CI/CD 服务器，或称持续集成/持续部署服务器，是现代软件开发流程的核心组件，为以一致且高效的方式集成、测试和部署代码更新提供无缝且自动化的平台。在 CI/CD 的上下文中，服务器负责管理单个代码更改的管道，从初始集成和测试到生产部署。此过程改善了开发团队之间的协作，提高了应用程序的整体质量和可靠性，并缩短了新功能和更新的上市时间。

在软件开发领域，快速发布更新和新功能以在竞争中保持领先并维持用户群变得越来越重要。通过努力使用 CI/CD 服务器，开发团队可以显着缩短代码更改之间的周期时间，从而更快地交付新功能和更新。 DORA（DevOps 研究与评估）2018 年的一项研究表明，与不采用 CI/CD 实践的团队相比，采用 CI/CD 实践的高绩效开发团队部署变更的频率要高 46 倍，从事件中恢复的速度要快 2,604 倍。

持续集成 (CI) 是 CI/CD 过程的第一阶段，重点是定期集成不同开发人员的代码更改，通常每天几次。每次集成之后都会进行自动化单元测试和静态代码分析，以在开发周期的早期发现任何潜在问题，例如重复代码或未使用的变量。如果测试通过，则更改将与主代码库合并，确保新的代码更改与现有代码保持兼容，并最大限度地减少在此过程中后期出现重大集成问题的风险。

持续部署 (CD) 是 CI/CD 过程的第二阶段，专注于将经过测试和集成的代码更改交付到生产中，而无需任何手动干预。一旦代码更改通过 CI 阶段，CD 服务器就会自动部署到临时或生产环境中。此过程通常涉及其他自动化测试，例如集成和性能测试，这有助于确保应用程序在部署过程中保持稳定并按预期运行。需要注意的是，持续部署与持续交付不同。虽然后者还可以自动化测试和部署过程，但在将更改推送到生产之前仍然需要手动审核和批准步骤。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于构建后端、Web 和移动应用程序，利用 CI/CD 的优势来维护最高标准的软件质量和效率。按下“发布”按钮后， AppMaster会生成应用程序的源代码、编译它们、运行测试、将它们打包到 Docker 容器（用于后端应用程序）中，然后将它们部署到云端——所有这些都在 30 秒内完成，确保零技术债务并将整个 CI/CD 流程无缝集成到平台中。

通过AppMaster的用户友好界面，客户可以快速创建和更新应用程序，同时该平台可以处理CI/CD管道的所有底层复杂性。这不仅减轻了软件开发团队的负担，还允许公民开发人员轻松创建全面的、可扩展的软件解决方案。 AppMaster 的 CI/CD 方法提供了一个很好的例子，说明在现代软件开发中采用这种方法的力量和重要性。

通过持续使用 CI/CD 服务器，组织可以享受更高的软件稳定性、更快的生产部署和更好的整体资源管理。在快速发展的数字环境中，这些优势已成为各个行业和细分市场不可或缺的一部分，特别是随着软件应用程序变得更加复杂且用户期望不断增长。 CI/CD Server 是旨在满足并超越客户期望的组织快速迭代和一致交付高质量软件产品的关键推动者。