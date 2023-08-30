Сервер CI/CD, или сервер непрерывной интеграции/непрерывного развертывания, является основным компонентом современного процесса разработки программного обеспечения, предоставляющим цельную и автоматизированную платформу для интеграции, тестирования и развертывания обновлений кода последовательным и эффективным образом. В контексте CI/CD сервер отвечает за управление конвейером отдельных изменений кода, от первоначальной интеграции и тестирования до производственного развертывания. Этот процесс улучшает сотрудничество между командами разработчиков, повышает общее качество и надежность приложения, а также сокращает время вывода на рынок новых функций и обновлений.

В мире разработки программного обеспечения становится все более важным быстро выпускать обновления и новые функции, чтобы оставаться впереди конкурентов и поддерживать базу пользователей. Грамотно используя сервер CI/CD, команды разработчиков могут добиться значительного сокращения времени цикла между изменениями кода и, таким образом, быстрее предоставлять новые функции и обновления. Исследование DORA (DevOps Research and Assessment), проведенное в 2018 году, показывает, что высокопроизводительные команды разработчиков, использующие методы CI/CD, развертывают изменения в 46 раз чаще и восстанавливаются после инцидентов в 2604 раза быстрее по сравнению с командами, которые не используют эту стратегию.

Непрерывная интеграция (CI) — это первый этап процесса CI/CD, направленный на регулярную интеграцию изменений кода от разных разработчиков, обычно несколько раз в день. Каждая интеграция сопровождается автоматическими модульными тестами и статическим анализом кода, чтобы выявить любые потенциальные проблемы, такие как дублированный код или неиспользуемые переменные, на ранних этапах цикла разработки. Если тесты пройдены успешно, изменения затем объединяются с основной кодовой базой, гарантируя, что новые изменения кода остаются совместимыми с существующим кодом, и сводя к минимуму риск серьезных проблем интеграции на более поздних этапах процесса.

Непрерывное развертывание (CD) — это второй этап процесса CI/CD, направленный на доставку протестированных и интегрированных изменений кода в производство без какого-либо ручного вмешательства. Как только изменения кода проходят стадию CI, CD-сервер автоматизирует развертывание в промежуточной или производственной среде. Этот процесс обычно включает в себя дополнительные автоматические тесты, такие как тесты интеграции и производительности, которые помогают гарантировать, что приложение остается стабильным и работает должным образом в процессе развертывания. Важно отметить, что непрерывное развертывание отличается от непрерывной доставки; хотя последний также автоматизирует процессы тестирования и развертывания, он по-прежнему требует этапа ручной проверки и утверждения, прежде чем изменения будут переданы в производство.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует преимущества CI/CD для поддержания самых высоких стандартов качества и эффективности программного обеспечения. При нажатии кнопки «Опубликовать» AppMaster генерирует исходный код для приложений, компилирует его, запускает тесты, упаковывает в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает в облаке — и все это всего за 30 секунд, обеспечивая нулевой технический долг. и плавную интеграцию всего процесса CI/CD в платформу.

Благодаря удобному интерфейсу AppMaster клиенты могут быстро создавать и обновлять приложения, в то время как платформа берет на себя все основные сложности конвейера CI/CD. Это не только снижает нагрузку на группы разработчиков программного обеспечения, но и позволяет гражданским разработчикам легко создавать комплексные, масштабируемые программные решения. Подход AppMaster к CI/CD представляет собой отличный пример возможностей и важности применения этой методологии в современной разработке программного обеспечения.

Постоянно используя сервер CI/CD, организации могут повысить стабильность программного обеспечения, ускорить развертывание производства и улучшить общее управление ресурсами. В быстро развивающейся цифровой среде эти преимущества стали незаменимыми во всех отраслях и сегментах рынка, особенно по мере того, как программные приложения становятся все более сложными, а ожидания пользователей продолжают расти. Сервер CI/CD служит важнейшим средством быстрой итерации и последовательной поставки высококачественных программных продуктов для организаций, которые стремятся удовлетворить и превзойти ожидания своих клиентов.