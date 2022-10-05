Adından da anlaşılacağı gibi, robotik süreç otomasyonu veya RPA, robotlardan çok yazılımla ilgilidir. RPA, verimliliğe bakış açımızı dönüştürme potansiyeline sahiptir. Hem işyeri ortamında hem de yeniliği teşvik etmek için basit ve karmaşık görevleri otomatikleştirmemize olanak tanır.

RPA, insanların bilgisayarlarla nasıl etkileşime girdiğini taklit eden yazılım robotları oluşturmayı, kullanmayı ve çalıştırmayı kolaylaştırır. Bu tür botlar, önceden tanımlanmış çeşitli görevleri gerçekleştirebilir. Bu, bir ekranda ne olduğunu anlamak, gerekli girdileri yapmak, ağlarda gezinmek ve verileri ayıklamak ve tanımlamak gibi şeyleri içerir.

Ancak, yazılım botları insan sınırlarına bağlı değildir. Molalara ihtiyaç duymazlar ve daha uzun süre çalışabilirler. Bu tür görevleri insanlardan daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde tamamlayabilirler. RPA, iş ihtiyaçlarımıza göre botları belirli şeyler üzerinde çalıştırmayı mümkün kılar. O halde robotik süreç otomasyonu hakkında bilmeniz gereken her şeye bir göz atalım!

Robotik süreç otomasyonu nedir?

Robotik süreç otomasyonunda (RPA) anılan robotlar, sanal veya fiziksel bir makineyi çalıştıran dijital yazılımlardır. RPA, bir tür iş süreci yönetimidir. Bununla mühendisler, yazılımın takip ettiği bir dizi özel talimat düzenleyebilir. Botlara veya yapay zekaya dayanır ve bunlarla çalışır.

RPA botları, çok sayıda etkinliği hızlı ve yüksek hacimlerde gerçekleştirebilir. İnsan kaynakları olmadan, botlar yaygın hatalardan arınmış olabilir. RPA, insan-bilgisayar alışverişlerinin çoğunu taklit edebilir. RPA'nın temel amacı, birkaç yedek bilgisayar tabanlı işlemi ve iş prosedürünü otomatikleştirmektir.

Örneğin, dosyaları bir cihazdan diğerine kopyalama ve yapıştırma veya aktarma gibi görevleri üstlenin. RPA uygulamaları bu tür rutin görevleri otomatikleştirebilir. Genellikle insan müdahalesine ihtiyaç duyarlar. Bu tür faaliyetler tekrarlayıcı ve zahmetlidir. Bunları otomatikleştirerek, insanlar dikkatlerini gerektiren başka görevlere yönlendirilebilirler. Robotik süreç otomasyonu (RPA) bu şekilde organizasyonel verimliliği artırabilir.

RPA'nın ticari faydaları nelerdir?

Otomasyonun tüm endüstriler için çekici kılan çeşitli avantajları vardır. RPA, şirketlerin daha üretken olmasına yardımcı oldukları için belirli benzersiz iş avantajlarına sahiptir. İşletmelerin daha verimli, uyarlanabilir ve esnek olmasına yardımcı olan iş akışlarını düzenlemeye yardımcı olur. Çalışma günlerinde önemsiz görevleri azaltmak aynı zamanda çalışan memnuniyetini, katılımını ve performansını artırır. RPA, sanal masaüstü altyapıları, veritabanı erişilebilirliği veya API'leri olmayan eski sistemleri kullanan süreçleri otomatikleştirmek için mükemmeldir. RPA'nın başlıca ticari avantajlarından bazıları şunlardır:

Verimliliği artırın

RPA otomasyonu ile işletmeler, robotların tekrarlayan faaliyetler gerçekleştirmesine ve insan işçilerin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmasına izin verebilir. Bireyler, yeteneklerini kullanan iş akışlarına ayırmak için daha fazla zamana sahip olacak. Kurumsal platformlar arasında veri ayıklamak ve yeniden yapılandırmak gibi akılsız işlemlerle zaman kaybetmeleri gerekmeyecek. Bu tür manuel işler çok zaman ve enerji alır.

Yazılım robotları, bir iş süreci için uygun şekilde yapılandırılırsa, bir şirketin iş akışlarını tamamlama yeteneğini %35 ila %50 oranında artırabilir. Ayrıca, verileri işlemek için gereken süreyi azaltarak daha hızlı çalışabilirler.

Uygun maliyetli

RPA, doğru kullanıldığında işletmelere çok para kazandırma potansiyeline sahiptir. Tekrarlanan prosedürlere çok fazla optimizasyon ekleyebilir. Maliyet tasarruflarının çoğu, manuel işlemlerin akıllı otomasyonundan elde edilecektir. RPA, küresel çapta ve tüm sektörlerde iş ölçümlerinde önemli iyileştirmeleri hızlandırır.

Artan üretkenlik, insanların monoton işlerle zaman kaybetmesini engellemekten başka birçok nedenden dolayı çok önemlidir. İnsan kaynaklarıyla birleştirilen RPA araçları, aynı zamanda artan maliyet tasarruflarıyla da sonuçlanabilir. Bir arka ofisteki bulut otomasyonu da daha az maliyetle sonuçlanabilir. RPA'nın hızlandırılmış hızları ve daha az maliyetli hataların bir sonucu olarak işletim maliyetleri azalır ve çalışan başına üretkenlik artar. Çalışanların %57'si RPA'nın manuel hataları azalttığını söylüyor.

Veri güvenliğini artırın

Can sıkıcı görevleri otomatikleştirmek, insan hatalarının sayısını ve veri kayıplarını azaltabilir. RPA, kuruluşların iş kullanıcılarının kişisel ayrıntılarını işlemek için ihtiyaç duyduğu insan temas noktalarının sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, sıkı kişisel bilgi standartlarının olduğu finans gibi sektörlerde faydalıdır. Bunu kolaylaştırırsanız ve hassas verilerle teması en aza indirirseniz yönetim ilkelerini daha kolay gerçekleştirebilirsiniz.

Veri sızıntılarının ne sıklıkta gerçekleştiği göz önüne alındığında, işletmeler RPA teknolojilerinin güvenliği konusunda endişe duyabilir. Bununla birlikte, çalışanlarınız RPA ayarlarını dikkatli bir şekilde muhafaza ederse, platformlar arasında veri kaybı riski yalnızca marjinal olarak mevcuttur. Güvenlik güvenini artırmak için bakımlı bir RPA çözümü kullanılmalıdır.

Daha iyi müşteri hizmeti

RPA botlarının yardımıyla boşalan zaman ve enerji ile çalışanlarınız, müşterinizin firmanızdaki deneyimini geliştirmeye odaklanabilir. Müşteri hizmetleri, çok fazla bakım ve taahhüt gerektiren bir görevdir. Müşteriler, 24 saat çalışan botlarla daha hızlı yanıtlar alacak ve daha az kesinti yaşayacaktır.

Müşteriler bu şekilde bir bütün olarak işletmenizden daha memnun olacaklardır. RPA, özellikle yapay zeka destekli doğal dil işleme gibi diğer teknolojilerle birleştiğinde müşteri desteğinde daha yaygın hale geliyor.

Daha mutlu çalışanlar

Botlar daha basit ve daha az karmaşık işlerin üstesinden gelebilir ve işçiler daha değerli girişimler üzerinde çalışabilir. Çalışanlar normal işlerinden daha ilginç ve düşündürücü işlere geçtiklerinde daha motive olabilirler. Daha büyük değere sahip girişimlere odaklanmak, daha iyi fırsatlar ve fikirlerle de sonuçlanabilir.

Yöneticilerin %60'ına göre RPA, çalışanları daha stratejik görevlere konsantre olmaları için serbest bırakıyor. Çalışanlar zamanları ile daha verimli işler yapabilir ve bu onların işlerinden daha fazla tatmin olmalarını sağlar. Daha mutlu çalışanlarla, iş sonuçlarınız ve kârınız kesinlikle artacaktır.

RPA ne için kullanılır?

RPA botları, iş süreçlerini basitleştirmek için çeşitli sektörler tarafından kullanılmaktadır. Hepsine yukarıda belirtilen faydaları sunar. Esas olarak şu alanlarda kullanılır:

Finans sektörü

Bankacılık, otomasyonu benimseyen ilk sektörlerden biriydi. Bugün her üç robottan birinin finansal hizmetler sektöründe çalışması şaşırtıcı olmamalı. Müşteri araştırması, hesap oluşturma, sorgulama yönetimi ve kara para aklamayla mücadele gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için birçok büyük banka, RPA otomasyon fırsatlarını kullanır.

Bankalar gibi finansal hizmetler, yüksek hacimli manuel veri girişinin yerini almak için botları kullanabilir. Otomasyon, bu işlemlerde yer alan çok sayıda zaman alan, kurala dayalı prosedürü kolaylaştırır.

Telekomünikasyon

RPA kullanan bir diğer sektör ise Nesnelerin İnterneti, 5G ve bulut teknolojileri sayesinde hızla büyüyen telekomünikasyondur. RPA, bir telekom şirketine, arz arttıkça ağını, kurumsal uygulamalarını ve veri paylaşımını düzenlemede yardımcı olabilir.

AI işleme ile birlikte, RPA, tutarlı bir müşteri deneyimi sağlamak için düzenleyici verileri toplayabilir ve ağ trafiği bilgilerini analiz edebilir. Ek olarak, RPA, sağlayıcılara müşteri belgelerini otomatikleştirme, müşteri etkileşimlerini geliştirme, ucuz ve güvenilir hizmetleri sürdürme ve yeni 5G ağlarından para kazanma konusunda yardımcı olabilir.

Perakende

RPA, e-ticaretin dijital dönüşümü sayesinde çağdaş perakende sektörünün önemli bir parçası haline geldi. Hem müşterileri hem de personeli etkileyen işlemleri otomatikleştirme yeteneği, perakende sektöründe onu çok popüler hale getirdi. RPA, eğitim, planlama ve ücretlendirme için çalışan verilerini toplayabilir.

Stok kontrolü, depo ve sipariş takibi, tedarik zinciri yönetimi, dolandırıcılığın önlenmesi, müşteri incelemelerinin ele alınması ve iadelerin ele alınması, RPA ile kolaylaştırılmıştır. Ayrıca bankamatik kayıtlarından veri derleyebilir. Mağazalar satışı otomatikleştirmek, coğrafya, etnik köken ve yaş ilgi alanları gibi satışı etkileyen değişkenleri analiz etmek, sayaçlardan veri derlemek ve tedarikçilere ve müşterilere bildirimler göndermek için RPA'yı kullanır.

Sağlık hizmeti

Süreçleri düzene sokmak zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlayabilir ve bu, sağlık hizmetleri gibi bir sektörde çok fazla fark yaratabilir. Tıp alanında kesinlik ve tutarlılık çok önemlidir. Dünyanın en büyük hastanelerinden bazıları, çeşitli prosedürleri kolaylaştırmak için robotik süreç otomasyon teknolojisini kullanır. Buna bilgi yönetimi, ilaç yönetimi, sigorta ödeme işlemleri ve faturalandırma döngüleri dahildir.

RPA, faturalama ve uyumluluk, dijital sağlık kayıtları, sağlık kayıtları, hasta rezervasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere sağlık sektöründeki birçok sorunu ele almaktadır. Hasta ve doktor deneyimini geliştirirken kuruluşların daha üretken ve verimli olmasına yardımcı olabilir.

Sigorta

Sigorta sektöründeki birçok tekrarlayan görev, mekanizasyondan fayda sağlayacaktır. RPA, örneğin talep işleme, uyumluluk ve politika uygulama işlemlerinde kullanılabilir. RPA teknolojisi, teklifleri ve politika belgelerini daha hızlı üretebilir. Bilgileri tek bir doğruluk noktasında birleştirerek ve politika değişikliklerinin yürütülmesini hızlandırarak, orta vadeli değişikliklerin standartlaştırılmasına yardımcı olabilir.

RPA araçları, çalışanların daha verimli çalışmasına yardımcı olur, bu da müşteri görüşmelerinin miktarını ve süresini azaltır ve müşteri deneyimlerini daha iyi hale getirir. Ek olarak, maliyet ve politika evrakları gibi yenileme ile ilgili iş süreçlerini düzene sokarak, personelin müşteriyi elde tutmaya daha fazla odaklanmasını sağlar.

RPA, yapay zeka (AI) ile aynı mı?

AI ve RPA birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak birlikte RPA ve AI, dünyanın her yerindeki şirketler için birçok yeni otomasyon fırsatı yaratabilir. RPA teknolojisi, yapay zekayı RPA robotlarıyla birleştirmeyi mümkün kılar. Bu, makine öğrenimi algoritmalarını, doğal dil işlemeyi ve daha fazlasını yazılım robotlarına entegre edebileceğimiz anlamına gelir. Yazılım botlarını belirli AI teknolojileriyle yükselterek, karmaşık işlevlerle başa çıkma yetenekleri artar.

Süreç madenciliği gibi RPA çözümleriyle Yapay Zeka, fırsatları keşfetmeyi ve güçlü, akıllı bir otomasyon hattı oluşturmayı mümkün kılıyor. Yazılım botları, analitik ve verimli karar verme için makine öğrenimi algoritmalarından yararlanmak üzere kodlanabilir. Bu, her gün yaptığımız şeylere makine zekası getirebilir.

Robotik süreç otomasyonu için araçların listesi nedir?

RPA teknolojisi, gelecekte insanların iş akışlarını nasıl gördüğünü değiştirecek. Ve bulabileceğiniz çeşitli otomasyon RPA araçları bunu kanıtlayabilir. İşte şu anda piyasada bulunan en iyi RPA çözümlerinden bazıları:

mavi prizma

Blue Prism, verimsizlikleri ortadan kaldırarak ve müşterilerinin işlerini büyütmeye önemli zaman ayırmalarına izin vererek müşterilerinin çalışma biçiminde devrim yaratıyor. Düşük kodlu otomatikleştirme platformu, müşterilere yapay zeka donanımlı bir dijital iş gücü sağlamak için RPA teknolojisini yapay zeka ve gelişmiş bilişsel yeteneklerle bütünleştirir.

Tekrarlayan görevleri dijital işçilikle değiştirebilen akıllı bir Otomasyon Platformuna sahiptir. Tasarım stüdyosu, tüketicilerin şirket genelinde süreçleri geliştiren ve dijital dönüşüme yardımcı olan olayları ve eylemleri yeniden kullanmalarına izin verir.

Her Yerde Otomasyon

Automation Anywhere, tekrarlayan ve manuel işlemleri tamamlamak için yazılım robotlarını kullanır. Bir şirketin süreçlerini analiz ederek, otomasyon yatırım getirisi için en fazla potansiyele sahip olanları belirleyebiliriz. Bununla, genişlemeye daha fazla odaklanabilirler. Kullanıcıların çeşitli uçtan uca iş birimlerini otomatikleştirmesini sağlamak için RPA, yapay zeka, makine öğrenimi ve analizi entegre eden bulutta yerel ve web tabanlı bir otomasyon platformu sağlar.

Kofax

Kofax, şirketlerin bilgi yoğun iş prosedürlerini değiştirmelerine ve personel verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak için akıllı yazılım çözümleri sunar. İki Kofax ürünü—Kofax RPA ve Kofax TotalAgility—akıllı otomasyon sağlar. Kofax RPA, uçtan uca otomasyon sunarak personelin iş akışlarına daha fazla değer katmasına olanak tanır.

Düşük kodlu süreç mimarisi, yapay zekaya dayalı belge hazırlama ve diğer özelliklerle Kofax TotalAgility, içerik açısından yoğun işlemleri otomatikleştirmek için birleşik bir platform sağlar. Ek olarak, görevleri otomatikleştirmek için Kofax RPA teknolojisi ile entegre edilebilir.

Pega RPA

Pega RPA, dijital dönüşümü kolaylaştırmak için akıllı otomasyon, tüketici katılımı ve yapay zeka sistemlerini entegre eder. Araç, çeşitli sistemler arasındaki engelleri ortadan kaldırarak çok sayıda programa göz atma ihtiyacını ortadan kaldırır. Pega RPA, siloları ortadan kaldırır ve kullanıcılarının eski sistemlerini birleştirir. Ayrıca prosedürleri hızlandırır, hataları ortadan kaldırır ve iş akışlarını hızla tamamlar.

Pega RPA'nın Katılımlı RPA teknolojisi, insanların ve botların yan yana çalışmasına olanak tanır. Katılımsız RPA botları, dijital dönüşüme yönelik verimlilik ve senkronizasyon sunar. Ve Pega RPA'nın Otomatik Dengeleme özelliği, kullanıcıların robot varlıklarını sorunsuz bir şekilde optimize etmelerini sağlayarak dijital iş gücünün potansiyelini en üst düzeye çıkarır.

Microsoft Güç Otomatikleştirme

Microsoft Power Automate, müşterilere akışları, kolayca sürükle ve bırak özelliklerini ve çok sayıda önceden oluşturulmuş bağlayıcıyı kullanarak tekrarlayan işlemleri otomatikleştirme yeteneği verir. Power Automate, tüm işlemleri kaydeden ve görselleştiren ve akıllı otomasyon fırsatları için öneriler sunan Proses Danışmanı sunar.

Microsoft Power Automate'in RPA özellikleri, kullanıcıların eski ve yeni ağları birbirine bağlamasına ve tekrar eden işleri azaltmak için masaüstü süreçleri ve UI tabanlı otomasyon kullanmasına olanak tanır. Ancak, bu araç biraz kodlama gerektirdiğinden öğrenmesi biraz daha zordur.

GÜZEL

Akıllı süreç iyileştirmesine izin vermek için insanları ve makineleri entegre ederek, NICE RPA, çalışanların istisnai müşteri etkileşimleri sağlamak için tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan RPA araçlarından biridir. NICE, RPA portföyünü tek bir platform kullanarak kontrol eder ve büyütür. Ayrıca, NICE, kurumsal çapta dijitalleştirmeyi denetler ve bazı önemli akıllı otomasyon girişimlerinden sorumludur.

NICE Çalışan Sanal Görevlisi (NEVA), personele hizmet operasyonları için kurumsal hedeflere ulaşmada yardımcı olmak için insan ve robotik emeği birleştirir. NICE'ın katıldığı otomasyon aracı Automation Finder, işletmelerin otomasyon için potansiyel olasılıkları belirlemesine yardımcı olan bir görev madenciliği aracıdır. Automation Studio, güçlü katılımlı ve katılımsız sistem otomasyonu oluşturmak için NICE tarafından sağlanan bulut tabanlı bir platformdur.

Robotik Süreç otomasyonunda bir sonraki gelişme nedir?

RPA teknolojisi söz konusu olduğunda bir sonraki seviye, hiper otomasyon olarak bilinir. RPA yazılımının nereye gittiğine dair en yeni slogandır. Konsept, şu anda insan girdisine bağlı olan ve giderek karmaşıklaşan ticari operasyonları otomatikleştirmektir. Otomasyon yazılımı, iş operasyonlarının daha sanal hale gelmesini mümkün kılar.

Aynı zamanda işin doğasını da değiştirerek daha sofistike ve akıllı şirket genişlemesi ve dijital dönüşümün yolunu açıyor. RPA teknolojisi esasen başka bir istihdam çağının başlangıcına işaret ediyordu. Hiper otomasyon yazılımının bunu devam ettirmesi bekleniyor.

Kodsuz geliştirme nedir?

Standart bilgisayar programlamayı kullanmak yerine, kodsuz programlama arabirimleri, hem kodlayıcıların hem de programcı olmayanların grafik kullanıcı arabirimleri aracılığıyla yazılım uygulamaları oluşturmasını sağlar. Bir uygulama oluşturmak için çok az veya hiç programlama bilgisi gerekmez. Kodsuz RPA çözümlerinin amacı, RPA'da kodlama gereksinimini ortadan kaldırmaktır.

AppMaster, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve bir arka uç oluşturan benzersiz bir kodsuz platformdur. Platforma ve geliştirme ekibine bir iş sağlamak aynı çıktıyı sağlayacaktır, ancak platform bunu daha hızlı, daha iyi ve daha az parayla yapacaktır. Bu, platformun teknik dokümantasyon oluşturma ve otomatik olarak kaynak kodu üretme yeteneği ile mümkün olmaktadır.

Çözüm

RPA çözümleri, işletmelerin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirebilir ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olabilir. Çeşitli faydaları ve onu güçlendiren endüstriler bunu açıkça ortaya koymaktadır. İşletmeniz için doğru RPA araçlarını seçmeden önce, ne yapmak istediğiniz konusunda net olmalısınız. Bot dağıtımı, yönetimi ve desteği için potansiyel çözümün yeteneklerini değerlendirmelisiniz. Düşündüğünüz ürünün kullanım durumunuz ve profesyonel hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Doğru RPA yazılımının yardımıyla satışları artırabilir ve çok daha iyi bir üretkenlik derecesine ulaşabilirsiniz.