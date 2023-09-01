في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تشير واجهة المستخدم (UI) إلى العناصر المرئية والتفاعلية التي تسهل الاتصال بين المستخدم والتطبيق البرمجي، سواء كان تطبيق ويب أو هاتف محمول أو سطح مكتب. تعد واجهة المستخدم المصممة جيدًا أمرًا ضروريًا لتحسين جودة تفاعل المستخدم داخل التطبيق، وتمكين المستخدمين من الوصول بكفاءة إلى المنتجات و/أو الخدمات التي يقدمها التطبيق، وبالتالي تحسين مشاركة المستخدم ورضاه بشكل عام.

باعتبارها عنصرًا أساسيًا لنجاح التطبيق، يجب أن تكون واجهة المستخدم بديهية وجذابة بصريًا وتتوافق مع توقعات وتفضيلات المجموعة السكانية للمستخدم المستهدف. يمكن أن يوفر إجراء أبحاث السوق وفهم الاتجاهات والممارسات في تصميم واجهة المستخدم رؤى قيمة لتصميم واجهة مستخدم تلبي هذه المتطلبات. على سبيل المثال، وفقًا لمجموعة Nielsen Norman Group، وهي شركة أبحاث رائدة في مجال تجربة المستخدم، يجب أن يتبع تصميم واجهة المستخدم الفعال مبادئ راسخة مثل المرونة والتحكم في المستخدم والاتساق ومنع الأخطاء.

لا يقتصر تصميم واجهة المستخدم على الجماليات فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بالوظائف وإمكانية الوصول. تشير إمكانية الوصول إلى تصميم التطبيق ليكون قابلاً للاستخدام من قبل الأشخاص الذين لديهم مجموعة من القدرات والإعاقات، مثل أولئك الذين يعانون من قيود بصرية أو سمعية أو معرفية أو حركية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من 15% من سكان العالم من شكل ما من أشكال الإعاقة، وبالتالي، يعد ضمان إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم لمجموعة متنوعة من المستخدمين أمرًا ضروريًا لأسباب أخلاقية وتجارية.

منذ ظهور الهواتف الذكية والتوسع السريع في تكنولوجيا الهاتف المحمول، كان على تصميم واجهة المستخدم أن يتكيف مع تحديات تصميم واجهات للشاشات الصغيرة والتفاعلات القائمة على اللمس. تشير الأبحاث إلى أن ما يقرب من 54% من حركة مرور مواقع الويب في جميع أنحاء العالم تأتي الآن من الأجهزة المحمولة، مما يسلط الضوء على أهمية إنشاء واجهات مستخدم تعمل بسلاسة عبر أنواع ومنصات متعددة من الأجهزة.

نظرًا للنطاق الواسع من المستخدمين والأجهزة المحتملة، يمر تصميم واجهة المستخدم عادةً بعدة مراحل تكرارية، بدءًا من النماذج الأولية والإطارات السلكية وحتى النماذج الأولية التفاعلية واختبار المستخدم. لتحسين عملية التصميم وضمان وجود واجهة مستخدم متسقة عبر منصات مختلفة، غالبًا ما يستخدم المصممون أنظمة أو مكتبات تصميم واجهة المستخدم، والتي توفر مكونات وإرشادات قابلة لإعادة الاستخدام لتصميم واجهة المستخدم.

في منصة AppMaster no-code ، قمنا بدمج أفضل الممارسات في تصميم واجهة المستخدم من خلال تقديم مجموعة من مكونات وقوالب واجهة المستخدم المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص والمصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المختلفة، مما يسهل على عملائنا إنشاء تصميمات جذابة وعملية وجذابة بصريًا. واجهات المستخدم التي يمكن الوصول إليها لتطبيقاتها. توفر المنصة أيضًا وظيفة drag-and-drop التي تتيح للمستخدمين تصميم واجهات بسهولة لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وتطبيقات الواجهة الخلفية، بغض النظر عن خبرتهم الفنية أو قدراتهم على البرمجة.

مع AppMaster ، يتم تبسيط عملية تصميم واجهة المستخدم بكفاءة، مما يسمح للعملاء بالتركيز على تطوير تجربة المستخدم دون التضحية بجودة مظهر تطبيقاتهم ووظائفها. علاوة على ذلك، يتيح النهج المعتمد على خادم AppMaster للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يجعل تعديلات واجهة المستخدم مرنة وفعالة قدر الإمكان.

كجزء من عرض AppMaster ، يستفيد كل مشروع من الوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، بما في ذلك وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويضمن ذلك بقاء التطبيق متسقًا ومحدثًا مع كل تغيير في تصميم واجهة المستخدم، مما يزيل مخاطر الديون الفنية.

في الختام، يعد تصميم واجهة المستخدم جانبًا أساسيًا في تطوير التطبيقات ويلعب دورًا حاسمًا في مشاركة المستخدم ورضاه وإمكانية الوصول إليه. مع استمرار تطور مشهد تطوير البرمجيات، توفر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أدوات وأطر عمل فعالة وسهلة الاستخدام لتصميم واجهات المستخدم التي تلبي وتتجاوز المتطلبات المتغيرة للمستخدمين والأجهزة والأنظمة الأساسية، مما يتيح تجربة مستخدم متميزة وتجربة مستخدم رائعة. ضمان نجاح التطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات والصناعات.