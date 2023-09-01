Темные узоры

Темные паттерны относятся к методам проектирования, используемым в пользовательских интерфейсах программного обеспечения (UI), которые намеренно вводят в заблуждение, обманывают или манипулируют пользователями для достижения определенных целей разработчиков, дизайнеров или предприятий. Эта концепция была представлена ​​Гарри Бригнуллом в 2010 году, который описал ее как цифровую форму убеждения, которая использует когнитивные предубеждения, тенденции и ограничения пользователей, чтобы повлиять на процесс принятия ими решений. Эти шаблоны часто связаны с неэтичными, эксплуататорскими и хищническими практиками, которые охотятся на невнимание, невежество или замешательство пользователей, чтобы максимизировать определенные показатели, такие как доход, вовлеченность пользователей или коэффициенты конверсии, часто за счет пользовательского опыта (UX). ) и доверие.

Несколько факторов способствуют распространению темных паттернов в экосистеме современных приложений. Начнем с того, что конкурентный характер отрасли побуждает предприятия отдавать предпочтение краткосрочным выгодам, а не долгосрочному удовлетворению пользователей. Кроме того, отсутствие законов и постановлений, запрещающих такую ​​практику, еще больше побуждает дизайнеров экспериментировать с этой тактикой. Более того, многие организации используют стимулы, основанные на результатах, которые связывают вознаграждение дизайнеров и разработчиков с конкретными целями, которые могут мотивировать включение этих шаблонов в продукты.

Исследование, проведенное в 2019 году исследователями из Принстонского университета, проанализировало более 11 255 веб-сайтов электронной коммерции и обнаружило, что примерно 11% выбранных сайтов используют темные паттерны. Они были разделены на 15 категорий, наиболее распространенными из которых были «подтверждающий стыд», «замаскированная реклама» и «скрытые расходы». Более того, исследование показало, что «темные паттерны» чаще использовались веб-сайтами с более высоким трафиком, что позволяет предположить, что эта тактика может принести бизнесу некоторые краткосрочные выгоды.

В AppMaster мы понимаем, что такие неэтичные методы проектирования могут иметь долгосрочные последствия для бизнеса, его продуктов и клиентов. Использование темных паттернов может привести к негативным последствиям, таким как снижение удовлетворенности пользователей, потеря лояльности клиентов и ущерб репутации бренда, что может подорвать успех как бизнеса, так и программного решения, созданного с помощью нашей платформы. Поэтому AppMaster призывает дизайнеров, разработчиков и предприятия придерживаться этических стандартов проектирования и отдавать приоритет прозрачности, удобству использования и ориентации на пользователя при разработке приложений.

Используя нашу платформу no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, клиенты могут отказаться от темных паттернов, следуя нескольким рекомендациям. Прежде всего, крайне важно установить четкий набор этических принципов и принципов, которые могут служить основой для всех проектных решений. Участие в регулярных встречах с заинтересованными сторонами и экспертных оценках может помочь обеспечить соблюдение этих рекомендаций и стимулировать критическую оценку UX-дизайна во всем приложении. Более того, проведение регулярного пользовательского тестирования и учет отзывов пользователей могут выявить наличие любых вводящих в заблуждение или манипулятивных элементов в пользовательском интерфейсе, которые можно быстро устранить и устранить. Кроме того, мониторинг и анализ ключевых показателей юзабилити может помочь выявить любые непреднамеренные негативные последствия для поведения пользователей, вызванные темными паттернами, что может стать полезной информацией для улучшения общего UX.

Признавая способность темных паттернов подрывать доверие и удовлетворенность пользователей, AppMaster подчеркивает важность этического выбора дизайна при создании успешных и долговечных программных решений. Признавая последствия такой практики и интегрируя строгие этические принципы в процесс проектирования, разработчики могут способствовать искреннему стремлению обеспечить исключительный пользовательский опыт и избегать манипулятивных тактик, которые угрожают целостности как продукта, так и бизнеса. AppMaster остается неизменным в своем стремлении предоставить разработчикам инструменты и ресурсы, которые способствуют созданию прозрачных, ориентированных на пользователя приложений.