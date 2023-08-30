يشير أمان CI/CD إلى ممارسة ضمان السرية والنزاهة والتوافر لرمز تطبيق البرنامج والبنية التحتية عبر مسارات التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD). تلعب خطوط أنابيب CI/CD دورًا حاسمًا في عمليات تطوير البرامج الحديثة، حيث تقوم بأتمتة عملية دمج تغييرات التعليمات البرمجية، وتشغيل الاختبارات، ونشر التطبيقات في بيئات الإنتاج. ومع زيادة وتيرة وتعقيد خطوط الأنابيب هذه، يصبح ضمان أمنها عنصرًا أساسيًا في بناء تطبيقات موثوقة وآمنة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code - وهي أداة قوية no-code تُستخدم لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة - يعد الحفاظ على أمان خطوط أنابيب CI/CD أمرًا في غاية الأهمية. يعمل نهج AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن في النهاية إنتاج حلول برمجية قوية وقابلة للتطوير. ومن ثم، يلعب أمان CI/CD دورًا مهمًا في الحفاظ على أمان التطبيق وأدائه بشكل عام.

يشمل أمان CI/CD عدة جوانب، بما في ذلك:

التكامل الآمن للتعليمات البرمجية: تنفيذ ممارسات الترميز الآمنة والاختبار الآلي وعمليات مراجعة التعليمات البرمجية للتأكد من أن التعليمات البرمجية المقدمة خالية من الثغرات الأمنية وتتوافق مع معايير الأمان التنظيمية.

تنفيذ ممارسات الترميز الآمنة والاختبار الآلي وعمليات مراجعة التعليمات البرمجية للتأكد من أن التعليمات البرمجية المقدمة خالية من الثغرات الأمنية وتتوافق مع معايير الأمان التنظيمية. عمليات البناء الآمنة: ضمان أمان وسلامة التعليمات البرمجية والتبعيات طوال عملية الإنشاء باستخدام مسارات البناء الآمنة، والمسح بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة، والحفاظ على إمكانية تتبع عناصر البناء.

ضمان أمان وسلامة التعليمات البرمجية والتبعيات طوال عملية الإنشاء باستخدام مسارات البناء الآمنة، والمسح بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة، والحفاظ على إمكانية تتبع عناصر البناء. الإدارة الآمنة للعناصر: تنفيذ آليات التخزين الآمن والتحكم في الوصول والتشفير للعناصر التي يتم إنتاجها أثناء خط أنابيب CI/CD، مثل حزم التطبيقات وملفات التكوين والملفات الثنائية الأخرى.

تنفيذ آليات التخزين الآمن والتحكم في الوصول والتشفير للعناصر التي يتم إنتاجها أثناء خط أنابيب CI/CD، مثل حزم التطبيقات وملفات التكوين والملفات الثنائية الأخرى. عمليات النشر الآمنة: أتمتة وتأمين نشر التطبيقات في بيئات مختلفة، مثل التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج، من أجل تقليل التدخل البشري ومنع الوصول غير المصرح به أو التلاعب بحزم البرامج.

أتمتة وتأمين نشر التطبيقات في بيئات مختلفة، مثل التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج، من أجل تقليل التدخل البشري ومنع الوصول غير المصرح به أو التلاعب بحزم البرامج. المراقبة والتدقيق المستمر: مراقبة وتدقيق خطوط أنابيب CI/CD بانتظام لضمان الالتزام بسياسات الأمان وتحديد المخاطر المحتملة والاحتفاظ بسجل لنشاط المستخدم والتحكم في الوصول وتغييرات التكوين.

مراقبة وتدقيق خطوط أنابيب CI/CD بانتظام لضمان الالتزام بسياسات الأمان وتحديد المخاطر المحتملة والاحتفاظ بسجل لنشاط المستخدم والتحكم في الوصول وتغييرات التكوين. التدريب الأمني ​​للمطورين: تمكين المطورين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني ممارسات الترميز الآمنة وإدارة خطوط أنابيب CI/CD الآمنة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز ثقافة الوعي الأمني ​​داخل المنظمة.

يتطلب تنفيذ إجراءات أمان CI/CD الشاملة مجموعة من الأدوات والعمليات وأفضل الممارسات. بعض الأمثلة تشمل:

دمج أدوات اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) وأدوات اختبار أمان التطبيقات الديناميكية (DAST) لفحص كود المصدر وبيئات وقت التشغيل تلقائيًا بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة ومشكلات الأمان. يمكن أن يساعد ذلك المؤسسات في تحديد المخاطر الأمنية ومعالجتها قبل نشرها في بيئات الإنتاج.

استخدام حلول فحص الحاويات والبنية التحتية كتعليمات برمجية لاكتشاف الثغرات الأمنية في صور الحاويات وتكوينات البنية التحتية وتخفيفها. يمكن أن يساعد ذلك في منع نشر التكوينات غير الآمنة والثغرات الأمنية المعروفة، مما يقلل من مخاطر الخروقات الأمنية.

استخدام التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) ومبدأ الامتياز الأقل (POLP) لتحديد أذونات الوصول الدقيقة للمستخدمين والمجموعات المشاركة في عملية CI/CD، مما يحد من احتمالية الوصول غير المصرح به أو التلاعب بمكونات خط الأنابيب.

الاستفادة من التشفير أثناء النقل والبقاء للبيانات الحساسة، مثل الأسرار ومفاتيح API وبيانات الاعتماد، للحماية من الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات.

نشر حلول مراقبة وتسجيل شاملة لخطوط أنابيب CI/CD لاكتشاف الحوادث الأمنية المحتملة والاستجابة لها في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل للأحداث لأغراض التدقيق.

تحديث وتصحيح مكونات وأدوات خط أنابيب CI/CD، مثل أنظمة البناء ومستودعات التعليمات البرمجية المصدر وأطر الاختبار الآلية، لتقليل استغلال الثغرات الأمنية المعروفة.

في الختام، يهدف CI/CD Security إلى حماية خط CI/CD بالكامل من التهديدات الأمنية المحتملة، مما يضمن سرية وسلامة وتوافر كود البرنامج والبنية التحتية. يعد اعتماد وضع أمني قوي أمرًا حيويًا لمؤسسات مثل AppMaster التي تستخدم مسارات CI/CD لتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وموثوقة. ومن خلال الجمع بين الأدوات والعمليات وأفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات مراقبة وتعزيز أمان عملية تطوير البرامج الخاصة بها بشكل مستمر، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل مخاطر الخروقات الأمنية والتأثير اللاحق على عملائها وعملياتها التجارية.