Motifs sombres

Les modèles sombres font référence aux techniques de conception utilisées dans les interfaces utilisateur (UI) de logiciels qui induisent, trompent ou manipulent intentionnellement les utilisateurs afin d'atteindre certains objectifs des développeurs, des concepteurs ou des entreprises. Le concept a été introduit par Harry Brignull en 2010, qui l'a décrit comme une forme numérique de persuasion qui capitalise sur les biais cognitifs, les tendances et les limites des utilisateurs pour influencer leur processus de prise de décision. Ces modèles sont souvent associés à des pratiques contraires à l'éthique, exploitantes et prédatrices qui s'attaquent à l'inattention, à l'ignorance ou à la confusion des utilisateurs pour maximiser certaines mesures, telles que les revenus, l'engagement des utilisateurs ou les taux de conversion, souvent au détriment de l'expérience utilisateur (UX). ) Et la confiance.

Plusieurs facteurs contribuent à la prévalence des Dark Patterns dans l’écosystème des applications modernes. Pour commencer, la nature compétitive du secteur encourage les entreprises à privilégier les gains à court terme plutôt que la satisfaction des utilisateurs à long terme. De plus, l’absence de lois ou de réglementations interdisant de telles pratiques encourage davantage les concepteurs à expérimenter ces tactiques. En outre, de nombreuses organisations emploient des incitations basées sur la performance qui lient la rémunération des concepteurs et des développeurs à des objectifs particuliers pouvant motiver l'inclusion de ces modèles dans les produits.

Une étude menée en 2019 par des chercheurs de l'Université de Princeton a analysé plus de 11 255 sites Web de commerce électronique et a révélé qu'environ 11 % des sites échantillonnés utilisaient des modèles sombres. Ceux-ci ont été classés en 15 catégories, les plus courantes étant le confirmhaming, les publicités déguisées et les coûts masqués. De plus, l’étude a observé que les Dark Patterns étaient plus fréquemment utilisés par les sites Web à fort trafic, ce qui suggère que ces tactiques pourraient apporter des avantages à court terme aux entreprises.

Chez AppMaster, nous comprenons que de telles techniques de conception contraires à l'éthique peuvent avoir des conséquences durables pour les entreprises, leurs produits et leurs clients. L'utilisation de Dark Patterns peut entraîner des résultats négatifs tels qu'une dégradation de la satisfaction des utilisateurs, une perte de fidélité des clients et une atteinte à la réputation de la marque, ce qui peut nuire au succès de l'entreprise et de la solution logicielle créée avec notre plateforme. Par conséquent, AppMaster encourage les concepteurs, les développeurs et les entreprises à adhérer à des normes de conception éthiques et à donner la priorité à la transparence, à la convivialité et à l'orientation utilisateur dans leur parcours de développement d'applications.

Lorsqu'ils utilisent notre plateforme no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, les clients peuvent répudier les Dark Patterns en suivant quelques bonnes pratiques. Avant tout, il est crucial d’établir un ensemble clair de lignes directrices et de principes éthiques qui peuvent servir de fondement à toutes les décisions de conception. Participer à des réunions régulières des parties prenantes et à des examens par les pairs peut contribuer à garantir le respect de ces directives et encourager une évaluation critique de la conception UX dans l'ensemble de l'application. De plus, effectuer des tests utilisateurs réguliers et intégrer les commentaires des utilisateurs peut révéler la présence de tout élément trompeur ou manipulateur dans l'interface utilisateur, qui peut être rapidement traité et éliminé. De plus, la surveillance et l'analyse des indicateurs clés d'utilisabilité peuvent aider à identifier tout effet négatif involontaire sur le comportement des utilisateurs résultant des Dark Patterns, qui peuvent constituer des informations exploitables pour améliorer l'UX globale.

Reconnaissant la capacité des Dark Patterns à miner la confiance et la satisfaction des utilisateurs, AppMaster souligne l'importance des choix de conception éthiques dans la création de solutions logicielles efficaces et durables. En reconnaissant les conséquences de telles pratiques et en intégrant des directives éthiques rigoureuses dans le processus de conception, les développeurs peuvent favoriser un véritable engagement à fournir des expériences utilisateur exceptionnelles et éviter de recourir à des tactiques de manipulation qui menacent l'intégrité du produit et de l'entreprise. AppMaster reste fidèle à son engagement à fournir aux développeurs des outils et des ressources qui favorisent des applications transparentes et centrées sur l'utilisateur.