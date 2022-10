Apesar do que o nome sugere, a automação de processos robóticos, ou RPA, é menos sobre robôs e mais sobre software. A RPA tem o potencial de transformar a maneira como vemos a eficiência. Permite-nos automatizar tarefas simples e complexas, tanto no ambiente de trabalho como para fomentar a inovação.

A RPA simplifica a criação, o uso e a operação de robôs de software que imitam a forma como as pessoas interagem com os computadores. Esses bots são capazes de realizar uma variedade de tarefas predefinidas. Isso inclui coisas como entender o que está em uma tela, fazer as entradas necessárias, navegar nas redes e extrair e identificar dados.

No entanto, os bots de software não estão limitados por limites humanos. Eles não precisam de pausas e podem trabalhar por mais tempo. Eles podem concluir essas tarefas com mais rapidez e confiabilidade do que os humanos. A RPA possibilita colocar bots para trabalhar em coisas específicas de acordo com nossas necessidades de negócios. Então, vamos dar uma olhada em tudo o que você precisa saber sobre automação de processos robóticos!

O que é automação robótica de processos?

Os robôs referidos na automação de processos robóticos (RPA) são os softwares digitais que executam uma máquina virtual ou física. RPA é um tipo de gerenciamento de processos de negócios. Com ele, os engenheiros podem estabelecer um conjunto de instruções específicas que o software segue. É baseado e funciona com bots ou inteligência artificial.

Os bots RPA podem realizar um grande número de atividades rapidamente e em grandes volumes. Sem recursos humanos, os bots podem estar livres de erros comuns. O RPA pode emular a maioria das trocas humano-computador. O principal objetivo do RPA é automatizar várias operações redundantes baseadas em computador e procedimentos de negócios.

Por exemplo, faça tarefas como copiar e colar ou transferir arquivos de um dispositivo para outro. As implementações de RPA podem automatizar essas tarefas de rotina. Eles geralmente precisam de intervenção humana. Tais atividades são repetitivas e trabalhosas. Ao automatizá-los, as pessoas podem ser colocadas em outras tarefas que exigem sua atenção. A automação robótica de processos (RPA) pode aumentar a eficiência organizacional dessa maneira.

Quais são os benefícios comerciais da RPA?

A automação tem várias vantagens que a tornam atrativa para todas as indústrias. A RPA tem certas vantagens comerciais exclusivas, pois ajuda as empresas a se tornarem mais produtivas . Ele ajuda a simplificar os fluxos de trabalho, o que ajuda as empresas a se tornarem mais eficientes, adaptáveis e flexíveis. Reduzir as tarefas domésticas durante os dias de trabalho também aumenta o contentamento, a participação e o desempenho dos funcionários. O RPA é perfeito para automatizar processos usando sistemas desatualizados que não possuem infraestruturas de desktop virtual, acessibilidade de banco de dados ou APIs . Estes são alguns dos principais benefícios empresariais do RPA:

Aumente a produtividade

Com a automação de RPA, as empresas podem permitir que os robôs realizem atividades repetitivas e permitir que os trabalhadores humanos se concentrem em suas áreas de especialização. Os indivíduos terão mais tempo para se dedicar a fluxos de trabalho que façam uso de seus talentos. Eles não precisarão perder tempo em operações sem sentido, como extrair e reconstruir dados entre plataformas corporativas. Essas tarefas manuais consomem muito tempo e energia.

Os robôs de software podem aumentar a capacidade de uma empresa de concluir fluxos de trabalho em 35% a 50% se estiverem configurados adequadamente para um processo de negócios. Eles também podem trabalhar mais rapidamente, reduzindo o tempo necessário para processar os dados.

Custo-beneficio

O RPA tem o potencial de economizar muito dinheiro para as empresas quando usado corretamente. Ele pode adicionar muita otimização a procedimentos repetidos. A maior parte da economia de custos será proveniente da automação inteligente das operações manuais. A RPA acelera as principais melhorias nas métricas de negócios globalmente e em todos os setores.

O aumento da produtividade é crucial por muitas razões do que apenas evitar que as pessoas percam tempo em trabalhos monótonos. Ferramentas de RPA combinadas com recursos humanos também podem resultar em maior economia de custos. A automação da nuvem em um back office também pode resultar em custos menores. Os custos operacionais diminuem e a produtividade por funcionário aumenta como resultado das velocidades aceleradas do RPA e dos erros menos dispendiosos. 57% dos funcionários dizem que o RPA diminui os erros manuais.

Aumente a segurança dos dados

Automatizar tarefas irritantes pode reduzir o número de erros humanos e perdas de dados. A RPA pode ajudar a reduzir o número de pontos de contato humanos exigidos pelas organizações para lidar com os detalhes pessoais de seus usuários de negócios. Isso é útil em setores como finanças, onde há padrões rígidos de informações pessoais. Você pode cumprir os princípios de governança com mais facilidade se facilitar isso e minimizar o contato com dados confidenciais.

As empresas podem estar preocupadas com a segurança das tecnologias RPA, dada a frequência com que ocorrem vazamentos de dados. No entanto, o risco de perda de dados entre plataformas está apenas marginalmente presente se seus funcionários mantiverem cuidadosamente as configurações de RPA. Uma solução RPA bem mantida deve ser usada para aumentar a confiança na segurança.

Melhor atendimento ao cliente

Com o tempo e a energia liberados com a ajuda de bots de RPA, seus funcionários podem se concentrar em aprimorar a experiência do cliente em sua empresa. O atendimento ao cliente é uma tarefa que exige muita manutenção e comprometimento. Os clientes receberão respostas mais rápidas e terão menos interrupções com bots operando 24 horas por dia.

Os clientes ficarão mais satisfeitos com o seu negócio como um todo dessa forma. A RPA está se tornando mais prevalente no suporte ao cliente, principalmente quando combinada com outras tecnologias, como o processamento de linguagem natural habilitado para IA .

Funcionários mais felizes

Os bots podem lidar com tarefas mais simples e menos complexas, e os funcionários podem trabalhar em iniciativas de maior valor. Quando os trabalhadores mudam de seus empregos regulares para outros mais interessantes e instigantes, eles podem ficar mais motivados. Concentrar-se em iniciativas com maior valor também pode resultar em melhores oportunidades e ideias.

O RPA, segundo 60% dos executivos, libera os trabalhadores para se concentrarem em tarefas mais estratégicas. Os funcionários podem fazer um trabalho mais produtivo com seu tempo, e isso resulta em mais satisfação com seu trabalho. Com funcionários mais felizes, os resultados e os lucros do seu negócio certamente melhorarão.

Para que serve o RPA?

Os bots RPA são usados por diversos setores para simplificar os processos de negócios. Oferece a todos eles os benefícios mencionados acima. É usado principalmente em:

Setor financeiro

O setor bancário foi um dos primeiros setores a adotar a automação. Não deve ser surpresa que mais de um em cada três robôs hoje trabalhe no setor de serviços financeiros. Para automatizar processos de negócios como prospecção de clientes, criação de contas, tratamento de consultas e combate à lavagem de dinheiro, vários grandes bancos usam oportunidades de automação de RPA.

Serviços financeiros como bancos podem usar bots para substituir um alto volume de entrada manual de dados. A automação simplifica os vários procedimentos demorados e baseados em regras envolvidos nessas operações.

Telecomunicação

Outro setor que usa RPA é o de telecomunicações, que está se expandindo rapidamente graças à Internet das Coisas, 5G e tecnologias em nuvem. A RPA pode ajudar uma empresa de telecomunicações a otimizar sua rede, aplicativos corporativos e compartilhamento de dados à medida que a oferta aumenta.

Em conjunto com o processamento de IA, o RPA pode coletar dados regulatórios e analisar informações de tráfego de rede para manter uma experiência consistente do cliente. Além disso, a RPA pode ajudar os provedores a automatizar a documentação do cliente, aprimorar as interações com o cliente, manter serviços baratos e confiáveis e ganhar dinheiro com novas redes 5G.

Retalho

A RPA tornou-se uma parte crucial do setor de varejo contemporâneo graças à transformação digital do comércio eletrônico. Sua capacidade de automatizar operações que afetam clientes e funcionários o tornou muito popular no varejo. A RPA pode coletar dados de funcionários para treinamento, planejamento e remuneração.

Controle de estoque, monitoramento de estoque e pedidos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, prevenção de fraudes, tratamento de avaliações de clientes e tratamento de devoluções são facilitados pelo RPA. Ele também pode compilar dados de registros de caixas eletrônicos. As lojas usam o RPA para automatizar as vendas, analisar variáveis que afetam as vendas, como geografia, etnia e interesses de idade, compilar dados de contadores e enviar notificações a fornecedores e clientes.

Assistência médica

Agilizar os processos pode economizar muito tempo, e isso pode fazer muita diferença em um setor como o de saúde. No campo médico, precisão e consistência são cruciais. Alguns dos maiores hospitais do mundo empregam tecnologia de automação de processos robóticos para agilizar uma variedade de procedimentos. Isso inclui gerenciamento de informações, gerenciamento de medicamentos, tratamento de pagamento de seguro e ciclos de cobrança.

A RPA aborda muitos problemas no setor de saúde, incluindo faturamento e conformidade, registros de saúde digitais, registros de saúde, agendamento de pacientes e muito mais. Ele pode ajudar as organizações a serem mais produtivas e eficientes, ao mesmo tempo em que aprimora a experiência do paciente e do médico.

Seguro

Muitas tarefas repetitivas no setor de seguros se beneficiariam da mecanização. O RPA pode ser usado, por exemplo, nas operações de processamento de reclamações, conformidade e aplicação de políticas. A tecnologia RPA pode gerar cotações e documentos de políticas mais rapidamente. Ao consolidar as informações em um único ponto de verdade e agilizar a execução das mudanças nas políticas, pode-se ajudar a padronizar as alterações de médio prazo.

As ferramentas de RPA ajudam os funcionários a operar com mais eficiência, o que reduz a quantidade e a duração das conversas com o cliente e melhora a experiência do cliente. Além disso, envolve agilizar os processos de negócios relacionados à renovação, como documentação de custos e políticas, liberando os funcionários para se concentrarem mais na retenção de clientes.

RPA é o mesmo que inteligência artificial (IA)?

AI e RPA não são intercambiáveis. Mas juntos, RPA e IA podem criar muitas novas oportunidades de automação para empresas em todo o mundo. A tecnologia RPA possibilita combinar IA com robôs RPA. Isso significa que podemos integrar algoritmos de aprendizado de máquina , processamento de linguagem natural e muito mais em robôs de software. Ao elevar os bots de software com certas tecnologias de IA, sua capacidade de lidar com funções complexas aumenta.

Com soluções de RPA, como mineração de processos, a Inteligência Artificial permite descobrir oportunidades e construir um pipeline de automação forte e inteligente. Os bots de software podem ser codificados para usar algoritmos de aprendizado de máquina para análises e tomadas de decisão eficientes. Isso pode trazer inteligência de máquina para as coisas que fazemos todos os dias.

Qual é a lista de ferramentas para automação de processos robóticos?

A tecnologia RPA mudará a forma como as pessoas veem os fluxos de trabalho no futuro. E as várias ferramentas de RPA de automação que você pode encontrar podem provar isso. Aqui estão algumas das melhores soluções de RPA disponíveis no mercado agora:

Prisma Azul

A Blue Prism está revolucionando a forma como seus clientes operam ao erradicar ineficiências e permitir que seus clientes dediquem um tempo importante ao crescimento de seus negócios. A plataforma de automação de baixo código integra a tecnologia RPA com IA e recursos cognitivos aprimorados para fornecer aos clientes uma força de trabalho digital equipada com IA.

Possui uma Plataforma de Automação inteligente que pode substituir tarefas repetitivas por mão de obra digital. Seu estúdio de design permite que os consumidores reutilizem eventos e ações que desenvolvem processos em toda a empresa e auxiliam na transformação digital.

Automação em qualquer lugar

A Automation Anywhere usa robôs de software para concluir operações repetitivas e manuais. Ao analisar os processos de uma empresa, podemos identificar aqueles com maior potencial de retorno do investimento em automação. Com isso, eles podem se concentrar mais na expansão. Ele fornece uma plataforma de automação nativa da nuvem e baseada na Web que integra RPA, IA, aprendizado de máquina e análise para permitir que os usuários automatizem várias unidades de negócios de ponta a ponta.

Kofax

A Kofax oferece soluções de software inteligentes para ajudar as empresas a alterar seus procedimentos de negócios com uso intensivo de informações e aumentar a produtividade da equipe. Dois produtos Kofax — Kofax RPA e Kofax TotalAgility — oferecem automação inteligente. O Kofax RPA oferece automação de ponta a ponta, permitindo que a equipe se concentre em fluxos de trabalho com maior valor.

Com arquitetura de processo de baixo código, preparação de documentos orientada por IA e outros recursos, o Kofax TotalAgility fornece uma plataforma unificada para automatizar operações de conteúdo intenso. Além disso, pode ser integrado à tecnologia Kofax RPA para automatizar tarefas.

Pega RPA

A Pega RPA integra automação inteligente, engajamento do consumidor e sistemas de inteligência artificial para facilitar a transformação digital. A ferramenta elimina a necessidade de navegar por vários programas, eliminando as barreiras entre vários sistemas. A Pega RPA elimina silos e combina os sistemas legados de seus usuários. Além disso, agiliza os procedimentos, elimina erros e conclui os fluxos de trabalho rapidamente.

A tecnologia RPA assistida da Pega RPA permite que pessoas e bots operem lado a lado. Seus bots RPA autônomos oferecem eficiência e sincronização para a transformação digital. E o recurso de balanceamento automático da Pega RPA permite que os usuários otimizem perfeitamente seus ativos de robôs, maximizando o potencial das forças de trabalho digitais.

Microsoft Power Automatize

O Microsoft Power Automate oferece aos clientes a capacidade de automatizar operações repetitivas utilizando fluxos, recursos de arrastar e soltar facilmente e vários conectores pré-criados. O Power Automate oferece o Process Advisor, que registra e visualiza operações inteiras e oferece sugestões de chances de automação inteligente.

Os recursos de RPA do Microsoft Power Automate permitem que os usuários vinculem redes antigas e novas e empreguem processos de área de trabalho e automação baseada em interface do usuário para reduzir o trabalho repetitivo. No entanto, esta ferramenta é um pouco mais difícil de aprender, pois requer alguma codificação.

LEGAIS

Ao integrar humanos e máquinas para permitir a melhoria inteligente do processo, o NICE RPA é uma daquelas ferramentas de RPA que ajudam os funcionários a realizar todo o seu potencial para fornecer interações excepcionais com o cliente. A NICE controla e aumenta seu portfólio de RPA usando uma única plataforma. Além disso, a NICE supervisiona a digitalização em toda a empresa e é responsável por algumas das principais iniciativas de automação inteligente.

O NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) combina trabalho humano e robótico para ajudar a equipe a atingir os objetivos corporativos para operações de serviço. A ferramenta de automação assistida da NICE, Automation Finder, é uma ferramenta de mineração de tarefas que ajuda as empresas a identificar potenciais clientes em potencial para automação. O Automation Studio é uma plataforma baseada em nuvem fornecida pela NICE para a criação de poderosa automação de sistema assistida e não assistida.

Qual é o próximo avanço na automação de processos robóticos?

O próximo nível quando se trata de tecnologia RPA é conhecido como hiperautomação. É o mais novo slogan para onde o software RPA está indo. O conceito é automatizar operações comerciais cada vez mais complicadas que atualmente dependem de entrada humana. O software de automação possibilita que as operações de negócios se tornem mais virtuais.

Também altera a natureza do trabalho em si, abrindo caminho para uma expansão e transformação digital mais sofisticadas e inteligentes da empresa. A tecnologia RPA marcou essencialmente o início de outra era de emprego. Espera-se que o software de automação de hiper continue assim.

O que é desenvolvimento sem código?

Em vez de usar programação de computador padrão, as interfaces de programação sem código permitem que codificadores e não programadores construam aplicativos de software por meio de interfaces gráficas de usuário. É preciso pouco ou nenhum conhecimento de programação para criar um aplicativo. O objetivo das soluções de RPA sem código é eliminar a necessidade de codificação em RPA.

AppMaster é uma plataforma exclusiva sem código que cria aplicativos da web, aplicativos móveis e um back-end. Fornecer um trabalho para a plataforma e uma equipe de desenvolvimento fornecerá o mesmo resultado, mas a plataforma fará isso mais rápido, melhor e com menos dinheiro. Isso é possível pela capacidade da plataforma de gerar documentação técnica e produzir código-fonte automaticamente.

Conclusão

As soluções de RPA podem mudar drasticamente a forma como as empresas operam e ajudá-las a aumentar sua eficiência. Seus vários benefícios e as indústrias que o alavancam deixam isso claro. Antes de selecionar as ferramentas de RPA certas para o seu negócio, você deve ter clareza sobre o que deseja fazer. Você deve avaliar os recursos da solução potencial para implantação, administração e suporte de bot. Você deve verificar se o produto que está considerando é compatível com seu caso de uso e seus objetivos profissionais. Com a ajuda do software RPA certo, você pode aumentar as vendas e alcançar um grau muito melhor de produtividade.