Donkere patronen verwijzen naar de ontwerptechnieken die worden gebruikt in softwaregebruikersinterfaces (UI) die gebruikers opzettelijk misleiden, bedriegen of manipuleren om bepaalde doelstellingen van ontwikkelaars, ontwerpers of bedrijven te bereiken. Het concept werd in 2010 geïntroduceerd door Harry Brignull, die het omschreef als een digitale vorm van overtuiging die inspeelt op de cognitieve vooroordelen, neigingen en beperkingen van gebruikers om hun besluitvormingsproces te beïnvloeden. Deze patronen worden vaak geassocieerd met onethische, uitbuitende en roofzuchtige praktijken die inspelen op de onoplettendheid, onwetendheid of verwarring van gebruikers om bepaalde statistieken te maximaliseren, zoals omzet, gebruikersbetrokkenheid of conversiepercentages, vaak ten koste van de gebruikerservaring (UX). ) en vertrouwen.

Verschillende factoren dragen bij aan de prevalentie van donkere patronen in het moderne applicatie-ecosysteem. Om te beginnen moedigt het competitieve karakter van de sector bedrijven aan om voorrang te geven aan winst op de korte termijn boven gebruikerstevredenheid op de lange termijn. Bovendien moedigt het gebrek aan wet- of regelgeving die dergelijke praktijken verbiedt ontwerpers verder aan om met deze tactieken te experimenteren. Bovendien maken veel organisaties gebruik van op prestaties gebaseerde prikkels die de beloning van ontwerpers en ontwikkelaars koppelen aan bepaalde doelen die de opname van deze patronen in producten kunnen motiveren.

Een onderzoek uit 2019 door onderzoekers van Princeton University analyseerde meer dan 11.255 e-commercewebsites en ontdekte dat ongeveer 11% van de in de steekproef opgenomen sites gebruik maakte van donkere patronen. Deze werden ingedeeld in 15 categorieën, waarvan de meest voorkomende 'confirmshaming', verkapte advertenties en verborgen kosten waren. Bovendien constateerde het onderzoek dat donkere patronen vaker werden gebruikt door websites met meer verkeer, wat erop wijst dat deze tactieken op de korte termijn enkele voordelen voor de bedrijven zouden kunnen opleveren.

Bij AppMaster begrijpen we dat dergelijke onethische ontwerptechnieken langdurige gevolgen kunnen hebben voor bedrijven, hun producten en hun klanten. Het gebruik van Dark Patterns kan tot negatieve resultaten leiden, zoals verminderde gebruikerstevredenheid, verlies van klantloyaliteit en schade aan de merkreputatie, wat het succes van zowel het bedrijf als de softwareoplossing die met ons platform is gecreëerd, kan ondermijnen. Daarom moedigt AppMaster ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemingen aan om zich te houden aan ethische ontwerpnormen en prioriteit te geven aan transparantie, bruikbaarheid en gebruikersgerichtheid in hun applicatieontwikkelingstraject.

Terwijl ze ons no-code platform gebruiken om backend-, web- en mobiele applicaties te maken, kunnen klanten Dark Patterns verwerpen door een paar best practices te volgen. Eerst en vooral is het van cruciaal belang om een ​​duidelijke reeks ethische richtlijnen en principes vast te stellen die als basis kunnen dienen voor alle ontwerpbeslissingen. Door regelmatig deel te nemen aan bijeenkomsten met belanghebbenden en peer reviews kan de naleving van deze richtlijnen worden gewaarborgd en kan een kritische evaluatie van het UX-ontwerp in de hele applicatie worden gestimuleerd. Bovendien kan het regelmatig uitvoeren van gebruikerstests en het opnemen van gebruikersfeedback de aanwezigheid van misleidende of manipulatieve elementen in de gebruikersinterface aan het licht brengen, die onmiddellijk kunnen worden aangepakt en geëlimineerd. Bovendien kan het monitoren en analyseren van belangrijke bruikbaarheidsstatistieken helpen bij het identificeren van onbedoelde negatieve effecten op gebruikersgedrag als gevolg van donkere patronen, wat bruikbare inzichten kunnen zijn voor het verbeteren van de algehele UX.

AppMaster erkent het vermogen van Dark Patterns om het vertrouwen en de tevredenheid van gebruikers te ondermijnen en benadrukt het belang van ethische ontwerpkeuzes bij het bouwen van succesvolle, langdurige softwareoplossingen. Door de gevolgen van dergelijke praktijken te onderkennen en rigoureuze ethische richtlijnen in het ontwerpproces te integreren, kunnen ontwikkelaars een oprechte toewijding aan het bieden van uitzonderlijke gebruikerservaringen bevorderen en voorkomen dat ze hun toevlucht nemen tot manipulatieve tactieken die de integriteit van zowel het product als het bedrijf bedreigen. AppMaster blijft standvastig in zijn toewijding om ontwikkelaars te voorzien van tools en bronnen die transparante, gebruikersgerichte applicaties promoten.