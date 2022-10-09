Несмотря на то, что следует из названия, роботизированная автоматизация процессов, или RPA, связана не столько с роботами, сколько с программным обеспечением. RPA может изменить наш взгляд на эффективность. Это позволяет нам автоматизировать простые и сложные задачи как в рабочей среде, так и способствовать инновациям.

RPA упрощает создание, использование и управление программными роботами, которые имитируют взаимодействие людей с компьютерами. Такие боты способны выполнять множество предопределенных задач. Это включает в себя такие вещи, как понимание того, что находится на экране, ввод необходимых данных, навигация по сетям, а также извлечение и идентификация данных.

Однако программные боты не ограничены человеческими ограничениями. Они не нуждаются в перерывах и могут работать дольше. Они могут выполнять такие задачи быстрее и надежнее, чем люди. RPA позволяет заставить ботов работать над конкретными задачами в соответствии с потребностями нашего бизнеса. Итак, давайте взглянем на все, что вам нужно знать об автоматизации роботизированных процессов!

Что такое роботизированная автоматизация процессов?

Роботы, упоминаемые в роботизированной автоматизации процессов (RPA), представляют собой цифровое программное обеспечение, которое запускает виртуальную или физическую машину. RPA — это тип управления бизнес-процессами. С его помощью инженеры могут изложить набор конкретных инструкций, которым следует программное обеспечение. Он основан на ботах или искусственном интеллекте и работает с ними.

Боты RPA могут выполнять большое количество действий быстро и в больших объемах. Без человеческих ресурсов боты могут быть свободны от типичных ошибок. RPA может эмулировать большинство обменов между человеком и компьютером. Основная цель RPA — автоматизировать несколько избыточных компьютерных операций и бизнес-процедур.

Например, возьмите такие задачи, как копирование и вставка или передача файлов с одного устройства на другое. Реализации RPA могут автоматизировать такие рутинные задачи. Обычно им требуется вмешательство человека. Такие действия являются повторяющимися и трудоемкими. Автоматизируя их, людей можно поручить другим задачам, требующим их внимания. Таким образом, роботизированная автоматизация процессов (RPA) может повысить организационную эффективность.

Каковы преимущества RPA для бизнеса?

Автоматизация имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной для всех отраслей промышленности. У RPA есть определенные уникальные бизнес-преимущества, поскольку они помогают компаниям стать более продуктивными . Это помогает оптимизировать рабочие процессы, что помогает компаниям стать более эффективными, адаптируемыми и гибкими. Сокращение черных обязанностей в течение рабочего дня также повышает удовлетворенность сотрудников, их участие и производительность. RPA идеально подходит для автоматизации процессов с использованием устаревших систем, не имеющих инфраструктуры виртуальных рабочих столов, доступа к базам данных или API -интерфейсов. Вот некоторые из основных бизнес-преимуществ RPA:

Повышение производительности

Благодаря автоматизации RPA предприятия могут позволить роботам выполнять повторяющиеся действия, а людям — сосредоточиться на своих областях знаний. У сотрудников будет больше времени, которое они смогут посвятить рабочим процессам, использующим их таланты. Им не нужно будет тратить время на бессмысленные операции, такие как извлечение и реконструкция данных между корпоративными платформами. Такие ручные работы отнимают много времени и сил.

Программные роботы могут повысить способность компании выполнять рабочие процессы на 35-50%, если они правильно настроены для бизнес-процесса. Они также могут работать быстрее, сокращая время, необходимое для обработки данных.

Экономически эффективным

RPA может сэкономить компаниям много денег при правильном использовании. Это может значительно оптимизировать повторяющиеся процедуры. Большая часть экономии будет получена за счет интеллектуальной автоматизации ручных операций. RPA ускоряет значительное улучшение бизнес-показателей во всем мире и во всех отраслях.

Повышение производительности имеет решающее значение по многим причинам, а не только для того, чтобы люди не тратили время на монотонную работу. Инструменты RPA в сочетании с человеческими ресурсами также могут привести к дополнительной экономии средств. Облачная автоматизация в бэк-офисе также может привести к меньшим затратам. Эксплуатационные расходы снижаются, а производительность на одного сотрудника повышается в результате более высоких скоростей RPA и менее дорогостоящих ошибок. 57% сотрудников говорят, что RPA уменьшает число ошибок, совершаемых вручную.

Повышение безопасности данных

Автоматизация надоедливых задач может уменьшить количество человеческих ошибок и потерь данных. RPA может помочь сократить количество точек взаимодействия с людьми, необходимых организациям для обработки личных данных своих бизнес-пользователей. Это полезно в таких секторах, как финансы, где существуют жесткие стандарты личной информации. Вы можете легче выполнять принципы управления, если будете способствовать этому и сведете к минимуму контакт с конфиденциальными данными.

Компании могут быть обеспокоены безопасностью технологий RPA, учитывая, как часто происходят утечки данных. Однако риск потери данных между платформами присутствует лишь в незначительной степени, если ваши работники тщательно поддерживают настройки RPA. Для повышения уверенности в безопасности следует использовать хорошо поддерживаемое решение RPA.

Лучшее обслуживание клиентов

Благодаря высвобождению времени и энергии с помощью ботов RPA ваши сотрудники могут сосредоточиться на повышении качества обслуживания клиентов в вашей фирме. Обслуживание клиентов — это задача, которая требует много обслуживания и приверженности. Клиенты будут получать более быстрые ответы и меньше сбоев благодаря ботам, работающим круглосуточно.

Так клиенты будут более довольны вашим бизнесом в целом. RPA становится все более распространенным в поддержке клиентов, особенно там, где он сочетается с другими технологиями, такими как обработка естественного языка с поддержкой ИИ .

Счастливые сотрудники

Боты могут выполнять более простые и менее сложные задачи, а работники могут работать над более важными инициативами. Когда работники переходят со своей обычной работы на более интересную и дающую пищу для размышлений, они могут стать более мотивированными. Концентрация на инициативах с большей ценностью также может привести к лучшим возможностям и идеям.

RPA, по мнению 60% руководителей, высвобождает работников, чтобы они могли сосредоточиться на более стратегических задачах. Сотрудники могут более продуктивно использовать свое время, и это приводит к тому, что они более удовлетворены своей работой. С более счастливыми сотрудниками ваши бизнес-результаты и прибыль обязательно улучшатся.

Для чего используется RPA?

Боты RPA используются в различных секторах для упрощения бизнес-процессов. Он предлагает всем им преимущества, упомянутые выше. Он используется в основном в:

Финансовый сектор

Банковское дело было одним из первых секторов, где была внедрена автоматизация. Неудивительно, что сегодня более одного из трех роботов работает в сфере финансовых услуг. Для автоматизации бизнес-процессов, таких как поиск клиентов, создание учетных записей, обработка запросов и борьба с отмыванием денег, несколько крупных банков используют возможности автоматизации RPA.

Финансовые службы, такие как банки, могут использовать ботов, чтобы заменить большой объем ручного ввода данных. Автоматизация упрощает многочисленные трудоемкие процедуры, основанные на правилах, которые задействованы в этих операциях.

Телекоммуникации

Еще одним сектором, использующим RPA, являются телекоммуникации, которые быстро развиваются благодаря Интернету вещей, 5G и облачным технологиям. RPA может помочь телекоммуникационной компании оптимизировать свою сеть, корпоративные приложения и обмен данными по мере увеличения предложения.

В сочетании с обработкой ИИ RPA может собирать нормативные данные и анализировать информацию о сетевом трафике, чтобы обеспечить постоянное качество обслуживания клиентов. Кроме того, RPA может помочь провайдерам автоматизировать клиентскую документацию, улучшить взаимодействие с клиентами, поддерживать недорогие и надежные услуги и зарабатывать деньги на новых сетях 5G.

Розничная торговля

RPA стал важной частью современного сектора розничной торговли благодаря цифровой трансформации электронной коммерции. Его способность автоматизировать операции, затрагивающие как клиентов, так и сотрудников, сделала его очень популярным в розничной торговле. RPA может собирать данные о сотрудниках для обучения, планирования и компенсации.

Контроль запасов, мониторинг складов и заказов, управление цепочками поставок, предотвращение мошенничества, обработка отзывов клиентов и обработка возвратов — все это стало проще благодаря RPA. Он также может собирать данные из записей банкоматов. Магазины используют RPA для автоматизации продаж, анализа переменных, влияющих на продажи, таких как география, этническая принадлежность и возрастные интересы, сбора данных со счетчиков и доставки уведомлений поставщикам и клиентам.

Здравоохранение

Оптимизация процессов может значительно сэкономить время, и это может иметь большое значение в такой отрасли, как здравоохранение. В области медицины точность и последовательность имеют решающее значение. Некоторые из крупнейших больниц по всему миру используют роботизированную технологию автоматизации процессов для оптимизации различных процедур. Это включает в себя управление информацией, управление лекарствами, обработку страховых выплат и циклы выставления счетов.

RPA решает многие проблемы в секторе здравоохранения, включая выставление счетов и соблюдение требований, цифровые медицинские карты, медицинские карты, бронирование пациентов и многое другое. Это может помочь организациям стать более продуктивными и эффективными, а также повысить качество обслуживания пациентов и врачей.

Страхование

Многие повторяющиеся задачи в страховом секторе выиграли бы от механизации. RPA можно использовать, например, в операциях обработки претензий, соблюдения требований и применения политик. Технология RPA позволяет быстрее генерировать котировки и аналитические документы. Консолидируя информацию в единую достоверную точку и ускоряя выполнение изменений политики, это может помочь в стандартизации среднесрочных изменений.

Инструменты RPA помогают сотрудникам работать более эффективно, что сокращает количество и продолжительность разговоров с клиентами и улучшает качество обслуживания клиентов. Кроме того, это влечет за собой оптимизацию бизнес-процессов, связанных с продлением срока действия, таких как документация по затратам и политикам, высвобождая сотрудников, чтобы они могли больше сосредоточиться на удержании клиентов.

Является ли RPA таким же, как искусственный интеллект (ИИ)?

AI и RPA не взаимозаменяемы. Но вместе RPA и ИИ могут создать множество новых возможностей автоматизации для компаний по всему миру. Технология RPA позволяет сочетать ИИ с роботами RPA. Это означает, что мы можем интегрировать алгоритмы машинного обучения , обработку естественного языка и многое другое в программных роботов. Повышение уровня программных ботов с помощью определенных технологий искусственного интеллекта увеличивает их способность выполнять сложные функции.

Благодаря решениям RPA, таким как интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект позволяет обнаруживать возможности и создавать надежный интеллектуальный конвейер автоматизации. Программные боты могут быть закодированы для использования алгоритмов машинного обучения для аналитики и эффективного принятия решений. Это может привнести машинный интеллект в то, что мы делаем каждый день.

Каков список инструментов для роботизированной автоматизации процессов?

Технология RPA изменит взгляд людей на рабочие процессы в будущем. И различные инструменты автоматизации RPA, которые вы можете найти, могут доказать это. Вот некоторые из лучших RPA-решений, доступных сейчас на рынке:

Голубая призма

Blue Prism кардинально меняет методы работы своих клиентов, устраняя неэффективность и позволяя своим клиентам уделять важное время развитию своего бизнеса. Платформа автоматизации с низким кодом объединяет технологию RPA с искусственным интеллектом и расширенными когнитивными возможностями, чтобы предоставить клиентам цифровую рабочую силу, оснащенную искусственным интеллектом.

Он имеет интеллектуальную платформу автоматизации, которая может заменить повторяющиеся задачи цифровым трудом. Его студия дизайна позволяет потребителям перепрофилировать события и действия, которые развивают процессы в компании и помогают в цифровой трансформации.

Автоматизация везде

Automation Anywhere использует программных роботов для выполнения повторяющихся и ручных операций. Анализируя процессы компании, мы можем определить те из них, которые имеют наибольший потенциал возврата инвестиций в автоматизацию. При этом они могут больше сосредоточиться на расширении. Он предоставляет облачную и веб-платформу автоматизации, которая объединяет RPA, AI, машинное обучение и анализ, чтобы пользователи могли автоматизировать различные сквозные бизнес-подразделения.

Кофакс

Kofax предлагает интеллектуальные программные решения, помогающие компаниям изменить свои информационные бизнес-процессы и повысить производительность труда персонала. Два продукта Kofax — Kofax RPA и Kofax TotalAgility — обеспечивают интеллектуальную автоматизацию. Kofax RPA предлагает сквозную автоматизацию, позволяющую сотрудникам сосредоточиться на рабочих процессах с большей ценностью.

Благодаря архитектуре процессов с низким кодом, подготовке документов на основе ИИ и другим функциям Kofax TotalAgility представляет собой единую платформу для автоматизации операций с интенсивным использованием контента. Кроме того, его можно интегрировать с технологией Kofax RPA для автоматизации задач.

Пега РПА

Pega RPA объединяет интеллектуальную автоматизацию, взаимодействие с потребителями и системы искусственного интеллекта для облегчения цифровой трансформации. Инструмент избавляет от необходимости просматривать многочисленные программы, преодолевая барьеры между различными системами. Pega RPA устраняет разрозненность и объединяет устаревшие системы своих пользователей. Кроме того, он ускоряет процедуры, устраняет ошибки и быстро завершает рабочие процессы.

Технология Attended RPA от Pega RPA позволяет людям и ботам работать бок о бок. Его автоматические боты RPA обеспечивают эффективность и синхронизацию для цифровой трансформации. А функция автобалансировки Pega RPA позволяет пользователям беспрепятственно оптимизировать ресурсы своих роботов, максимально увеличивая потенциал цифровой рабочей силы.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate дает клиентам возможность автоматизировать повторяющиеся операции, используя потоки, простые функции перетаскивания и многочисленные готовые соединители. Power Automate предлагает Process Advisor, который записывает и визуализирует целые операции и предлагает варианты интеллектуальной автоматизации.

Функции RPA Microsoft Power Automate позволяют пользователям связывать старые и новые сети и использовать настольные процессы и автоматизацию на основе пользовательского интерфейса для сокращения повторяющейся работы. Однако этот инструмент несколько сложнее в освоении, поскольку он требует некоторого кодирования.

ОТЛИЧНО

Интегрируя людей и машины для обеспечения интеллектуального улучшения процессов, NICE RPA является одним из тех инструментов RPA, которые помогают сотрудникам полностью реализовать свой потенциал для обеспечения исключительного взаимодействия с клиентами. NICE контролирует и расширяет свой портфель RPA, используя единую платформу. Кроме того, NICE наблюдает за цифровизацией в масштабах всего предприятия и отвечает за некоторые крупные инициативы в области интеллектуальной автоматизации.

NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) сочетает в себе человеческий и роботизированный труд, чтобы помочь персоналу в достижении корпоративных целей в сфере обслуживания. Инструмент автоматизации с участием NICE, Automation Finder, представляет собой инструмент анализа задач, который помогает предприятиям определять потенциальные перспективы автоматизации. Automation Studio — это облачная платформа, предоставляемая NICE для создания мощной автоматизированной системы с участием и без участия оператора.

Каковы следующие достижения в автоматизации роботизированных процессов?

Следующий уровень технологии RPA известен как гиперавтоматизация. Это новейшая крылатая фраза о том, куда движется программное обеспечение RPA. Концепция состоит в том, чтобы автоматизировать все более сложные коммерческие операции, которые в настоящее время зависят от человеческого участия. Программное обеспечение для автоматизации делает бизнес-операции более виртуальными.

Это также меняет характер самой работы, прокладывая путь к более сложному и разумному расширению компании и цифровой трансформации. Технология RPA, по сути, положила начало другой эре занятости. Ожидается, что программное обеспечение гиперавтоматизации продолжит это.

Что такое разработка без кода?

Вместо использования стандартного компьютерного программирования интерфейсы программирования без кода позволяют как программистам, так и непрограммистам создавать программные приложения с помощью графических пользовательских интерфейсов. Для создания приложения не требуется никаких знаний в области программирования. Цель решений RPA без кода — устранить необходимость кодирования в RPA.

AppMaster — это уникальная платформа без кода, которая создает веб-приложения, мобильные приложения и серверную часть. Предоставление работы платформе и команде разработчиков даст тот же результат, но платформа сделает это быстрее, лучше и за меньшие деньги. Это стало возможным благодаря способности платформы автоматически генерировать техническую документацию и исходный код.

Вывод

Решения RPA могут коренным образом изменить то, как работает бизнес, и помочь ему повысить эффективность. Его различные преимущества и отрасли, которые его используют, ясно показывают это. Прежде чем выбрать правильные инструменты RPA для своего бизнеса, вы должны четко понимать, что вы хотите делать. Вам следует оценить возможности потенциального решения для развертывания, администрирования и поддержки ботов. Вы должны убедиться, что продукт, который вы рассматриваете, совместим с вашим вариантом использования и вашими профессиональными целями. С помощью правильного программного обеспечения RPA вы можете увеличить продажи и достичь гораздо большей производительности.