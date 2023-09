Serwer CI/CD, czyli serwer ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, to podstawowy element nowoczesnego procesu tworzenia oprogramowania, zapewniający płynną i zautomatyzowaną platformę do integracji, testowania i wdrażania aktualizacji kodu w spójny i wydajny sposób. W kontekście CI/CD serwer jest odpowiedzialny za zarządzanie potokiem poszczególnych zmian w kodzie, od wstępnej integracji i testowania aż do wdrożenia produkcyjnego. Proces ten usprawnia współpracę między zespołami programistycznymi, zwiększa ogólną jakość i niezawodność aplikacji oraz skraca czas wprowadzania na rynek nowych funkcji i aktualizacji.

W świecie tworzenia oprogramowania coraz ważniejsze staje się szybkie udostępnianie aktualizacji i nowych funkcji, aby wyprzedzić konkurencję i utrzymać bazę użytkowników. Dzięki starannemu wykorzystaniu serwera CI/CD zespoły programistów mogą znacznie skrócić czas cyklu pomiędzy zmianami kodu, a tym samym szybciej dostarczać nowe funkcje i aktualizacje. Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez DORA (DevOps Research and Assessment) wskazuje, że wysokowydajne zespoły programistyczne stosujące praktyki CI/CD wdrażają zmiany 46 razy częściej i odzyskują siły po incydentach 2604 razy szybciej w porównaniu do zespołów, które nie stosują tej strategii.

Ciągła integracja (CI) to pierwszy etap procesu CI/CD i koncentruje się na regularnej integracji zmian w kodzie od różnych programistów, zazwyczaj kilka razy dziennie. Po każdej integracji następują automatyczne testy jednostkowe i analiza kodu statycznego, aby wykryć potencjalne problemy, takie jak zduplikowany kod lub nieużywane zmienne, już na wczesnym etapie cyklu rozwojowego. Jeśli testy przejdą pomyślnie, zmiany są następnie łączone z główną bazą kodu, zapewniając, że nowe zmiany w kodzie pozostaną zgodne z istniejącym kodem i minimalizując ryzyko poważnych problemów z integracją w dalszej części procesu.

Ciągłe wdrażanie (CD) to drugi etap procesu CI/CD i koncentruje się na dostarczaniu przetestowanych i zintegrowanych zmian w kodzie do środowiska produkcyjnego bez jakiejkolwiek ręcznej interwencji. Gdy zmiany w kodzie przejdą etap CI, serwer CD automatyzuje wdrażanie w środowisku przejściowym lub produkcyjnym. Proces ten zazwyczaj obejmuje dodatkowe zautomatyzowane testy, takie jak testy integracji i wydajności, które pomagają upewnić się, że aplikacja pozostaje stabilna i działa zgodnie z oczekiwaniami podczas procesu wdrażania. Należy pamiętać, że ciągłe wdrażanie różni się od ciągłego dostarczania; chociaż ten ostatni automatyzuje również procesy testowania i wdrażania, nadal wymaga ręcznego przeglądu i zatwierdzenia, zanim zmiany zostaną przekazane do środowiska produkcyjnego.

AppMaster, potężna platforma no-code, do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje zalety CI/CD, aby utrzymać najwyższe standardy jakości i wydajności oprogramowania. Po naciśnięciu przycisku „Publikuj” AppMaster generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje go, uruchamia testy, pakuje do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) i wdraża je w chmurze – wszystko w ciągu zaledwie 30 sekund, zapewniając zerowy dług techniczny i bezproblemową integrację całego procesu CI/CD z platformą.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi AppMaster klienci mogą szybko tworzyć i aktualizować aplikacje, podczas gdy platforma zajmuje się wszystkimi podstawowymi złożonościami potoku CI/CD. To nie tylko zmniejsza obciążenie zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania, ale także umożliwia programistom obywatelskim łatwe tworzenie kompleksowych, skalowalnych rozwiązań programowych. Podejście AppMaster do CI/CD stanowi doskonały przykład siły i znaczenia przyjęcia tej metodologii w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania.

Dzięki konsekwentnemu wykorzystaniu serwera CI/CD organizacje mogą cieszyć się większą stabilnością oprogramowania, szybszymi wdrożeniami produkcyjnymi i lepszym ogólnym zarządzaniem zasobami. W szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym korzyści te stały się niezbędne we wszystkich branżach i segmentach rynku, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej skomplikowanych aplikacji i rosnących oczekiwań użytkowników. Serwer CI/CD pełni rolę krytycznego narzędzia umożliwiającego szybką iterację i spójne dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania dla organizacji, których celem jest spełnianie, a nawet przekraczanie oczekiwań klientów.