尽管顾名思义，机器人过程自动化或 RPA 与机器人无关，而与软件有关。 RPA 有可能改变我们看待效率的方式。它使我们能够在工作环境中自动化简单和复杂的任务，并促进创新。

RPA 使创建、使用和操作模拟人们如何与计算机交互的软件机器人变得简单。这样的机器人能够执行各种预定义的任务。这包括了解屏幕上的内容、进行所需的输入、导航网络以及提取和识别数据等事情。

但是，软件机器人不受人类限制。他们不需要休息，可以工作更长时间。他们可以比人类更快、更可靠地完成这些任务。 RPA 使机器人能够根据我们的业务需求处理特定的事情。因此，让我们来看看您需要了解的有关机器人过程自动化的所有信息！

什么是机器人过程自动化？

机器人过程自动化 (RPA) 中提到的机器人是运行虚拟或物理机器的数字软件。 RPA 是一种业务流程管理。有了它，工程师可以制定软件遵循的一组特定指令。它基于并与机器人或人工智能一起使用。

RPA 机器人可以快速、大量地执行大量活动。没有人力资源，机器人可以避免常见错误。 RPA 可以模拟大多数人机交换。 RPA 的主要目标是自动化几个冗余的基于计算机的操作和业务程序。

例如，执行诸如将文件从一台设备复制和粘贴或传输到另一台设备等任务。 RPA 实施可以自动执行此类例行任务。他们通常需要人工干预。这样的活动是重复的和费力的。通过使它们自动化，人们可以投入到其他需要他们关注的任务中。机器人流程自动化 (RPA) 可以通过这种方式提高组织效率。

RPA 的商业利益是什么？

自动化有几个优势，使其对所有行业都具有吸引力。 RPA 具有某些独特的业务优势，因为它们可以帮助公司提高生产力。它有助于简化工作流程，从而帮助企业变得更有效率、适应性和灵活性。减少工作日期间的琐碎工作也可以提高员工的满意度、参与度和绩效。 RPA 非常适合使用没有虚拟桌面基础架构、数据库可访问性或API的过时系统实现流程自动化。这些是 RPA 的一些主要业务优势：

提高生产力

借助 RPA 自动化，企业可以允许机器人执行重复性活动，并让人类工人专注于他们的专业领域。个人将有更多时间致力于发挥他们才能的工作流程。他们不需要在企业平台之间提取和重建数据等无意识的操作上浪费时间。这样的体力活需要大量的时间和精力。

如果为业务流程正确配置软件机器人，它们可以将公司完成工作流程的能力提高 35% 到 50%。它们还可以更快地工作，减少处理数据所需的时间。

具有成本效益

如果使用得当，RPA 有可能为企业节省大量资金。它可以为重复的程序添加很多优化。大部分成本节省将来自手动操作的智能自动化。 RPA 加速了全球和所有行业业务指标的重大改进。

由于许多原因，提高生产力至关重要，而不仅仅是防止人们在单调的工作上浪费时间。 RPA 工具与人力资源相结合也可以提高成本节约。后台办公室的云自动化也可以降低成本。由于 RPA 的速度加快和成本更低的错误，运营成本降低，每位员工的生产力提高。 57% 的员工表示 RPA 减少了人工错误。

提高数据安全性

将烦人的任务自动化可以减少人为错误和数据丢失的数量。 RPA 可以帮助减少组织处理其业务用户的个人详细信息所需的人工接触点的数量。这在金融等具有严格个人信息标准的行业非常有用。如果您促进这一点并尽量减少与敏感数据的接触，您可以更轻松地完成治理原则。

考虑到数据泄露的频繁程度，企业可能会担心 RPA 技术的安全性。但是，如果您的工作人员仔细维护 RPA 设置，平台之间数据丢失的风险只会很小。应使用维护良好的 RPA 解决方案来提高安全信心。

更好的客户服务

在 RPA 机器人的帮助下腾出时间和精力，您的员工可以专注于提升客户在您公司的体验。客户服务是一项需要大量维护和承诺的任务。客户将收到更快的响应，并且机器人全天候运行的中断更少。

通过这种方式，客户将对您的整体业务更加满意。 RPA 在客户支持中变得越来越普遍，特别是在它与其他技术（如支持人工智能的自然语言处理）相结合的情况下。

更快乐的员工

机器人可以处理更简单和不太复杂的工作，工人可以从事更高价值的计划。当工人从他们的常规工作转向更有趣和发人深省的工作时，他们可能会变得更有动力。专注于具有更大价值的计划也可以带来更好的机会和想法。

60% 的高管表示，RPA 可以让员工腾出时间专注于更具战略性的任务。员工可以利用他们的时间做更有成效的工作，这会让他们对自己的工作更加满意。有了更快乐的员工，您的业务成果和利润肯定会提高。

RPA 用于什么？

RPA 机器人被各个部门用来简化业务流程。它为所有人提供了上述好处。它主要用于：

金融业

银行业是最早采用自动化的行业之一。毫不奇怪，如今超过三分之一的机器人在金融服务领域工作。为了自动化客户挖掘、帐户创建、查询处理和反洗钱等业务流程，几家大型银行使用 RPA 自动化机会。

银行等金融服务可以使用机器人来代替大量的手动数据输入。自动化简化了这些操作中涉及的大量耗时、基于规则的程序。

电信

另一个使用 RPA 的行业是电信，由于物联网、5G 和云技术，该行业正在迅速扩张。随着供应的增加，RPA 可以帮助电信公司简化其网络、企业应用程序和数据共享。

结合人工智能处理，RPA 可以收集监管数据并分析网络流量信息，以保持一致的客户体验。此外，RPA 可以帮助提供商自动化客户文档、增强客户交互、维护廉价且可靠的服务以及从新的 5G 网络中获利。

零售

由于电子商务的数字化转型，RPA 已成为当代零售业的重要组成部分。它能够自动化影响客户和员工的操作，使其在零售业中非常受欢迎。 RPA 可以收集员工数据以进行培训、计划和薪酬。

RPA 使库存控制、仓库和订单监控、供应链管理、欺诈预防、客户评论处理和退货处理都变得更加容易。它还可以从提款机记录中编译数据。商店使用 RPA 实现销售自动化，分析影响销售的变量，如地理、种族和年龄兴趣，从柜台编译数据，并向供应商和客户发送通知。

卫生保健

简化流程可以极大地节省时间，这可以在医疗保健等行业产生很大的不同。在医疗领域，精度和一致性至关重要。世界上一些最大的医院采用机器人流程自动化技术来简化各种程序。这包括信息管理、药物管理、保险支付处理和计费周期。

RPA 解决了医疗保健领域的许多问题，包括发票和合规、数字健康记录、健康记录、患者预约等。它可以帮助组织提高生产力和效率，同时还可以增强患者和医生的体验。

保险

保险业的许多重复性工作将受益于机械化。例如，RPA 可用于索赔处理、合规和策略执行的操作。 RPA 技术可以更快地生成报价和政策文件。通过将信息整合到一个单一的事实点并加快政策转变的执行，它可以帮助标准化中期变更。

RPA 工具可帮助员工更有效地运营，从而减少客户对话的数量和持续时间，并改善客户体验。此外，它还需要简化与续订相关的业务流程，例如成本和政策文书工作，让工作人员腾出更多精力关注客户保留。

RPA 是否与人工智能 (AI) 相同？

AI 和 RPA 不可互换。但是，RPA 和 AI 一起可以为世界各地的公司创造许多新的自动化机会。 RPA 技术使人工智能与 RPA 机器人相结合成为可能。这意味着我们可以将机器学习算法、自然语言处理等集成到软件机器人中。通过使用某些人工智能技术提升软件机器人，它们处理复杂功能的能力得到提高。

借助流程挖掘等 RPA 解决方案，人工智能可以发现机会并构建强大的智能自动化管道。可以对软件机器人进行编码，以利用机器学习算法进行分析和有效决策。这可以将机器智能带入我们每天所做的事情中。

机器人过程自动化的工具列表是什么？

RPA 技术将改变人们未来对工作流程的看法。您可以找到的各种自动化 RPA 工具可以证明这一点。以下是目前市场上一些最好的 RPA 解决方案：

蓝色棱镜

Blue Prism 正在彻底改变其客户的运营方式，消除效率低下并允许其客户将重要时间用于发展业务。低代码自动化平台将 RPA 技术与人工智能和增强的认知能力相结合，为客户提供配备人工智能的数字劳动力。

它有一个智能自动化平台，可以用数字劳动力代替重复性任务。其设计工作室允许消费者重新利用事件和行动来开发整个公司的流程并帮助数字化转型。

无处不在的自动化

Automation Anywhere 使用软件机器人来完成重复性和手动操作。通过分析公司的流程，我们可以识别出最有可能实现自动化投资回报的流程。有了这个，他们可以更专注于扩展。它提供了一个云原生和基于 Web 的自动化平台，集成了 RPA、人工智能、机器学习和分析，使用户能够自动化各种端到端业务单元。

科法克斯

Kofax 提供智能软件解决方案，帮助公司改变其信息密集型业务流程并提高员工生产力。 Kofax 的两款产品——Kofax RPA 和 Kofax TotalAgility——提供智能自动化。 Kofax RPA 提供端到端自动化，使员工能够专注于具有更大价值的工作流程。

凭借低代码流程架构、人工智能驱动的文档准备和其他功能，Kofax TotalAgility 为自动化内容密集型操作提供了一个统一平台。此外，它还可以与 Kofax RPA 技术集成以自动执行任务。

Pega RPA

Pega RPA 集成了智能自动化、消费者参与和人工智能系统，以促进数字化转型。该工具消除了浏览众多程序的需要，消除了各种系统之间的障碍。 Pega RPA 消除了孤岛并结合了其用户的遗留系统。此外，它还能加快程序、消除错误并快速完成工作流程。

Pega RPA 的有人值守 RPA 技术使人和机器人能够并行操作。其无人值守的 RPA 机器人为数字化转型提供了效率和同步。 Pega RPA 的自动平衡功能允许用户无缝优化他们的机器人资产，最大限度地发挥数字劳动力的潜力。

微软电源自动化

Microsoft Power Automate 使客户能够利用流、轻松的拖放功能和大量预构建的连接器来自动化重复操作。 Power Automate 提供 Process Advisor，它记录和可视化整个操作，并为智能自动化的机会提供建议。

Microsoft Power Automate 的 RPA 功能使用户能够链接新旧网络，并采用桌面流程和基于 UI 的自动化来减少重复性工作。然而，这个工具有点难学，因为它需要一些编码。

好的

通过集成人类和机器以实现智能流程改进，NICE RPA 是帮助员工充分发挥其潜力以提供卓越客户交互的 RPA 工具之一。 NICE 使用单一平台控制和发展其 RPA 产品组合。此外，NICE 负责监督企业范围的数字化，并负责一些主要的智能自动化计划。

NICE 员工虚拟助理 (NEVA) 结合了人工和机器人劳动力，以帮助员工实现服务运营的公司目标。 NICE 的有人值守自动化工具 Automation Finder 是一种任务挖掘工具，可帮助企业识别自动化的潜在前景。 Automation Studio 是 NICE 提供的基于云的平台，用于创建强大的有人值守和无人值守系统自动化。

机器人过程自动化的下一个进步是什么？

RPA 技术的下一个级别被称为超自动化。这是 RPA 软件发展方向的最新流行语。这个概念是为了自动化目前依赖人工输入的日益复杂的商业操作。自动化软件使业务运营变得更加虚拟化成为可能。

它还改变了工作本身的性质，为更复杂、更智能的公司扩张和数字化转型铺平了道路。 RPA 技术本质上标志着另一个就业时代的开始。预计超自动化软件将继续这一点。

什么是无代码开发？

与使用标准计算机编程不同，无代码编程接口使编码人员和非程序员都能够通过图形用户界面构建软件应用程序。创建应用程序几乎不需要编程知识。无代码 RPA 解决方案的目标是消除对 RPA 中编码的要求。

AppMaster 是一个独特的无代码平台，可创建 Web 应用程序、移动应用程序和后端。为平台和开发团队提供工作将提供相同的输出，但平台会更快、更好且成本更低。这得益于该平台能够自动生成技术文档和生成源代码。

结论

RPA 解决方案可以彻底改变企业的运营方式并帮助他们提高效率。它的各种好处和利用它的行业清楚地表明了这一点。在为您的业务选择正确的 RPA 工具之前，您应该清楚自己想要做什么。您应该评估潜在解决方案在机器人部署、管理和支持方面的能力。您应该检查您正在考虑的产品是否与您的用例和您的专业目标兼容。借助正确的 RPA 软件，您可以提高销售额并提高生产力。