تعد مهارات البرمجة والتطوير من بين أكثر المهارات المطلوبة في سوق العمل في الوقت الحالي. لذلك ليس من المستغرب أنك مهتم بمعرفة المزيد عن تطوير الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية.

الواجهة الأمامية والخلفية: ما الفرق؟

بعبارات بسيطة ، فإن الواجهة الأمامية هي ما يراه المستخدمون عند التفاعل مع موقع ويب أو تطبيق أو برنامج. النهاية الخلفية هي بدلاً من ذلك المستوى الذي ينشئ فيه المبرمجون العمليات لجعل هذه التفاعلات تحدث وتعمل وتعمل بسلاسة.

ومع ذلك ، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيف أن تطوير الواجهة الأمامية يتعلق بالتصميم على مستوى السطح: أنت تهتم بمظهر موقع الويب أو التطبيق الخاص بك ، والأسلوب ، وتحسين العناصر داخل صفحاتنا ، وما إلى ذلك.

يتعامل التطوير الخلفي مع عمليات إطار العمل المخفية التي تسمح لموقع الويب أو التطبيق أو البرنامج بالعمل. علاوة على ذلك ، سيهتم مطور الواجهة الخلفية أيضًا بما يحدث على الخوادم وقواعد البيانات الخاصة بالموقع أو التطبيق الذي يعملون عليه.

لغات البرمجة



الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الواجهة الأمامية والخلفية ، يمكننا المضي قدمًا لفهم كيف يمكنك تحريك الخطوات الأولى في كلا العالمين. بالطبع ، تحتاج أولاً إلى معرفة لغات البرمجة الأكثر استخدامًا لكلٍ من الإطارات الأمامية والخلفية.

إذا كنت تريد أن تصبح مهندس الواجهة الخلفية أو الواجهة الأمامية ، فيمكنك البدء في التعلم من لغات البرمجة التي نحن على وشك مناقشتها. إذا كنت تريد أن تصبح مطورًا مكدسًا ، فلا يزال هذا هو المكان الذي تحتاج إلى البدء فيه. إذا كنت لا تعرف معنى المكدس الكامل ، فهو المصطلح الذي يستخدمه المطورون للإشارة إلى مناطق تطوير الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية. مطور المكدس الكامل ، على سبيل المثال ، هو شخص يمكنه الاهتمام بكل من جوانب موقع الويب أو التطبيق.

لغات البرمجة الأمامية



لغة البرمجة



HTML هي لغة البرمجة الأساسية التي يمكنك تعلمها. إنها تعني لغة ترميز النص التشعبي ، وهي واحدة من أقدم لغات البرمجة لدينا. إنه أمر أساسي ، لكن HTML يسمح لك بإنشاء أقسام وفقرات وروابط باستخدام العلامات والسمات. إنها أيضًا واحدة من أسهل لغات البرمجة للتعلم (يتعلمها الأطفال في المدرسة!).

بالطبع ، في حين أن HTML أساسي لكل مهندس واجهة أمامية ، فإن استخدام HTML فقط لتطوير الواجهة الأمامية لن يكون مناسبًا. HTML أساسي للغاية ، والمستخدمون معتادون على أطر عمل وواجهات أكثر تعقيدًا. مثال على موقع ويب أو تطبيق HTML خالص تقريبًا؟ ويكيبيديا! هذا الموقع هو نص تشعبي ضخم ، وهو فعليًا HTML. ومع ذلك ، ستحتاج إلى واجهة ملونة وجذابة وتفاعلية أكثر من النص التشعبي لـ Wikipedia. لهذا السبب ، فإن HTML هي مجرد البداية: تحتاج إلى المضي قدمًا وتعلم لغات برمجة تطوير للواجهة الأمامية أكثر تعقيدًا وتقدماً. بالطبع ، HTML مطلوب أيضًا لتطوير مكدس كامل.

تعلم HTML: من أين يمكنك أن تبدأ؟



تعلم HTML ليس بالأمر الصعب. إذا كنت تستطيع تعليم نفسك شيئًا ما ، فهذا بالتأكيد HTML. يمكنك العثور على الكثير من الموارد المجانية عبر الإنترنت - وستكون مجانية! إذا كنت تريد الحصول على أي شيء في مكان واحد وتنفق حوالي 20 دولارًا أو نحو ذلك ، فيمكنك شراء دليل HTML. إذا كنت بحاجة إلى دليل ، فيمكنك الاشتراك في إحدى الدورات التدريبية العديدة عبر الإنترنت: لن تواجه أي صعوبات في العثور على دورة تناسب مستوى مهارتك وميزانيتك.

CSS



ترمز CSS إلى Cascading Style Sheets ، وإلى جانب HTML ، فهي لغة البرمجة الأكثر شهرة واستخدامًا عندما يتعلق الأمر بتطوير الواجهة الأمامية (مطلوب أيضًا لتطوير المكدس الكامل). باستخدام CSS ، يمكنك إنشاء صفحات ويب رائعة المظهر.

إنه أكثر تعقيدًا من HTML ، وإذا كنت تريد البدء في تعلم CSS ، فيجب أن تعرف بالفعل بعض HTML على الأقل ولديك بعض المعرفة الأساسية حول العمل مع الملفات. ولكن ماذا يمكنك أن تفعل مع CSS؟ بعبارات بسيطة ، باستخدام CSS ، يمكنك التحكم بالضبط في كيفية ظهور عناصر HTML في المتصفح ، أي في صفحة الويب الخاصة بك. CSS هي لغة برمجة تطوير أمامية لأنها تحدد كيفية تقديم المستندات والتفاصيل للمستخدمين.

يمكنك استخدام CSS للتصميم الأساسي للغاية ، على سبيل المثال ، تغيير لون الخطوط والفقرات وحجمها ، ولكن أيضًا لأغراض أكثر تعقيدًا: يمكنك استخدامه لإنشاء تخطيط مع منطقة المحتوى الرئيسية وشريط جانبي للمعلومات ذات الصلة ، على سبيل المثال ، أضف رسومًا متحركة وتأثيرات ، وما إلى ذلك ...

تعلم CSS: من أين تبدأ



لا تنقص الموارد المتعلقة بـ CSS أيضًا: تمامًا مثل HTML ، هناك الكثير من مواقع الويب المخصصة لتعلم CSS ، ولكن يمكنك دائمًا اختيار دليل أو ، إذا كان لديك ميزانية أعلى ، دورة محددة لمهندسي الواجهة الأمامية.

جافا سكريبت



بمجرد أن تصبح على دراية بـ HTML و CSS ، يمكنك الانتقال لتعلم JavaScript. مطلوب معرفة أساسية حول كل من HTML و CSS عند بدء تعلم JavaScript.

في حين أن HTML أساسي ويساعد CSS في تحسين مظهر موقع الويب أو التطبيق الخاص بك ، يمكنك تنفيذ ميزات معقدة على صفحات الويب الخاصة بك باستخدام Javascript. مع Javascript ، لا تقتصر على المعلومات الثابتة المعروضة على صفحة ويب. ومع ذلك ، يمكنك إنشاء منصات تفاعلية يتم تحديثها ديناميكيًا باستمرار والتي يمكن للمستخدم بالطبع التفاعل معها.

تعلم JavaScript: من أين تبدأ



كما ذكرنا ، لا يجب أن تتعامل مع جافا سكريبت إذا لم تكن على الأقل على دراية بـ HTML و CSS. إن تعليم نفسك JavaScript سيكون أصعب من لغتي برمجة تطوير الواجهة الأمامية السابقتين. ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أنه يمكنك بسهولة العثور على دورات عبر الإنترنت (أرخص من دورات تطوير الواجهة الأمامية شخصيًا) والتي تتضمن تدريس كل لغة برمجة تطوير أمامية: HTML و CSS وجافا سكريبت. إذا اخترت واحدة من هؤلاء ، يمكنك توفير الكثير من المال وتحسين عملية التعلم الخاصة بك!

لغات البرمجة الخلفية



جافا سكريبت



يستخدم مطورو الواجهة الخلفية أيضًا نوعًا من JavaScript يسمى Node.js. إنه إطار مفتوح المصدر يستخدمه المبتدئون على نطاق واسع ، ولكنه يستخدم أيضًا من قبل الشركات الضخمة مثل Netflix. كما يمكنك أن تتخيل ، فهو قابل للتطوير بدرجة كبيرة ، وعلى الرغم من بساطته ، فإنه يسمح ببناء تطبيقات يمكنها التعامل مع طلبات العديد من المستخدمين في وقت واحد.

كما ترى ، تعد Javascript لغة برمجة مهمة لكل مطور ومطور للواجهة الأمامية والخلفية ومكدس كامل. لقد تحدثنا بالفعل عن مكان تعلم JavaScript في الفقرة السابقة ؛ كما ترى ، يبدأ مسار التعلم الذي يجب عليك اتباعه من تطوير الواجهة الأمامية لأنه لا يمكنك الاقتراب من Node.js إذا لم تكن معتادًا على HTML أو CSS. نظرًا لاستخدام JavaScript لتطوير الواجهة الأمامية وتطوير الواجهة الخلفية ، فمن الضروري أن تتعلمها إذا كان هدفك هو التطوير الكامل.

بايثون



تعد Python مهمة جدًا لأي مطور كمبيوتر لأنه يمكن استخدامها للعديد من الأشياء. كما يقولون ، يمكن أن تقدم Python حلاً لإطار العمل لأي مشكلة في الكمبيوتر ، وكتابة الكود ليست صعبة أو تستغرق وقتًا طويلاً. بمجرد كتابة الرمز ، يمكن تشغيله على أي جهاز كمبيوتر تقريبًا دون تغيير البرنامج. يمكن استخدامه لمعالجة النصوص والأرقام والصور والبيانات والمزيد. يتم استخدامه على مواقع الويب الشهيرة جدًا مثل Google و YouTube وموقع NASA الإلكتروني والمزيد. لغة Python متعددة الاستخدامات لدرجة أن أي مهندس أمامي أو خبير تطوير متكامل يعرفها.

تعلم بايثون: من أين يمكنك أن تبدأ؟



يتوفر الكثير من الوثائق حول Python لأنها على الأرجح لغة البرمجة الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا اليوم في العديد من المجالات. عندما تبدأ في تعلم بايثون ، قد تشعر بالإرهاق لأن هناك الكثير لفهمه وتعلمه. لا يكفي دليل واحد لفهم الإمكانات الكاملة لهذا الإطار. إذن ، من أين نبدأ؟

توصيتنا هي النظر في أهدافك: ما الذي تريد تعلم بايثون من أجله؟ هل ترغب في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو تطبيق؟ هل ترغب في أتمتة بعض مهام سير عملك؟ هل ترغب في إنشاء تطبيق جوال لعملائك؟ تساعدك معرفة هدفك على تضييق المجال ، على الأقل في البداية ، بحيث تكون عملية التعلم الخاصة بك أكثر استهدافًا ولا تشعر أن هناك الكثير لتتعلمه.

الواجهة الأمامية والخلفية: أيهما تبدأ؟



لنفترض أنك مبتدئ تمامًا وتريد معرفة المزيد عن التطوير. أنت غير مهتم بشكل خاص بالواجهة الأمامية أو الخلفية. أنت فقط تريد أن تبدأ في تعلم البرمجة: من أين يجب أن تبدأ؟ نهاية أمامية أم خلفية؟

يوصي مطورو الواجهة الأمامية والخلفية أنه إذا كنت مهتمًا بالتعرف على تطوير كل من الواجهة الأمامية والخلفية ، فيجب أن تبدأ من قطاع الواجهة الأمامية. هذا لأنه من خلال فهم كيفية إنشاء الواجهة الأمامية لمواقع الويب والتطبيقات وعملها ، يمكنك فهم كيفية عملها خلف الكواليس بسرعة أكبر. سيتم تسهيل ذلك عند الانتقال إلى التعلم التنموي الخلفي.

تطوير الواجهة الأمامية والخلفية: التعليمات



هل تطوير الواجهة الأمامية أسهل من التطوير الخلفي؟



الواجهة الأمامية شيء يمكننا رؤيته. حتى في المرة الأولى التي تسمع فيها الحديث عن ذلك ، يمكنك بسرعة فهم ما يدور حوله ، وما الذي يتعامل معه المطورون ، وما هي المهارات ولغات البرمجة المطلوبة إذا كنت تريد أن تصبح مهندس واجهة أمامية. هذا يخلق فكرة أن تطوير الواجهة الأمامية أسهل من النهاية الخلفية: هل هذا صحيح؟

تطوير الواجهة الأمامية أسهل من التطوير الخلفي هو مجرد وهم: هذا ليس صحيحًا على الإطلاق! كلا جانبي تطوير موقع الويب أو التطبيق معقدان بطريقتهما الخاصة. ومع ذلك ، يمكن اعتبار تطوير الواجهة الأمامية أكثر تعقيدًا وتحديًا لأنه يتغير كثيرًا ويتطلب تحديثات وصيانة مستمرة. إذا كان هناك أي خطأ في ذلك ، فسوف يلاحظه المستخدمون على الفور! لهذه الأسباب ، إذا أردنا أن نقول ما هو أسهل بين تطوير الواجهة الأمامية والخلفية ، فإن الإجابة هي في الواقع النهاية الخلفية.

معرفة هذا أكثر أهمية مما تعتقد: نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعتقدون أن تطوير الواجهة الأمامية أمر سهل ، فقد يميلون إلى التقليل من تعقيد عملية التعلم. علاوة على ذلك ، فإن التفكير في أن التطوير الخلفي أصعب يخلق الوهم بأنك إذا تعلمت تطوير النهاية الخلفية أولاً ، يمكن أن تحصل على أموال أكثر.

هل هناك أي مسار بديل للتنمية؟



على الرغم مما لا يعرفه الكثير من الناس ، فإن تعلم لغات البرمجة ليس هو الطريقة الوحيدة لتصبح خبيرًا في تطوير البرامج الخلفية ، أو خبيرًا في تطوير البرامج ، أو مهندس واجهة أمامية ، وليست الطريقة الوحيدة لإنشاء موقع ويب أو تطبيق جوّال ، أو تطبيق ويب. نعم ، كان هذا هو المسار الوحيد المتاح منذ سنوات ، لكنه لم يعد كذلك! اليوم ، هناك أدوات ، تسمى أدوات بدون كود ، تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

AppMaster هو المثال المثالي لأداة البرمجة بدون كود. يوفر لك نظامًا أساسيًا يمكنك من خلاله إنشاء إطار العمل الخاص بك وتطبيقات العمل الكاملة أو تطبيقات الويب دون كتابة أي رمز. لا يعني ذلك عدم وجود الترميز والواجهة الأمامية والخلفية عند التطوير باستخدام AppMaster. هذا يعني فقط أنك لست بحاجة إلى إدارتها مباشرة أو من خلال لغات البرمجة.

يتم إنشاء الأطر الأمامية والخلفية تلقائيًا ، وباستخدام AppMaster ، يمكن حتى تصديرها. حتى إذا كان لديك بالفعل معرفة عميقة بلغات برمجة تطوير الواجهة الأمامية أو الخلفية ، يمكنك تحسين سير عملك باستخدام أدوات مثل AppMaster: تصبح عملية تطوير إطار العمل أسهل وأقل إجهادًا وأسرع.