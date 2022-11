Pomimo tego, co sugeruje nazwa, automatyzacja procesów robotycznych, lub RPA, jest mniej o robotach, a bardziej o oprogramowaniu. RPA ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki postrzegamy efektywność. Pozwala nam zautomatyzować proste i złożone zadania, zarówno w środowisku pracy, jak i w celu wspierania innowacji.

RPA ułatwia tworzenie, używanie i obsługę robotów programowych, które naśladują sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z komputerami. Takie boty są w stanie wykonać szereg predefiniowanych zadań. Obejmuje to takie rzeczy, jak rozumienie tego, co znajduje się na ekranie, wprowadzanie wymaganych danych, nawigowanie po sieci oraz wydobywanie i identyfikowanie danych.

Boty programowe nie są jednak ograniczone ludzkimi limitami. Nie potrzebują przerw i mogą pracować dłużej. Mogą wykonywać takie zadania szybciej i bardziej niezawodnie niż ludzie. RPA umożliwia powierzenie botom pracy nad konkretnymi rzeczami, zgodnie z naszymi potrzebami biznesowymi. Przyjrzyjmy się więc wszystkiemu, co musisz wiedzieć o robotycznej automatyzacji procesów!

Czym jest automatyzacja procesów zrobotyzowanych?

Roboty, o których mowa w robotic process automation (RPA) to cyfrowe oprogramowanie, które uruchamia wirtualną lub fizyczną maszynę. RPA jest rodzajem zarządzania procesami biznesowymi. Dzięki niemu inżynierowie mogą ułożyć zestaw konkretnych instrukcji, które oprogramowanie wykonuje. Opiera się i działa na boty lub sztuczną inteligencję.

Boty RPA mogą wykonywać dużą liczbę czynności szybko i w dużych ilościach. Bez zasobów ludzkich, boty mogą być wolne od powszechnych błędów. RPA może emulować większość wymian człowiek-komputer. Głównym celem RPA jest automatyzacja kilku zbędnych operacji i procedur biznesowych opartych na komputerach.

Na przykład weźmy takie zadania jak kopiowanie i wklejanie lub przenoszenie plików z jednego urządzenia na drugie. Implementacje RPA mogą zautomatyzować takie rutynowe zadania. Zazwyczaj wymagają one interwencji człowieka. Takie czynności są powtarzalne i pracochłonne. Dzięki ich automatyzacji, ludzie mogą zostać oddelegowani do innych zadań, które wymagają ich uwagi. Automatyzacja procesów robotycznych (RPA) może w ten sposób zwiększyć efektywność organizacyjną.

Jakie są korzyści biznesowe wynikające z RPA?

Automatyzacja ma kilka zalet, które czynią ją atrakcyjną dla wszystkich branż. RPA ma pewne wyjątkowe korzyści biznesowe, ponieważ pomaga firmom stać się bardziej produktywnymi. Pomaga usprawnić przepływy pracy, co pomaga firmom stać się bardziej wydajnymi, adaptacyjnymi i elastycznymi. Zmniejszenie liczby męskich obowiązków w ciągu dnia pracy zwiększa również zadowolenie pracowników, ich udział i wydajność. RPA doskonale nadaje się do automatyzacji procesów wykorzystujących przestarzałe systemy, które nie mają infrastruktury wirtualnych pulpitów, dostępności baz danych ani interfejsów API. Oto niektóre z głównych korzyści biznesowych wynikających z RPA:

Zwiększenie produktywności

Dzięki automatyzacji RPA firmy mogą pozwolić robotom na wykonywanie powtarzalnych czynności i pozwolić pracownikom skupić się na swoich obszarach specjalizacji. Osoby będą miały więcej czasu, który mogą poświęcić na przepływy pracy wykorzystujące ich talenty. Nie będą musieli tracić czasu na bezmyślne operacje, takie jak wyodrębnianie i rekonstrukcja danych pomiędzy platformami korporacyjnymi. Takie ręczne czynności zajmują dużo czasu i energii.

Roboty programowe mogą zwiększyć zdolność firmy do realizacji przepływów pracy o 35% do 50%, jeśli zostaną odpowiednio skonfigurowane dla danego procesu biznesowego. Mogą również pracować szybciej, skracając czas przetwarzania danych.

Efektywne kosztowo

RPA ma potencjał, aby zaoszczędzić przedsiębiorstwom wiele pieniędzy, jeśli jest właściwie stosowane. Może dodać wiele optymalizacji do powtarzalnych procedur. Większość oszczędności kosztów będzie pochodzić z inteligentnej automatyzacji operacji manualnych. RPA przyspiesza znaczną poprawę metryk biznesowych na całym świecie i we wszystkich branżach.

Zwiększona produktywność jest kluczowa z wielu powodów niż tylko zapobieganie marnowaniu czasu przez ludzi na monotonne zadania. Narzędzia RPA w połączeniu z zasobami ludzkimi mogą również skutkować zwiększonymi oszczędnościami kosztów. Automatyzacja chmury w back office może również skutkować mniejszymi kosztami. Koszty operacyjne spadają, a produktywność w przeliczeniu na pracownika wzrasta w wyniku przyspieszonych prędkości RPA i mniej kosztownych błędów. 57% pracowników twierdzi, że RPA zmniejsza liczbę błędów manualnych.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Automatyzacja irytujących zadań może zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i utratę danych. RPA może pomóc w obniżeniu liczby ludzkich punktów kontaktowych wymaganych przez organizacje do obsługi danych osobowych użytkowników biznesowych. Jest to przydatne w sektorach takich jak finanse, gdzie obowiązują ścisłe standardy dotyczące informacji osobowych. Można łatwiej zrealizować zasady zarządzania, jeśli ułatwi się to i zminimalizuje kontakt z wrażliwymi danymi.

Firmy mogą obawiać się o bezpieczeństwo technologii RPA, biorąc pod uwagę, jak często dochodzi do wycieków danych. Jednak ryzyko utraty danych wśród platform jest tylko marginalne, jeśli Twoi pracownicy starannie utrzymują ustawienia RPA. Dobrze utrzymane rozwiązanie RPA powinno być stosowane w celu zwiększenia pewności bezpieczeństwa.

Lepsza obsługa klienta

Mając uwolniony czas i energię z pomocą botów RPA, Twoi pracownicy mogą skoncentrować się na poprawieniu doświadczeń klientów w Twojej firmie. Obsługa klienta to zadanie, które wymaga wiele utrzymania i zaangażowania. Klienci otrzymają szybsze odpowiedzi i będą mieli mniej zakłóceń dzięki botom działającym przez całą dobę.

Klienci będą w ten sposób bardziej zadowoleni z Twojej firmy jako całości. RPA staje się coraz bardziej powszechne w obsłudze klienta, szczególnie tam, gdzie łączy się z innymi technologiami, takimi jak przetwarzanie języka naturalnego z wykorzystaniem AI.

Szczęśliwsi pracownicy

Boty mogą obsługiwać prostsze i mniej złożone zadania, a pracownicy mogą pracować nad inicjatywami o wyższej wartości. Kiedy pracownicy przechodzą od swoich zwykłych zadań do bardziej interesujących i dających do myślenia, mogą stać się bardziej zmotywowani. Skoncentrowanie się na inicjatywach o większej wartości może zaowocować również lepszymi możliwościami i pomysłami.

RPA, według 60% kadry kierowniczej, uwalnia pracowników, aby mogli skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Pracownicy mogą wykonywać bardziej produktywną pracę wykorzystując swój czas, a to powoduje, że są bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Z bardziej zadowolonymi pracownikami, wyniki i zyski Twojej firmy z pewnością się poprawią.

Do czego wykorzystuje się RPA?

Boty RPA są wykorzystywane przez różne sektory w celu uproszczenia procesów biznesowych. Wszystkim im oferuje korzyści wymienione powyżej. Stosowany jest głównie w:

Sektor finansowy

Bankowość była jednym z pierwszych sektorów, które przyjęły automatyzację. Nie powinno więc dziwić, że ponad jeden na trzy roboty pracuje dziś w sektorze usług finansowych. Aby zautomatyzować procesy biznesowe, takie jak poszukiwanie klientów, tworzenie kont, obsługa zapytań i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, kilka dużych banków wykorzystuje możliwości automatyzacji RPA.

Usługi finansowe, takie jak banki, mogą używać botów do zastąpienia dużej ilości ręcznego wprowadzania danych. Automatyzacja usprawnia liczne czasochłonne, oparte na regułach procedury, które są zaangażowane w te operacje.

Telekomunikacja

Kolejnym sektorem, który wykorzystuje RPA, jest telekomunikacja, która szybko się rozwija dzięki Internetowi rzeczy, 5G i technologiom chmurowym. RPA może pomóc firmie telekomunikacyjnej w usprawnieniu sieci, aplikacji korporacyjnych i udostępnianiu danych w miarę wzrostu podaży.

W połączeniu z przetwarzaniem AI, RPA może gromadzić dane regulacyjne i analizować informacje o ruchu sieciowym, aby utrzymać spójne doświadczenie klienta. Ponadto RPA może pomóc dostawcom w automatyzacji dokumentacji klienta, usprawnieniu interakcji z klientami, utrzymaniu niedrogich i niezawodnych usług oraz zarabianiu na nowych sieciach 5G.

Sprzedaż detaliczna

RPA stało się kluczową częścią współczesnego sektora detalicznego dzięki cyfrowej transformacji e-commerce. Jego zdolność do automatyzacji operacji, które wpływają zarówno na klientów, jak i pracowników, sprawiła, że stał się bardzo popularny w handlu detalicznym. RPA może gromadzić dane o pracownikach na potrzeby szkoleń, planowania i kompensacji.

Kontrola zapasów, monitorowanie magazynu i zamówień, zarządzanie łańcuchem dostaw, zapobieganie oszustwom, obsługa recenzji klientów i obsługa zwrotów są ułatwione przez RPA. Może ono również kompilować dane z zapisów bankomatów. Sklepy wykorzystują RPA do automatyzacji sprzedaży, analizowania zmiennych wpływających na sprzedaż, takich jak geografia, pochodzenie etniczne i zainteresowania wiekowe, kompilowania danych z kas oraz dostarczania powiadomień do dostawców i klientów.

Opieka zdrowotna

Usprawnienie procesów może ogromnie zaoszczędzić czas, a to może mieć duże znaczenie w branży takiej jak opieka zdrowotna. W dziedzinie medycyny precyzja i spójność są kluczowe. Niektóre z największych szpitali na świecie wykorzystują technologię automatyzacji procesów zrobotyzowanych do usprawnienia wielu procedur. Obejmuje to zarządzanie informacjami, zarządzanie lekami, obsługę wypłat ubezpieczeniowych i cykle rozliczeniowe.

RPA rozwiązuje wiele problemów w sektorze opieki zdrowotnej, w tym fakturowanie i zgodność z przepisami, cyfrową dokumentację medyczną, rejestry zdrowotne, rezerwacje pacjentów i inne. Może pomóc organizacjom w byciu bardziej produktywnym i wydajnym, jednocześnie poprawiając doświadczenia pacjentów i lekarzy.

Ubezpieczenia

Wiele powtarzalnych zadań w sektorze ubezpieczeń skorzystałoby na mechanizacji. RPA można wykorzystać na przykład w operacjach przetwarzania roszczeń, zgodności z przepisami i egzekwowania polis. Technologia RPA może szybciej generować oferty i dokumenty polisowe. Poprzez konsolidację informacji w jednym punkcie prawdy i przyspieszenie realizacji zmian polis, może ona pomóc w standaryzacji zmian średnioterminowych.

Narzędzia RPA pomagają pracownikom działać bardziej efektywnie, co zmniejsza ilość i czas trwania rozmów z klientami i sprawia, że doświadczenia klientów są lepsze. Dodatkowo wiąże się to z usprawnieniem procesów biznesowych związanych z odnawianiem polis, takich jak koszty i papierowa robota związana z polisą, uwalniając pracowników, którzy mogą skupić się bardziej na utrzymaniu klienta.

Czy RPA to to samo co sztuczna inteligencja (AI)?

AI i RPA nie można stosować zamiennie. Ale razem, RPA i AI mogą stworzyć wiele nowych możliwości automatyzacji dla firm na całym świecie. Technologia RPA umożliwia połączenie AI z robotami RPA. Oznacza to, że możemy zintegrować algorytmy uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i inne w robotach programowych. Podnosząc boty programowe za pomocą określonych technologii AI, zwiększa się ich zdolność do radzenia sobie ze złożonymi funkcjami.

Dzięki rozwiązaniom RPA, takim jak process mining, sztuczna inteligencja umożliwia odkrywanie możliwości i konstruowanie silnego, inteligentnego potoku automatyzacji. Boty programowe można zakodować tak, aby wykorzystywały algorytmy uczenia maszynowego do analityki i skutecznego podejmowania decyzji. Może to wprowadzić inteligencję maszynową do rzeczy, które robimy na co dzień.

Jaka jest lista narzędzi do automatyzacji procesów robotycznych?

Technologia RPA zmieni sposób, w jaki ludzie postrzegają przepływy pracy w przyszłości. A różne narzędzia automatyzacji RPA, które można znaleźć, mogą to udowodnić. Oto niektóre z najlepszych rozwiązań RPA dostępnych obecnie na rynku:

Blue Prism

Blue Prism rewolucjonizuje sposób działania swoich klientów, eliminując nieefektywność i pozwalając swoim klientom poświęcić ważny czas na rozwijanie swoich firm. Platforma automatyzacji o niskim kodzie integruje technologię RPA z AI i zwiększonymi możliwościami poznawczymi, aby zapewnić klientom cyfrową siłę roboczą wyposażoną w AI.

Posiada inteligentną Platformę Automatyzacji, która może zastąpić powtarzalne zadania pracą cyfrową. Jego studio projektowe pozwala konsumentom na ponowne wykorzystanie zdarzeń i działań, które rozwijają procesy w całej firmie i pomagają w transformacji cyfrowej.

Automation Anywhere

Automation Anywhere wykorzystuje roboty programowe do wykonywania powtarzalnych i ręcznych operacji. Analizując procesy firmy, możemy zidentyfikować te, które mają największy potencjał zwrotu z inwestycji w automatyzację. Dzięki temu mogą się one bardziej skupić na rozwoju. Zapewnia chmurową, natywną i internetową platformę automatyzacji, która integruje RPA, AI, uczenie maszynowe i analizę, aby umożliwić użytkownikom automatyzację różnych jednostek biznesowych typu end-to-end.

Kofax

Kofax oferuje inteligentne rozwiązania programowe, aby pomóc firmom zmienić ich wymagające informacji procedury biznesowe i zwiększyć wydajność pracowników. Dwa produkty Kofax - Kofax RPA i Kofax TotalAgility - zapewniają inteligentną automatyzację. Kofax RPA oferuje kompleksową automatyzację, pozwalając pracownikom skupić się na przepływach pracy o większej wartości.

Kofax TotalAgility, dzięki architekturze procesów typu low-code, przygotowywaniu dokumentów w oparciu o sztuczną inteligencję i innym funkcjom, stanowi ujednoliconą platformę do automatyzacji operacji wymagających dużej zawartości. Dodatkowo może być zintegrowany z technologią Kofax RPA w celu automatyzacji zadań.

Pega RPA

Pega RPA integruje inteligentne systemy automatyzacji, zaangażowania konsumentów i sztucznej inteligencji, aby ułatwić transformację cyfrową. Narzędzie eliminuje konieczność przeglądania wielu programów, niwelując bariery pomiędzy różnymi systemami. Pega RPA eliminuje silosy i łączy systemy legacy swoich użytkowników. Dodatkowo przyspiesza procedury, eliminuje błędy i szybko kończy przepływy pracy.

Technologia Attended RPA firmy Pega RPA umożliwia działanie obok siebie ludzi i botów. Bezobsługowe boty RPA oferują wydajność i synchronizację w kierunku transformacji cyfrowej. Funkcja Auto-Balancing firmy Pega RPA umożliwia użytkownikom płynną optymalizację zasobów robotów, maksymalizując potencjał cyfrowych pracowników.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate daje klientom możliwość automatyzacji powtarzalnych operacji z wykorzystaniem przepływów, funkcji "przeciągnij i upuść" oraz licznych gotowych konektorów. Power Automate oferuje Process Advisor, który rejestruje i wizualizuje całe operacje oraz oferuje sugestie dotyczące szans na inteligentną automatyzację.

Funkcje RPA w Microsoft Power Automate umożliwiają użytkownikom łączenie starych i nowych sieci oraz wykorzystywanie procesów pulpitu i automatyzacji opartej na UI w celu ograniczenia powtarzalnej pracy. Jednak to narzędzie jest nieco trudniejsze do nauczenia, ponieważ wymaga pewnego kodowania.

NICE

Poprzez integrację ludzi i maszyn w celu umożliwienia inteligentnego usprawnienia procesu, NICE RPA jest jednym z tych narzędzi RPA, które pomagają pracownikom w pełni wykorzystać ich potencjał, aby zapewnić wyjątkowe interakcje z klientami. NICE kontroluje i rozwija swoje portfolio RPA za pomocą jednej platformy. Dodatkowo NICE nadzoruje cyfryzację w całym przedsiębiorstwie i jest odpowiedzialna za niektóre z głównych inicjatyw inteligentnej automatyzacji.

NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) łączy pracę ludzi i robotów, aby pomóc pracownikom w osiągnięciu celów korporacyjnych w zakresie operacji serwisowych. Narzędzie automatyzacji uczestniczącej NICE, Automation Finder, to narzędzie do eksploracji zadań, które pomaga przedsiębiorstwom zidentyfikować potencjalne perspektywy automatyzacji. Automation Studio to platforma oparta na chmurze, dostarczana przez NICE, służąca do tworzenia potężnych systemów automatyzacji z udziałem i bez udziału pracowników.

Jaki jest następny poziom zaawansowania w automatyzacji procesów robotycznych?

Następny poziom, jeśli chodzi o technologię RPA, jest znany jako hiper-automatyzacja. Jest to najnowsze hasło określające kierunek, w którym zmierza oprogramowanie RPA. Koncepcja ta polega na automatyzacji coraz bardziej skomplikowanych operacji handlowych, które obecnie zależą od wkładu człowieka. Oprogramowanie do automatyzacji umożliwia, aby operacje biznesowe stały się bardziej wirtualne.

Zmienia również charakter samej pracy, torując drogę do bardziej wyrafinowanej i inteligentnej ekspansji firmy i transformacji cyfrowej. Technologia RPA zasadniczo wyznaczyła początek kolejnej ery zatrudnienia. Oczekuje się, że oprogramowanie Hyper Automation będzie to kontynuować.

Czym jest rozwój No-Code?

Zamiast używać standardowego programowania komputerowego, interfejsy programowania no-code umożliwiają zarówno koderom, jak i nie-programistom konstruowanie aplikacji programowych za pomocą graficznych interfejsów użytkownika. Do stworzenia aplikacji potrzebna jest niewielka lub żadna wiedza programistyczna. Celem rozwiązań RPA typu no-code jest wyeliminowanie wymogu kodowania w RPA.

AppMaster to unikalna platforma no-code, która tworzy aplikacje internetowe, mobilne i backend. Dostarczenie zadania do platformy i zespołu programistów zapewni te same wyniki, ale platforma zrobi to szybciej, lepiej i za mniejsze pieniądze. Jest to możliwe dzięki zdolności platformy do generowania dokumentacji technicznej i produkcji kodu źródłowego automatycznie.

Wniosek

Rozwiązania RPA mogą drastycznie zmienić sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i pomóc im w podniesieniu efektywności. Jego różnorodne korzyści i branże, które go wykorzystują, jasno to pokazują. Przed wyborem odpowiednich narzędzi RPA dla swojej firmy należy jasno określić, co chcemy zrobić. Należy ocenić możliwości potencjalnego rozwiązania w zakresie wdrażania botów, administracji i wsparcia. Powinieneś sprawdzić, czy produkt, który rozważasz, jest zgodny z Twoim przypadkiem użycia i celami zawodowymi. Z pomocą odpowiedniego oprogramowania RPA możesz podnieść sprzedaż i osiągnąć znacznie lepszy stopień produktywności.