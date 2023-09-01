تتبع العين هو منهجية بحث شاملة تستخدم على نطاق واسع في تجربة المستخدم (UX) وسياق التصميم لفهم السلوك البصري للأشخاص وأنماط الانتباه والعمليات المعرفية أثناء التفاعل مع الواجهات والتطبيقات الرقمية. تعتبر هذه التقنية غير الجراحية رائدة في مجال علم النفس، وقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها نظرًا لفوائدها المتعددة في الكشف عن الأفكار الضمنية وتحسين تجربة المستخدم. حاليًا، يتم استخدامه في صناعات ومجالات متنوعة مثل تطوير البرمجيات، وتصميم الويب، وهندسة إمكانية الوصول، والإعلان، والألعاب، وحتى علم الأعصاب لجمع البيانات الدقيقة، والتحليل المتعمق، والتقييم الكمي في الوقت الفعلي.

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، تستخدم أنظمة تتبع العين ضوء الأشعة تحت الحمراء، أو الكاميرات عالية السرعة، أو أجهزة الاستشعار عن بعد لتسجيل حركات العين، والمدد الزمنية، ومسارات النظر بدقة. المفهوم الأساسي وراء هذه المنهجية هو مراقبة بؤبؤ العين والقرنية والقزحية عن كثب أثناء تفاعل المستخدم مع واجهة أو تطبيق. من خلال حساب وقت المكوث، والتثبيتات، وsaccades، ومناطق التركيز، يوفر تتبع العين مقاييس ملموسة ورؤى قابلة للتنفيذ حول عناصر التصميم التي تجذب انتباه المستخدم أو تعيقه، والتي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في تحديد اختناقات الأداء المحتملة وتقييم الفعالية من حيث سهولة الاستخدام. إمكانية الوصول، وعلم الجمال.

في سياق عملية تطوير البرمجيات في AppMaster ، وهي منصة قوية no-code تُحدث ثورة في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، فإن تتبع العين له أهمية كبيرة لأنه يساهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتج وسهولة الاستخدام ورضا العملاء. تركز المنصة على الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والقضاء على الديون التقنية، وتسعى جاهدة لتقديم تجربة مستخدم استثنائية تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

ولتحقيق ذلك، يمكن لـ AppMaster الاستفادة من دمج دراسات تتبع العين عبر دورة حياة تطوير البرامج بأكملها للتحقق من صحة فرضيات التصميم، وتحسين واجهات المستخدم، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. على سبيل المثال، أثناء التفكير والتصور، يمكن أن يؤدي تحليل الانتشار المتعمد وتدفقات النظرة إلى تسهيل المواءمة بشكل أفضل بين بنية المعلومات والتسلسل الهرمي البصري، مما يتيح التنقل السلس واتساق التدفق. في اختبار النماذج الأولية وقابلية الاستخدام، يمكن استخدام البيانات الكمية من دراسات تتبع العين لإجراء تقييم شامل للجهد العقلي للمستخدم وعبء العمل المعرفي ومستويات الرضا. بعد الإنتاج، يمكن أن يوفر تتبع العين تعليقات قيمة حول ميزات أو عناصر محددة قد تتطلب التحسين أو إعادة التصميم أو التحسين بناءً على أنماط تفاعل المستخدمين في العالم الحقيقي.

تتضمن النتائج التي يتم الحصول عليها من خلال دراسات تتبع العين عادةً مجموعة من البيانات النوعية والكمية، مثل الخرائط الحرارية، ومخططات النظرة، ومسارات المسح، والملخصات الإحصائية الأخرى. توفر الخرائط الحرارية تمثيلاً مرئيًا لتركيز نظرة المستخدم على مناطق مختلفة من الواجهة، بينما توضح مخططات النظرة ومسارات المسح الترتيب الزمني للتثبيتات، مما يشير إلى المسار البصري الذي يتبعه المستخدمون أثناء تفاعلهم مع التصميم. بالإضافة إلى هذه التصورات، غالبًا ما تتكون نتائج تتبع العين من مقاييس رقمية مفصلة تتعلق بحركات العين، وأوقات المكوث، ومناطق التركيز، والمزيد، والتي يمكن فحصها بشكل أكبر لتقييم سمات سهولة الاستخدام ورضا المستخدم بشكل عام.

على الرغم من أن تتبع العين يعد بإمكانات هائلة في إحداث ثورة في تجربة المستخدم والتصميم، فمن المهم النظر في القيود والتحديات المحتملة المحيطة بالمنهجية. قد تشكل الاستثمارات المالية العالية وعمليات الإعداد التي تستغرق وقتًا طويلاً ومتطلبات المعدات المتطورة عقبات كبيرة أمام اعتمادها على نطاق واسع عبر الشركات الصغيرة أو المشاريع الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب تفسير الحجم الهائل للبيانات الناتجة أثناء دراسات تتبع العين، مما يستلزم خبرة وموارد متخصصة للتحليل الفعال وتنفيذ رؤى قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، قد تظهر التحيزات بسبب اختلاف أحجام العينات، أو التركيبة السكانية للجمهور المستهدف، أو قيود المنهجية، والتي يجب معالجتها بحذر للحفاظ على دقة النتائج وملاءمتها.

في الختام، يعد تتبع العين بمثابة أداة بحث متطورة في سياق تجربة المستخدم والتصميم، حيث يقدم رؤى لا مثيل لها في أنماط الإدراك والسلوك والاهتمام البشري التي يمكن الاستفادة منها لتحسين الواجهات والتطبيقات الرقمية. علاوة على ذلك، فإن تكاملها في عملية تطوير البرمجيات - المتمثلة في منصة AppMaster - يمكن أن يعزز بشكل كبير كفاءة المنتج، ورضا المستخدم، والأداء الفني العام، مما ينقل تجارب التطبيقات الرقمية إلى آفاق جديدة من الابتكار والتميز.