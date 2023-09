Le serveur CI/CD, ou serveur d'intégration continue/déploiement continu, est un composant essentiel du processus de développement logiciel moderne, fournissant une plate-forme transparente et automatisée pour intégrer, tester et déployer les mises à jour de code de manière cohérente et efficace. Dans le contexte de CI/CD, le serveur est responsable de la gestion du pipeline de modifications de code individuelles, depuis l'intégration et les tests initiaux jusqu'au déploiement en production. Ce processus améliore la collaboration entre les équipes de développement, augmente la qualité et la fiabilité globales de l'application et réduit les délais de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

Dans le monde du développement de logiciels, il est devenu de plus en plus important de publier rapidement des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et maintenir une base d'utilisateurs. En employant avec diligence un serveur CI/CD, les équipes de développement peuvent réduire considérablement le temps de cycle entre les modifications de code et ainsi fournir de nouvelles fonctionnalités et mises à jour plus rapidement. Une étude réalisée en 2018 par DORA (DevOps Research and Assessment) indique que les équipes de développement très performantes utilisant des pratiques CI/CD déploient des changements 46 fois plus fréquemment et récupèrent des incidents 2 604 fois plus rapidement que les équipes qui n'utilisent pas cette stratégie.

L'intégration continue (CI) est la première étape du processus CI/CD et se concentre sur l'intégration régulière des modifications de code de différents développeurs, généralement plusieurs fois par jour. Chaque intégration est suivie de tests unitaires automatisés et d'une analyse de code statique pour détecter tout problème potentiel, tel que du code dupliqué ou des variables inutilisées, dès le début du cycle de développement. Si les tests réussissent, les modifications sont ensuite fusionnées avec la base de code principale, garantissant ainsi que les nouvelles modifications du code restent compatibles avec le code existant et minimisant le risque de problèmes d'intégration majeurs plus tard dans le processus.

Le déploiement continu (CD) est la deuxième étape du processus CI/CD et se concentre sur la fourniture de modifications de code testées et intégrées en production sans aucune intervention manuelle. Une fois que les modifications de code passent l'étape CI, le serveur CD automatise le déploiement dans un environnement de préparation ou de production. Ce processus implique généralement des tests automatisés supplémentaires, tels que des tests d'intégration et de performances, qui permettent de garantir que l'application reste stable et fonctionne comme prévu pendant le processus de déploiement. Il est important de noter que le déploiement continu diffère de la livraison continue ; bien que ce dernier automatise également les processus de test et de déploiement, il nécessite toujours une étape manuelle de révision et d'approbation avant que les modifications soient mises en production.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, exploite les avantages du CI/CD pour respecter les normes les plus élevées de qualité et d'efficacité logicielles. En appuyant sur le bouton « Publier », AppMaster génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et les déploie dans le cloud, le tout en seulement 30 secondes, garantissant ainsi une dette technique nulle. et intégrer de manière transparente l'ensemble du processus CI/CD dans la plateforme.

Grâce à l'interface conviviale d'AppMaster, les clients peuvent rapidement créer et mettre à jour des applications tandis que la plateforme prend en charge toutes les complexités sous-jacentes du pipeline CI/CD. Cela réduit non seulement la charge des équipes de développement de logiciels, mais permet également aux développeurs citoyens de créer facilement des solutions logicielles complètes et évolutives. L'approche d'AppMaster en matière de CI/CD fournit un excellent exemple de la puissance et de l'importance de l'adoption de cette méthodologie dans le développement de logiciels modernes.

En utilisant systématiquement un serveur CI/CD, les organisations peuvent bénéficier d'une stabilité logicielle accrue, de déploiements de production plus rapides et d'une meilleure gestion globale des ressources. Dans un paysage numérique en évolution rapide, ces avantages sont devenus indispensables dans tous les secteurs et segments de marché, d'autant plus que les applications logicielles deviennent de plus en plus complexes et que les attentes des utilisateurs continuent de croître. CI/CD Server constitue un outil essentiel d'itération rapide et de livraison cohérente de produits logiciels de haute qualité pour les organisations qui visent à répondre et à dépasser les attentes de leurs clients.