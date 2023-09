O servidor CI/CD, ou servidor de integração contínua/implantação contínua, é um componente central do processo moderno de desenvolvimento de software, fornecendo uma plataforma contínua e automatizada para integração, teste e implantação de atualizações de código de maneira consistente e eficiente. No contexto de CI/CD, o servidor é responsável por gerenciar o pipeline de alterações de código individuais, desde a integração inicial e testes até a implantação em produção. Esse processo melhora a colaboração entre as equipes de desenvolvimento, aumenta a qualidade geral e a confiabilidade do aplicativo e reduz o tempo de lançamento no mercado de novos recursos e atualizações.

No mundo do desenvolvimento de software, tornou-se cada vez mais importante lançar atualizações e novos recursos rapidamente para ficar à frente da concorrência e manter uma base de usuários. Ao empregar diligentemente um servidor CI/CD, as equipes de desenvolvimento podem obter uma redução significativa no tempo de ciclo entre as alterações de código e, assim, fornecer novos recursos e atualizações mais rapidamente. Um estudo de 2018 da DORA (DevOps Research and Assessment) indica que equipes de desenvolvimento de alto desempenho que utilizam práticas de CI/CD implantam mudanças 46 vezes mais frequentemente e se recuperam de incidentes 2.604 vezes mais rápido em comparação com equipes que não empregam essa estratégia.

A Integração Contínua (CI) é o primeiro estágio do processo de CI/CD e se concentra na integração regular de alterações de código de diferentes desenvolvedores, normalmente várias vezes por dia. Cada integração é seguida por testes unitários automatizados e análise estática de código para detectar possíveis problemas, como código duplicado ou variáveis ​​não utilizadas, no início do ciclo de desenvolvimento. Se os testes forem aprovados, as alterações serão mescladas com a base de código principal, garantindo que as novas alterações no código permaneçam compatíveis com o código existente e minimizando o risco de grandes problemas de integração posteriormente no processo.

A implantação contínua (CD) é o segundo estágio do processo de CI/CD e se concentra em entregar alterações de código testadas e integradas na produção sem qualquer intervenção manual. Depois que as alterações de código passam pelo estágio de CI, o CD Server automatiza a implantação em um ambiente de teste ou de produção. Esse processo normalmente envolve testes automatizados adicionais, como testes de integração e desempenho, que ajudam a garantir que o aplicativo permaneça estável e funcione conforme esperado durante o processo de implantação. É importante observar que a implantação contínua difere da entrega contínua; embora este último também automatize os processos de teste e implantação, ainda requer uma etapa manual de revisão e aprovação antes que as alterações sejam enviadas para produção.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, aproveita os benefícios do CI/CD para manter os mais altos padrões de qualidade e eficiência de software. Ao pressionar o botão 'Publicar', AppMaster gera código-fonte para os aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para aplicativos backend) e os implanta na nuvem - tudo em apenas 30 segundos, garantindo zero dívida técnica e integração perfeita de todo o processo de CI/CD na plataforma.

Através da interface amigável do AppMaster, os clientes podem criar e atualizar aplicativos rapidamente enquanto a plataforma cuida de todas as complexidades subjacentes do pipeline de CI/CD. Isso não apenas reduz a carga das equipes de desenvolvimento de software, mas também permite que os desenvolvedores cidadãos criem facilmente soluções de software abrangentes e escaláveis. A abordagem da AppMaster para CI/CD fornece um excelente exemplo do poder e da importância da adoção dessa metodologia no desenvolvimento de software moderno.

Ao utilizar consistentemente um servidor CI/CD, as organizações podem desfrutar de maior estabilidade de software, implantações de produção mais rápidas e melhor gerenciamento geral de recursos. Num cenário digital em rápida evolução, estes benefícios tornaram-se indispensáveis ​​em todas as indústrias e segmentos de mercado, especialmente à medida que as aplicações de software se tornam mais complexas e as expectativas dos utilizadores continuam a crescer. O CI/CD Server atua como um facilitador crítico de iteração rápida e entrega consistente de produtos de software de alta qualidade para organizações que visam atender e superar as expectativas de seus clientes.