Il server CI/CD, o Continuous Integration/Continuous Deployment Server, è un componente fondamentale del moderno processo di sviluppo software, poiché fornisce una piattaforma continua e automatizzata per l'integrazione, il test e la distribuzione degli aggiornamenti del codice in modo coerente ed efficiente. Nel contesto di CI/CD, il server è responsabile della gestione della pipeline delle modifiche del codice individuale, dall'integrazione e test iniziali fino alla distribuzione in produzione. Questo processo migliora la collaborazione tra i team di sviluppo, aumenta la qualità e l'affidabilità complessive dell'applicazione e riduce il time-to-market per nuove funzionalità e aggiornamenti.

Nel mondo dello sviluppo software, è diventato sempre più importante rilasciare rapidamente aggiornamenti e nuove funzionalità per stare al passo con la concorrenza e mantenere una base di utenti. Utilizzando diligentemente un server CI/CD, i team di sviluppo possono ottenere una riduzione significativa del tempo di ciclo tra le modifiche al codice e, quindi, fornire nuove funzionalità e aggiornamenti più rapidamente. Uno studio del 2018 condotto da DORA (DevOps Research and Assessment) indica che i team di sviluppo ad alte prestazioni che utilizzano pratiche CI/CD implementano le modifiche 46 volte più frequentemente e si riprendono dagli incidenti 2.604 volte più velocemente rispetto ai team che non utilizzano questa strategia.

L'integrazione continua (CI) è la prima fase del processo CI/CD e si concentra sull'integrazione regolare delle modifiche al codice apportate da diversi sviluppatori, in genere più volte al giorno. Ogni integrazione è seguita da unit test automatizzati e analisi del codice statico per individuare eventuali problemi, come codice duplicato o variabili inutilizzate, nelle prime fasi del ciclo di sviluppo. Se i test vengono superati, le modifiche vengono quindi unite alla base di codice principale, garantendo che le nuove modifiche al codice rimangano compatibili con il codice esistente e riducendo al minimo il rischio di gravi problemi di integrazione più avanti nel processo.

La distribuzione continua (CD) è la seconda fase del processo CI/CD e si concentra sulla fornitura di modifiche al codice testate e integrate nella produzione senza alcun intervento manuale. Una volta che le modifiche al codice superano la fase CI, il server CD automatizza la distribuzione in un ambiente di gestione temporanea o di produzione. Questo processo in genere comporta test automatizzati aggiuntivi, come test di integrazione e prestazioni, che aiutano a garantire che l'applicazione rimanga stabile e funzioni come previsto durante il processo di distribuzione. È importante notare che la distribuzione continua è diversa dalla distribuzione continua; sebbene quest'ultimo automatizzi anche i processi di test e distribuzione, richiede comunque una fase di revisione e approvazione manuale prima che le modifiche vengano inviate alla produzione.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, sfrutta i vantaggi di CI/CD per sostenere i più elevati standard di qualità ed efficienza del software. Premendo il pulsante "Pubblica", AppMaster genera il codice sorgente per le applicazioni, le compila, esegue i test, le inserisce in contenitori Docker (per le applicazioni backend) e le distribuisce nel cloud, il tutto in soli 30 secondi, garantendo zero debito tecnico e integrando perfettamente l'intero processo CI/CD nella piattaforma.

Attraverso l'interfaccia intuitiva di AppMaster, i clienti possono creare e aggiornare rapidamente le applicazioni mentre la piattaforma si occupa di tutte le complessità sottostanti della pipeline CI/CD. Ciò non solo riduce il carico sui team di sviluppo software, ma consente anche ai cittadini sviluppatori di creare facilmente soluzioni software complete e scalabili. L'approccio di AppMaster a CI/CD fornisce un eccellente esempio della potenza e dell'importanza dell'adozione di questa metodologia nello sviluppo di software moderno.

Utilizzando in modo coerente un server CI/CD, le organizzazioni possono godere di una maggiore stabilità del software, implementazioni di produzione più rapide e una migliore gestione complessiva delle risorse. In un panorama digitale in rapida evoluzione, questi vantaggi sono diventati indispensabili in tutti i settori e segmenti di mercato, soprattutto perché le applicazioni software diventano più complesse e le aspettative degli utenti continuano a crescere. CI/CD Server funge da fattore critico per l'iterazione rapida e la fornitura coerente di prodotti software di alta qualità per le organizzazioni che mirano a soddisfare e superare le aspettative dei propri clienti.