في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، تشير مشغلات السلوك إلى تلك المحفزات أو الأحداث المحددة التي تحث المستخدمين على اتخاذ إجراءات معينة داخل تطبيق برمجي أو منتج رقمي. تلعب هذه المحفزات دورًا حاسمًا في تحسين تجربة المستخدم، والتأثير على سلوك المستخدم، وتعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. من خلال دمج محفزات السلوك المصممة بعناية، يمكن للمطورين توجيه المستخدمين من خلال مسار أو عملية محددة مسبقًا، وتشجيعهم على إكمال مهام محددة أو التفاعل مع ميزات معينة.

يمكن تصنيف محفزات السلوك إلى فئتين عريضتين: خارجية وداخلية. المشغلات الخارجية هي إشارات موجودة في بيئة المستخدم أو يتم توفيرها مباشرة بواسطة منتج أو خدمة، مثل الإشعارات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل داخل التطبيق. من ناحية أخرى، تأتي المحفزات الداخلية من دوافع المستخدم أو عواطفه أو حالاته العقلية، ويمكن أن تتأثر بشدة بعوامل مثل شخصية المستخدم وأهدافه وتوقعاته.

من أجل تطوير محفزات سلوكية فعالة، يعد الفهم الشامل لسلوك المستخدم وعلم النفس أمرًا ضروريًا. من خلال إجراء بحث مكثف للمستخدم والاستفادة من تحليلات البيانات، يمكن لمصممي ومطوري تجربة المستخدم اكتشاف الاحتياجات والرغبات ونقاط الألم الأساسية للمستخدمين المستهدفين، واستخدام هذه المعلومات لصياغة محفزات السلوك التي يتردد صداها معهم. يمكن تنفيذ هذه المحفزات من خلال عناصر تصميم تجربة المستخدم المختلفة، مثل الإشارات المرئية أو العناصر التفاعلية أو كتابة النصوص التي تثير مشاعر أو استجابات معينة.

أحد عوامل النجاح الحاسمة لمنصة AppMaster no-code هو قدرتها على دمج مشغلات السلوك المصممة جيدًا في الواجهة المرئية وهندسة البرامج. يتم توجيه مستخدمي النظام الأساسي بسلاسة خلال عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام نماذج البيانات المرئية ومنطق الأعمال. ويتم تحقيق ذلك من خلال مكونات واجهة المستخدم البديهية، ووظيفة drag-and-drop ، والمطالبات والإشعارات الواضحة التي تلهم المستخدم لاتخاذ إجراء. بالإضافة إلى ذلك، تسمح بنية AppMaster المستندة إلى الخادم بالتحسين المستمر لمحفزات السلوك بناءً على تعليقات المستخدمين وتحليلاتهم، مما يضمن بقاء النظام الأساسي فعالاً للغاية وسهل الاستخدام بمرور الوقت.

لتوضيح فعالية محفزات السلوك في سياق تصميم تجربة المستخدم، دعونا نفكر في مثال تأهيل مستخدمين جدد في تطبيق الهاتف المحمول. يعد الإعداد هو المرحلة الأولية التي يتم خلالها تعريف المستخدمين بالميزات والوظائف الرئيسية للتطبيق. إذا وجد المستخدمون أن عملية الإعداد مربكة أو معقدة للغاية، فقد يتخلون عن التطبيق قبل أن تتاح لهم فرصة التعامل مع محتواه الأساسي أو إمكاناته. ولذلك، فإن دمج محفزات السلوك أثناء الإعداد يمكن أن يعزز مشاركة المستخدم ويزيد بشكل كبير من احتمال اعتماد المستخدم بنجاح.

تتضمن بعض محفزات السلوك الشائعة التي يمكن استخدامها أثناء الإعداد ما يلي:

تلميحات الأدوات التعليمية أو النوافذ المنبثقة التي تسلط الضوء على الميزات أو الإجراءات المهمة التي يتعين على المستخدمين اتخاذها.

مؤشرات التقدم، مثل قوائم المراجعة أو أشرطة التقدم، لإظهار تقدم المستخدمين خلال عملية الإعداد، وبالتالي تحفيزهم على إكمال المهام المقدمة.

المطالبات أو الإشعارات في الوقت المناسب التي تذكّر المستخدمين بالتفاعل مع التطبيق إذا لم يكملوا عملية الإعداد أو ظلوا غير نشطين لفترة طويلة.

الاستخدام المناسب لعناصر اللعب، مثل المكافآت أو النقاط أو الإنجازات، والتي يمكن أن تكون بمثابة محفزات قوية للمستخدمين لاستكشاف التطبيق والتفاعل معه بشكل أكبر.

لا تعد محفزات السلوك فعالة أثناء عملية الإعداد فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا طوال تجربة المستخدم بأكملها لتعزيز رضا المستخدم وتحقيق النتائج المرجوة. على سبيل المثال، تستخدم تطبيقات التجارة الإلكترونية عادةً محفزات سلوكية مثل التوصيات المخصصة أو مؤشرات الندرة أو العروض الحساسة للوقت، لتشجيع المستخدمين على إجراء عمليات شراء والتفاعل مع النظام الأساسي.

في الختام، تعد محفزات السلوك حجر الزاوية في تصميم تجربة المستخدم الفعال، فهي قادرة على توجيه المستخدمين وتحسين تجربتهم وتحقيق النتائج الرئيسية لتطبيقات البرامج والمنتجات الرقمية. يوضح نجاح منصة AppMaster no-code في تنفيذ محفزات السلوك المصممة جيدًا كيف يمكن أن يؤدي الاستفادة من سلوك المستخدم وعلم النفس إلى واجهات مستخدم أكثر سهولة وجاذبية، واعتمادًا أفضل للتطبيقات، وفي النهاية، تسريع تطوير التطبيقات بتكاليف منخفضة بشكل كبير.