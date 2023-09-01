Koyu Desenler

Karanlık Desenler, geliştiricilerin, tasarımcıların veya işletmelerin belirli hedeflerine ulaşmak için kullanıcıları kasıtlı olarak yanıltan, aldatan veya manipüle eden yazılım kullanıcı arayüzlerinde (UI) kullanılan tasarım tekniklerini ifade eder. Konsept, 2010 yılında Harry Brignull tarafından tanıtıldı ve onu, karar verme süreçlerini etkilemek için kullanıcıların bilişsel önyargılarından, eğilimlerinden ve sınırlamalarından yararlanan dijital bir ikna biçimi olarak tanımladı. Bu modeller genellikle gelir, kullanıcı etkileşimi veya dönüşüm oranları gibi belirli ölçümleri en üst düzeye çıkarmak için genellikle kullanıcı deneyimi pahasına (UX) kullanıcıların dikkatsizliğinden, bilgisizliğinden veya kafa karışıklığından yararlanan etik olmayan, sömürücü ve yağmacı uygulamalarla ilişkilidir (UX). ) ve güven.

Modern uygulama ekosisteminde Koyu Desenlerin yaygınlığına çeşitli faktörler katkıda bulunur. Öncelikle sektörün rekabetçi doğası, işletmeleri uzun vadeli kullanıcı memnuniyeti yerine kısa vadeli kazanımlara öncelik vermeye teşvik ediyor. Ayrıca, bu tür uygulamaları yasaklayan yasa veya düzenlemelerin bulunmaması, tasarımcıları bu taktikleri deneme konusunda daha da cesaretlendirmektedir. Ayrıca birçok kuruluş, tasarımcıların ve geliştiricilerin ücretlerini belirli hedeflere bağlayan ve bu modellerin ürünlere dahil edilmesini motive edebilen performansa dayalı teşvikler kullanır.

Princeton Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, 11.255'ten fazla e-ticaret web sitesini analiz etti ve örneklenen sitelerin yaklaşık %11'inin Karanlık Desenler kullandığını buldu. Bunlar 15 kategoride sınıflandırıldı; en yaygın olanları onaylayıcı utandırma, gizlenmiş reklamlar ve gizlenmiş maliyetlerdi. Ayrıca araştırma, Dark Patterns'in daha yüksek trafiğe sahip web siteleri tarafından daha sık kullanıldığını gözlemledi ve bu taktiklerin işletmelere kısa vadeli bazı faydalar sağlayabileceğini öne sürdü.

AppMaster olarak, bu tür etik olmayan tasarım tekniklerinin işletmeler, ürünleri ve müşterileri için uzun süreli sonuçlar doğurabileceğinin bilincindeyiz. Koyu Desenlerin kullanımı, kullanıcı memnuniyetinin azalması, müşteri sadakatinin kaybı ve marka itibarının zedelenmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir ve bu durum hem işin hem de platformumuzla oluşturulan yazılım çözümünün başarısını baltalayabilir. Bu nedenle AppMaster, tasarımcıları, geliştiricileri ve işletmeleri etik tasarım standartlarına uymaya ve uygulama geliştirme yolculuklarında şeffaflığa, kullanılabilirliğe ve kullanıcı odaklılığa öncelik vermeye teşvik eder.

Müşteriler, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code platformumuzu kullanırken birkaç en iyi uygulamayı takip ederek Karanlık Desenleri reddedebilir. Her şeyden önce, tüm tasarım kararlarının temelini oluşturabilecek açık bir etik kurallar ve ilkeler dizisi oluşturmak çok önemlidir. Düzenli paydaş toplantıları ve akran değerlendirmelerine katılmak, bu yönergelere uyulmasını sağlamaya yardımcı olabilir ve uygulama genelinde UX tasarımının eleştirel değerlendirilmesini teşvik edebilir. Ayrıca, düzenli kullanıcı testleri yapmak ve kullanıcı geri bildirimlerini dahil etmek, kullanıcı arayüzünde derhal ele alınabilecek ve ortadan kaldırılabilecek aldatıcı veya manipülatif unsurların varlığını ortaya çıkarabilir. Ek olarak, temel kullanılabilirlik ölçümlerinin izlenmesi ve analiz edilmesi, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir bilgiler olabilecek Koyu Desenlerden kaynaklanan kullanıcı davranışı üzerindeki istenmeyen olumsuz etkilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Dark Patterns'in kullanıcıların güvenini ve memnuniyetini baltalama kapasitesini kabul eden AppMaster, başarılı, uzun ömürlü yazılım çözümleri oluşturmada etik tasarım seçimlerinin önemini vurguluyor. Geliştiriciler, bu tür uygulamaların sonuçlarını kabul ederek ve katı etik kuralları tasarım sürecine entegre ederek, olağanüstü kullanıcı deneyimleri sağlamaya yönelik gerçek bir kararlılığı geliştirebilir ve hem ürünün hem de işin bütünlüğünü tehdit eden manipülatif taktiklere başvurmaktan kaçınabilir. AppMaster şeffaf, kullanıcı odaklı uygulamaları destekleyen araç ve kaynaklarla geliştiricileri güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.