على الرغم مما يوحي به الاسم ، فإن أتمتة العمليات الروبوتية ، أو RPA ، لا تتعلق بالروبوتات بقدر ما تتعلق بالبرامج. تمتلك تقنية RPA القدرة على تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الكفاءة. يسمح لنا بأتمتة المهام البسيطة والمعقدة ، في بيئة مكان العمل وتعزيز الابتكار.

يجعل تقنية RPA من السهل إنشاء واستخدام وتشغيل روبوتات برمجية تحاكي كيفية تفاعل الأشخاص مع أجهزة الكمبيوتر. هذه الروبوتات قادرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام المحددة مسبقًا. يتضمن ذلك أشياء مثل فهم ما هو موجود على الشاشة ، وعمل المدخلات المطلوبة ، والتنقل في الشبكات ، واستخراج البيانات وتحديدها.

ومع ذلك ، فإن برامج الروبوت ليست ملزمة بالحدود البشرية. لا يحتاجون إلى فترات راحة ويمكنهم العمل لفترة أطول. يمكنهم إكمال مثل هذه المهام بشكل أسرع وأكثر موثوقية من البشر. يتيح RPA إمكانية تشغيل الروبوتات على أشياء محددة وفقًا لاحتياجات أعمالنا. لذلك دعونا نلقي نظرة على كل ما تحتاج لمعرفته حول أتمتة العمليات الروبوتية!

ما هي أتمتة العمليات الروبوتية؟

الروبوتات المشار إليها في أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) هي البرامج الرقمية التي تشغل آلة افتراضية أو فعلية. RPA هو نوع من إدارة عمليات الأعمال. باستخدامه ، يمكن للمهندسين وضع مجموعة من الإرشادات المحددة التي يتبعها البرنامج. يعتمد على الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي ويعمل معها.

يمكن لروبوتات RPA القيام بعدد كبير من الأنشطة بسرعة وبكميات كبيرة. بدون الموارد البشرية ، يمكن أن تكون الروبوتات خالية من الأخطاء الشائعة. يمكن لتقنية RPA محاكاة غالبية عمليات التبادل بين الإنسان والحاسوب. الهدف الرئيسي من أتمتة العمليات الروبوتية هو أتمتة العديد من العمليات والإجراءات التجارية الزائدة عن الحاجة المستندة إلى الكمبيوتر.

على سبيل المثال ، قم بتنفيذ مهام مثل نسخ الملفات ولصقها أو نقلها من جهاز إلى آخر. يمكن لتطبيقات RPA أتمتة مثل هذه المهام الروتينية. عادة ما يحتاجون إلى تدخل بشري. هذه الأنشطة متكررة وشاقة. من خلال أتمتة هذه المهام ، يمكن تكليف الأشخاص بمهام أخرى تتطلب اهتمامهم. يمكن لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) زيادة الكفاءة التنظيمية بهذه الطريقة.

ما هي الفوائد التجارية لتقنية RPA؟

تتمتع الأتمتة بالعديد من المزايا التي تجعلها جذابة لجميع الصناعات. يتمتع RPA بمزايا تجارية فريدة معينة لأنها تساعد الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجية . يساعد على تبسيط سير العمل ، مما يساعد الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة وقابلية للتكيف والمرونة. كما أن تقليل الواجبات الوضيعة خلال أيام عملهم يعزز رضا الموظفين ومشاركتهم وأدائهم. يعد RPA مثاليًا لأتمتة العمليات باستخدام أنظمة قديمة لا تحتوي على بنى تحتية لسطح المكتب أو إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات . فيما يلي بعض الفوائد التجارية الرئيسية لتقنية RPA:

رفع الإنتاجية

باستخدام أتمتة RPA ، يمكن للشركات السماح للروبوتات بأداء أنشطة متكررة والسماح للعاملين من البشر بالتركيز على مجالات خبرتهم. سيكون لدى الأفراد المزيد من الوقت لتكريسه لسير العمل الذي يستفيد من مواهبهم. لن يُطلب منهم إضاعة الوقت في عمليات طائشة مثل استخراج البيانات وإعادة بنائها بين منصات الشركة. تستغرق مثل هذه الأعمال اليدوية الكثير من الوقت والطاقة.

يمكن لروبوتات البرامج أن تعزز قدرة الشركة على إكمال سير العمل بنسبة 35٪ إلى 50٪ إذا تم تكوينها بشكل صحيح لعملية تجارية. يمكنهم أيضًا العمل بسرعة أكبر ، مما يقلل الوقت الذي تستغرقه معالجة البيانات.

فعاله من حيث التكلفه

تمتلك تقنية RPA القدرة على توفير الكثير من الأموال للشركات عند استخدامها بشكل صحيح. يمكن أن يضيف الكثير من التحسين للإجراءات المتكررة. ستكون غالبية وفورات التكلفة من الأتمتة الذكية للعمليات اليدوية. تعمل تقنية RPA على تسريع التحسينات الرئيسية في مقاييس الأعمال على مستوى العالم وفي جميع الصناعات.

تعد زيادة الإنتاجية أمرًا بالغ الأهمية لأسباب عديدة أكثر من مجرد منع الأشخاص من إضاعة الوقت في وظائف رتيبة. يمكن أن تؤدي أدوات أتمتة العمليات الروبوتية جنبًا إلى جنب مع الموارد البشرية إلى زيادة التوفير في التكاليف. يمكن أن تؤدي أتمتة السحابة في المكتب الخلفي أيضًا إلى تقليل التكاليف. تنخفض تكاليف التشغيل ، وترتفع الإنتاجية لكل موظف نتيجة سرعات RPA المتسارعة والأخطاء الأقل تكلفة. يقول 57٪ من الموظفين إن تقنية RPA تقلل من الأخطاء اليدوية.

زيادة أمن البيانات

يمكن أن تؤدي أتمتة المهام المزعجة إلى تقليل عدد الأخطاء البشرية وفقدان البيانات. يمكن أن تساعد تقنية RPA في تقليل عدد نقاط الاتصال البشرية التي تتطلبها المؤسسات للتعامل مع التفاصيل الشخصية لمستخدمي الأعمال. هذا مفيد في قطاعات مثل التمويل ، حيث توجد معايير صارمة للمعلومات الشخصية. يمكنك تحقيق مبادئ الحوكمة بشكل أسهل إذا قمت بتسهيل ذلك وتقليل الاتصال بالبيانات الحساسة.

قد تشعر الشركات بالقلق بشأن أمان تقنيات RPA ، نظرًا لتكرار حدوث تسرب للبيانات. ومع ذلك ، فإن خطر فقد البيانات بين الأنظمة الأساسية موجود بشكل هامشي فقط إذا قام العاملون لديك بحفظ إعدادات RPA بعناية. يجب استخدام حل RPA يتم صيانته جيدًا لزيادة الثقة الأمنية.

خدمة عملاء أفضل

من خلال توفير وقتهم وطاقتهم بمساعدة روبوتات RPA ، يمكن لموظفيك التركيز على تحسين تجربة عميلك في شركتك. خدمة العملاء مهمة تتطلب الكثير من الصيانة والالتزام. سيحصل العملاء على استجابات أسرع وستواجه اضطرابات أقل مع الروبوتات التي تعمل على مدار الساعة.

سيكون العملاء أكثر رضا عن عملك ككل بهذه الطريقة. أصبحت تقنية RPA أكثر انتشارًا في دعم العملاء ، لا سيما عندما تتحد مع تقنيات أخرى مثل معالجة اللغة الطبيعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

موظفين أكثر سعادة

يمكن للروبوتات التعامل مع وظائف أبسط وأقل تعقيدًا ، ويمكن للعاملين العمل في مبادرات ذات قيمة أعلى. عندما ينتقل العمال من وظائفهم العادية إلى وظائف أكثر إثارة للاهتمام ومثيرة للتفكير ، فقد يصبحون أكثر حماسًا. يمكن أن يؤدي التركيز على المبادرات ذات القيمة الأكبر إلى فرص وأفكار أفضل أيضًا.

وفقًا لـ 60٪ من المديرين التنفيذيين ، تعمل تقنية RPA على تحرير العمال للتركيز على المزيد من المهام الإستراتيجية. يمكن للموظفين القيام بعمل أكثر إنتاجية من خلال وقتهم ، وهذا يؤدي إلى زيادة رضاهم عن عملهم. مع موظفين أكثر سعادة ، من المؤكد أن نتائج عملك وأرباحك ستتحسن.

ما هي تقنية RPA المستخدمة؟

يتم استخدام روبوتات RPA بواسطة مجموعة متنوعة من القطاعات لتبسيط العمليات التجارية. إنه يوفر لهم جميعًا الفوائد المذكورة أعلاه. يستخدم بشكل رئيسي في:

قطاع التمويل

كانت الخدمات المصرفية من أوائل القطاعات التي احتضنت الأتمتة. لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يعمل أكثر من واحد من كل ثلاثة روبوتات اليوم في قطاع الخدمات المالية. لأتمتة العمليات التجارية مثل البحث عن العملاء وإنشاء الحساب ومعالجة الاستفسارات ومكافحة غسيل الأموال ، تستخدم العديد من البنوك الكبيرة فرص أتمتة RPA.

يمكن للخدمات المالية مثل البنوك استخدام الروبوتات لاستبدال حجم كبير من إدخال البيانات اليدوي. تعمل الأتمتة على تبسيط الإجراءات العديدة المستندة إلى القواعد والتي تستغرق وقتًا طويلاً والتي يتم تضمينها في هذه العمليات.

اتصالات

هناك قطاع آخر يستخدم تقنية RPA وهو الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والذي يتوسع بسرعة بفضل إنترنت الأشياء وتقنيات 5G والسحابة. يمكن أن تساعد تقنية RPA شركة اتصالات في تبسيط شبكتها وتطبيقات المؤسسة ومشاركة البيانات مع زيادة العرض.

بالاقتران مع معالجة AI ، يمكن لـ RPA جمع البيانات التنظيمية وتحليل معلومات حركة مرور الشبكة للحفاظ على تجربة عملاء متسقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ RPA مساعدة مقدمي الخدمة في أتمتة توثيق العملاء ، وتعزيز تفاعل العملاء ، والحفاظ على خدمات غير مكلفة وموثوقة ، وكسب المال من شبكات 5G الجديدة.

بيع بالتجزئة

أصبح RPA جزءًا مهمًا من قطاع التجزئة المعاصر بفضل التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية. قدرتها على أتمتة العمليات التي تؤثر على كل من العملاء والموظفين جعلتها تحظى بشعبية كبيرة في البيع بالتجزئة. يمكن لـ RPA جمع بيانات الموظفين للتدريب والتخطيط والتعويض.

أصبح التحكم في المخزون ، ومراقبة المستودعات والطلبات ، وإدارة سلسلة التوريد ، ومنع الاحتيال ، والتعامل مع مراجعات العملاء ، ومعالجة المرتجعات أسهل من خلال تقنية RPA. يمكنه أيضًا تجميع البيانات من سجلات ماكينات الصراف الآلي. تستخدم المتاجر تقنية RPA لأتمتة البيع ، وتحليل المتغيرات التي تؤثر على المبيعات مثل الجغرافيا ، والعرق ، والاهتمامات العمرية ، وتجميع البيانات من العدادات ، وتسليم الإخطارات إلى الموردين والعملاء.

رعاية صحية

يمكن أن يؤدي تبسيط العمليات إلى توفير الوقت بشكل كبير ، ويمكن أن يحدث هذا فرقًا كبيرًا في صناعة مثل الرعاية الصحية. في المجال الطبي ، الدقة والاتساق أمران حاسمان. تستخدم بعض أكبر المستشفيات حول العالم تقنية أتمتة العمليات الروبوتية لتبسيط مجموعة متنوعة من الإجراءات. يتضمن ذلك إدارة المعلومات وإدارة الأدوية ومعالجة مدفوعات التأمين ودورات الفوترة.

يعالج RPA العديد من المشكلات في قطاع الرعاية الصحية ، بما في ذلك الفواتير والامتثال ، والسجلات الصحية الرقمية ، والسجلات الصحية ، وحجز المرضى ، والمزيد. يمكن أن يساعد المنظمات في أن تكون أكثر إنتاجية وكفاءة مع تعزيز تجربة المريض والطبيب.

تأمين

ستستفيد الميكنة العديد من المهام المتكررة في قطاع التأمين. يمكن استخدام تقنية RPA ، على سبيل المثال ، في عمليات معالجة المطالبات والامتثال وإنفاذ السياسة. يمكن لتقنية RPA إنشاء عروض الأسعار وأوراق السياسة بسرعة أكبر. من خلال دمج المعلومات في نقطة واحدة للحقيقة والإسراع في تنفيذ تحولات السياسة ، يمكن أن تساعد في توحيد تعديلات منتصف المدة.

تساعد أدوات أتمتة العمليات الروبوتية الموظفين على العمل بشكل أكثر فاعلية ، مما يقلل من مقدار ومدة محادثات العميل ويجعل تجارب العملاء أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يستلزم تبسيط العمليات التجارية المتعلقة بالتجديد ، مثل أوراق التكلفة والسياسة ، وتحرير الموظفين للتركيز أكثر على الاحتفاظ بالعملاء.

هل تقنية RPA هي نفسها الذكاء الاصطناعي (AI)؟

لا يمكن استبدال AI و RPA. ولكن معًا ، يمكن لتقنية RPA والذكاء الاصطناعي إنشاء العديد من فرص الأتمتة الجديدة للشركات في جميع أنحاء العالم. تتيح تقنية RPA إمكانية الجمع بين الذكاء الاصطناعي وروبوتات RPA. هذا يعني أنه يمكننا دمج خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والمزيد في الروبوتات البرمجية. من خلال رفع مستوى برامج الروبوت باستخدام تقنيات معينة للذكاء الاصطناعي ، تزداد قدرتها على التعامل مع الوظائف المعقدة.

باستخدام حلول RPA مثل التعدين في العمليات ، يتيح الذكاء الاصطناعي اكتشاف الفرص وإنشاء خط أنابيب أتمتة قوي وذكي. يمكن ترميز برامج الروبوت للاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي للتحليلات واتخاذ القرارات بكفاءة. هذا يمكن أن يجلب ذكاء الآلة إلى الأشياء التي نقوم بها كل يوم.

ما هي قائمة أدوات أتمتة العمليات الروبوتية؟

ستعمل تقنية RPA على تغيير طريقة عرض الأشخاص لعمليات سير العمل في المستقبل. ويمكن لأدوات أتمتة التشغيل الروبوتي للعمليات المختلفة التي يمكنك العثور عليها إثبات ذلك. فيما يلي بعض من أفضل حلول RPA المتوفرة في السوق الآن:

المنشور الأزرق

تُحدث Blue Prism ثورة في كيفية عمل عملائها من خلال القضاء على أوجه القصور والسماح لعملائها بتخصيص وقت مهم لتنمية أعمالهم. تدمج منصة التشغيل الآلي منخفضة الكود تقنية RPA مع الذكاء الاصطناعي والقدرات المعرفية المحسّنة لتزويد العملاء بقوى عاملة رقمية مجهزة بالذكاء الاصطناعي.

لديها منصة أتمتة ذكية يمكنها استبدال المهام المتكررة بالعمل الرقمي. يسمح استوديو التصميم الخاص به للمستهلكين بإعادة توظيف الأحداث والإجراءات التي تطور العمليات عبر الشركة وتساعد في التحول الرقمي.

الأتمتة في أي مكان

يستخدم Automation Anywhere برامج الروبوت لإكمال العمليات المتكررة واليدوية. من خلال تحليل عمليات الشركة ، يمكننا تحديد أولئك الذين لديهم أكبر احتمالية لتحقيق عائد على الاستثمار في التشغيل الآلي. مع هذا ، يمكنهم التركيز أكثر على التوسع. إنه يوفر نظامًا أساسيًا للتشغيل الآلي قائم على السحابة ومستند إلى الويب يدمج RPA ، والذكاء الاصطناعي ، والتعلم الآلي ، والتحليل لتمكين المستخدمين من أتمتة وحدات الأعمال المختلفة من البداية إلى النهاية.

كوفاكس

تقدم Kofax حلولًا برمجية ذكية لمساعدة الشركات على تغيير إجراءات العمل كثيفة المعلومات وزيادة إنتاجية الموظفين. اثنان من منتجات Kofax - Kofax RPA و Kofax TotalAgility - يوفران أتمتة ذكية. يوفر Kofax RPA أتمتة شاملة ، مما يسمح للموظفين بالتركيز على سير العمل بقيمة أكبر.

مع بنية عملية منخفضة الكود ، وإعداد المستندات المستند إلى AI ، وميزات أخرى ، يوفر Kofax TotalAgility نظامًا أساسيًا موحدًا لأتمتة العمليات كثيفة المحتوى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن دمجها مع تقنية Kofax RPA لأتمتة المهام.

Pega RPA

تدمج Pega RPA الأتمتة الذكية ومشاركة المستهلك وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتسهيل التحول الرقمي. تلغي الأداة الحاجة إلى التصفح عبر العديد من البرامج ، وسد الحواجز بين الأنظمة المختلفة. تقضي Pega RPA على الصوامع وتجمع بين الأنظمة القديمة لمستخدميها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسرع الإجراءات ويزيل الأخطاء ويكمل مهام سير العمل بسرعة.

تمكّن تقنية RPA الموجهة من Pega RPA الأشخاص والروبوتات من العمل جنبًا إلى جنب. تقدم روبوتات RPA غير الخاضعة للرقابة الخاصة بها الكفاءة والتزامن نحو التحول الرقمي. وتتيح ميزة الموازنة التلقائية في Pega RPA للمستخدمين تحسين أصول الروبوت الخاصة بهم بسهولة ، مما يزيد من إمكانات القوى العاملة الرقمية.

Microsoft Power Automate

يمنح Microsoft Power Automate العملاء القدرة على أتمتة العمليات المتكررة باستخدام التدفقات وميزات السحب والإفلات بسهولة ، والعديد من الموصلات المنشأة مسبقًا. يوفر Power Automate مرشد العمليات ، الذي يسجل ويصور العمليات بأكملها ويقدم اقتراحات لفرص التشغيل الآلي الذكي.

تتيح ميزات RPA الخاصة بـ Microsoft Power Automate للمستخدمين ربط الشبكات القديمة والجديدة واستخدام عمليات سطح المكتب والأتمتة القائمة على واجهة المستخدم لتقليل العمل المتكرر. ومع ذلك ، يصعب تعلم هذه الأداة إلى حد ما لأنها تتطلب بعض الترميز.

لطيف

من خلال دمج البشر والآلات للسماح بالتحسين الذكي للعملية ، تعد NICE RPA واحدة من أدوات RPA التي تساعد الموظفين على إدراك إمكاناتهم الكاملة لتوفير تفاعلات استثنائية مع العملاء. تتحكم NICE في محفظة RPA وتطورها باستخدام منصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تشرف NICE على الرقمنة على مستوى المؤسسة وهي مسؤولة عن بعض مبادرات الأتمتة الذكية الرئيسية.

يجمع NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) بين العمالة البشرية والروبوتية لمساعدة الموظفين في تحقيق أهداف الشركة لعمليات الخدمة. أداة أتمتة NICE الخاضعة للإشراف ، Automation Finder ، هي أداة تعدين مهمة تساعد الشركات على تحديد الآفاق المحتملة للأتمتة. Automation Studio عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة توفره NICE لإنشاء أتمتة قوية للنظام الخاضع للرقابة وغير المراقب.

ما هو التقدم القادم في أتمتة العمليات الروبوتية؟

يُعرف المستوى التالي عندما يتعلق الأمر بتقنية RPA بالأتمتة الفائقة. إنها أحدث عبارة عن المكان الذي يتجه إليه برنامج RPA. يتمثل المفهوم في أتمتة العمليات التجارية المعقدة بشكل متزايد والتي تعتمد حاليًا على المدخلات البشرية. يتيح برنامج التشغيل الآلي للعمليات التجارية أن تصبح أكثر افتراضية.

كما أنه يغير طبيعة الوظيفة نفسها ، مما يمهد الطريق لتوسع أكثر تطوراً وذكاءً للشركة والتحول الرقمي. تمثل تقنية RPA بشكل أساسي بداية حقبة أخرى من العمل. ومن المتوقع أن يواصل برنامج التشغيل الآلي المفرط هذا.

ما هو تطوير No-Code؟

بدلاً من استخدام برمجة الكمبيوتر القياسية ، تمكّن واجهات البرمجة الخالية من التعليمات البرمجية المبرمجين وغير المبرمجين من إنشاء تطبيقات برمجية عبر واجهات المستخدم الرسومية. لا يتطلب الأمر معرفة برمجية كافية أو معدومة لإنشاء تطبيق. الهدف من حلول RPA بدون رمز هو إلغاء متطلبات التشفير في RPA.

يعد AppMaster نظامًا أساسيًا فريدًا بدون رمز يقوم بإنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وخلفية. سيوفر توفير وظيفة للمنصة وفريق التطوير نفس الناتج ، لكن النظام الأساسي سيفعل ذلك بشكل أسرع وأفضل وبأموال أقل. أصبح هذا ممكنًا من خلال قدرة النظام الأساسي على إنشاء وثائق فنية وإنتاج الكود المصدري تلقائيًا.

استنتاج

يمكن لحلول RPA تغيير طريقة عمل الشركات بشكل جذري ومساعدتها على رفع كفاءتها. توضح مزاياها المختلفة والصناعات التي تستفيد منها هذا الأمر. قبل تحديد أدوات RPA المناسبة لعملك ، يجب أن تكون واضحًا بشأن ما تريد القيام به. يجب عليك تقييم إمكانات الحل المحتمل لنشر الروبوتات وإدارتها ودعمها. يجب عليك التحقق من أن المنتج الذي تفكر فيه متوافق مع حالة الاستخدام الخاصة بك وأهدافك المهنية. بمساعدة برنامج RPA المناسب ، يمكنك زيادة المبيعات والوصول إلى درجة إنتاجية أفضل بكثير.