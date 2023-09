Dunkle Muster

Dark Patterns beziehen sich auf Designtechniken, die in Software-Benutzeroberflächen (UI) verwendet werden und Benutzer absichtlich irreführen, täuschen oder manipulieren, um bestimmte Ziele von Entwicklern, Designern oder Unternehmen zu erreichen. Das Konzept wurde 2010 von Harry Brignull eingeführt, der es als eine digitale Form der Überzeugung beschrieb, die sich die kognitiven Vorurteile, Tendenzen und Einschränkungen der Benutzer zunutze macht, um ihren Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Diese Muster werden oft mit unethischen, ausbeuterischen und räuberischen Praktiken in Verbindung gebracht, die die Unaufmerksamkeit, Unwissenheit oder Verwirrung der Benutzer ausnutzen, um bestimmte Kennzahlen wie Umsatz, Benutzerinteraktion oder Konversionsraten zu maximieren, oft auf Kosten der Benutzererfahrung (UX). ) und Vertrauen.

Mehrere Faktoren tragen zur Verbreitung von Dark Patterns im modernen Anwendungsökosystem bei. Zunächst einmal ermutigt der Wettbewerbscharakter der Branche Unternehmen dazu, kurzfristigen Gewinnen Vorrang vor langfristiger Benutzerzufriedenheit zu geben. Darüber hinaus ermutigt das Fehlen von Gesetzen oder Vorschriften, die solche Praktiken verbieten, die Designer zusätzlich dazu, mit diesen Taktiken zu experimentieren. Darüber hinaus setzen viele Organisationen leistungsbasierte Anreize ein, die die Vergütung von Designern und Entwicklern an bestimmte Ziele knüpfen, die die Einbeziehung dieser Muster in Produkte motivieren können.

Eine 2019 von Forschern der Princeton University durchgeführte Studie analysierte mehr als 11.255 E-Commerce-Websites und stellte fest, dass etwa 11 % der untersuchten Websites Dark Patterns verwendeten. Diese wurden in 15 Kategorien eingeteilt, wobei die häufigsten Beschämungsanzeigen, verschleierte Werbung und verschleierte Kosten waren. Darüber hinaus stellte die Studie fest, dass Dark Patterns häufiger von Websites mit höherem Datenverkehr eingesetzt wurden, was darauf hindeutet, dass diese Taktiken den Unternehmen kurzfristig Vorteile bringen könnten.

In erster Linie ist es wichtig, klare ethische Richtlinien und Grundsätze festzulegen, die als Grundlage für alle Designentscheidungen dienen können. Die Teilnahme an regelmäßigen Stakeholder-Meetings und Peer-Reviews kann dazu beitragen, die Einhaltung dieser Richtlinien sicherzustellen und eine kritische Bewertung des UX-Designs in der gesamten Anwendung zu fördern. Darüber hinaus kann die Durchführung regelmäßiger Benutzertests und die Einbeziehung von Benutzerfeedback das Vorhandensein irreführender oder manipulativer Elemente in der Benutzeroberfläche aufdecken, die umgehend behoben und beseitigt werden können. Darüber hinaus kann die Überwachung und Analyse wichtiger Usability-Metriken dabei helfen, unbeabsichtigte negative Auswirkungen von Dark Patterns auf das Benutzerverhalten zu identifizieren, die umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der gesamten UX liefern können.

