现代应用程序生态系统中深色模式的流行。首先，行业的竞争本质鼓励企业优先考虑短期收益而不是长期用户满意度。此外，缺乏禁止此类做法的法律或法规进一步鼓励设计师尝试这些策略。此外，许多组织采用基于绩效的激励措施，将设计人员和开发人员的报酬与特定目标联系起来，从而激励将这些模式纳入产品中。

普林斯顿大学的研究人员在 2019 年进行的一项研究分析了超过 11,255 个电子商务网站，发现大约 11% 的样本网站采用了深色模式。这些行为被分为 15 类，最常见的是确认羞辱、伪装广告和隐瞒成本。此外，研究还发现，流量较高的网站更频繁地采用深色模式，这表明这些策略可能会为企业带来一些短期利益。

在AppMaster ，我们了解这种不道德的设计技术可能会给企业、其产品和客户带来长期的后果。使用深色模式可能会导致负面结果，例如用户满意度下降、客户忠诚度下降以及品牌声誉受损，这可能会损害业务和使用我们平台创建的软件解决方案的成功。因此， AppMaster鼓励设计者、开发者和企业遵守道德设计标准，并在应用程序开发过程中优先考虑透明度、可用性和以用户为中心。

在使用我们的no-code平台创建后端、Web 和移动应用程序时，客户可以通过遵循一些最佳实践来拒绝黑暗模式。首先，建立一套明确的道德准则和原则至关重要，可以作为所有设计决策的基础。定期参加利益相关者会议和同行评审可以帮助确保遵守这些准则，并鼓励对整个应用程序的用户体验设计进行批判性评估。此外，定期进行用户测试并纳入用户反馈可以暴露 UI 中是否存在任何欺骗性或操纵性元素，这些元素可以立即得到解决和消除。此外，监控和分析关键可用性指标可以帮助识别黑暗模式对用户行为造成的任何意外负面影响，这可以成为改善整体用户体验的可行见解。

AppMaster承认深色模式会破坏用户的信任和满意度，因此强调道德设计选择对于构建成功、持久的软件解决方案的重要性。通过认识到此类做法的后果并将严格的道德准则纳入设计流程，开发人员可以真正致力于提供卓越的用户体验，并避免采取威胁产品和业务完整性的操纵策略。 AppMaster始终坚定不移地致力于为开发人员提供工具和资源，以促进透明、以用户为中心的应用程序。