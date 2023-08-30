CI/CD Sunucusu veya Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım Sunucusu, modern yazılım geliştirme sürecinin temel bir bileşenidir ve kod güncellemelerini tutarlı ve verimli bir şekilde entegre etmek, test etmek ve dağıtmak için kesintisiz ve otomatik bir platform sağlar. CI/CD bağlamında sunucu, ilk entegrasyon ve testten üretim dağıtımına kadar bireysel kod değişikliklerinin ardışık düzenini yönetmekten sorumludur. Bu süreç, geliştirme ekipleri arasındaki işbirliğini geliştirir, uygulamanın genel kalitesini ve güvenilirliğini artırır ve yeni özelliklerin ve güncellemelerin pazara çıkış süresini kısaltır.

Yazılım geliştirme dünyasında, rekabette öne geçmek ve kullanıcı tabanını korumak için güncellemeleri ve yeni özellikleri hızlı bir şekilde yayınlamak giderek daha önemli hale geldi. Geliştirme ekipleri, bir CI/CD Sunucusunu özenle kullanarak, kod değişiklikleri arasındaki döngü süresini önemli ölçüde azaltabilir ve böylece yeni özellikleri ve güncellemeleri daha hızlı sunabilir. DORA (DevOps Araştırma ve Değerlendirme) tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırma, CI/CD uygulamalarını kullanan yüksek performanslı geliştirme ekiplerinin, bu stratejiyi uygulamayan ekiplere kıyasla değişiklikleri 46 kat daha sık uyguladığını ve olaylardan 2.604 kat daha hızlı kurtulduğunu gösteriyor.

Sürekli Entegrasyon (CI), CI/CD sürecinin ilk aşamasıdır ve farklı geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli olarak, genellikle günde birkaç kez entegre etmeye odaklanır. Her entegrasyonun ardından, yinelenen kod veya kullanılmayan değişkenler gibi olası sorunları geliştirme döngüsünün başlarında tespit etmek için otomatik birim testleri ve statik kod analizi yapılır. Testler başarılı olursa, değişiklikler ana kod tabanıyla birleştirilir, böylece yeni kod değişikliklerinin mevcut kodla uyumlu kalması sağlanır ve sürecin ilerleyen aşamalarında büyük entegrasyon sorunları yaşanma riski en aza indirilir.

Sürekli Dağıtım (CD), CI/CD sürecinin ikinci aşamasıdır ve test edilmiş ve entegre kod değişikliklerini herhangi bir manuel müdahale olmadan üretime sunmaya odaklanır. Kod değişiklikleri CI aşamasını geçtikten sonra CD Sunucusu, bir hazırlama veya üretim ortamına dağıtımı otomatik hale getirir. Bu süreç genellikle entegrasyon ve performans testleri gibi, uygulamanın kararlı kalmasını ve dağıtım süreci boyunca beklendiği gibi çalışmasını sağlamaya yardımcı olan ek otomatik testleri içerir. Sürekli Dağıtımın Sürekli Teslimattan farklı olduğunu unutmamak önemlidir; ikincisi aynı zamanda test ve dağıtım süreçlerini de otomatikleştirirken, değişikliklerin üretime aktarılmasından önce yine de manuel bir inceleme ve onay adımı gerektirir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir platform olan AppMaster, yazılım kalitesi ve verimliliğinin en yüksek standartlarını korumak için CI/CD'nin avantajlarından yararlanır. 'Yayınla' düğmesine basıldığında, AppMaster uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler çalıştırır, Docker kapsayıcılarına (arka uç uygulamaları için) paketler ve bunları buluta dağıtır; üstelik tüm bunları yalnızca 30 saniye içinde sıfır teknik borç sağlar ve tüm CI/CD sürecini sorunsuz bir şekilde platforma entegre ediyoruz.

AppMaster'ın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, platform CI/CD hattının altında yatan tüm karmaşıklıklarla ilgilenirken müşteriler uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup güncelleyebilir. Bu, yalnızca yazılım geliştirme ekiplerinin üzerindeki yükü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda vatandaş geliştiricilerin kolayca kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına da olanak tanır. AppMaster'ın CI/CD'ye yaklaşımı, modern yazılım geliştirmede bu metodolojiyi benimsemenin gücü ve önemine dair mükemmel bir örnek sağlar.

Kuruluşlar, sürekli olarak bir CI/CD Sunucusu kullanarak artan yazılım kararlılığının, daha hızlı üretim dağıtımlarının ve daha iyi genel kaynak yönetiminin keyfini çıkarabilir. Hızla gelişen dijital ortamda, özellikle yazılım uygulamaları daha karmaşık hale geldikçe ve kullanıcı beklentileri artmaya devam ettikçe, bu avantajlar sektörler ve pazar segmentleri genelinde vazgeçilmez hale geldi. CI/CD Sunucusu, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı ve aşmayı amaçlayan kuruluşlar için yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin hızlı yinelenmesini ve tutarlı şekilde sunulmasını sağlayan kritik bir sağlayıcı olarak hizmet eder.