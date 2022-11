Ondanks wat de naam doet vermoeden, gaat het bij robotische procesautomatisering, of RPA, minder om robots en meer om software. RPA heeft het potentieel om onze kijk op efficiëntie te veranderen. Het stelt ons in staat eenvoudige en complexe taken te automatiseren, zowel in een werkomgeving als om innovatie te bevorderen.

RPA maakt het eenvoudig om softwarerobots te creëren, te gebruiken en te bedienen die nabootsen hoe mensen met computers omgaan. Dergelijke bots kunnen een verscheidenheid aan vooraf gedefinieerde taken uitvoeren. Daartoe behoren zaken als begrijpen wat er op een scherm staat, de vereiste invoer doen, door netwerken navigeren en gegevens extraheren en identificeren.

Softwarebots zijn echter niet gebonden aan menselijke grenzen. Ze hebben geen pauzes nodig en kunnen langer doorwerken. Ze kunnen dergelijke taken sneller en betrouwbaarder uitvoeren dan mensen. RPA maakt het mogelijk om bots aan het werk te zetten voor specifieke zaken volgens onze bedrijfsbehoeften. Laten we dus eens kijken naar alles wat u moet weten over robotische procesautomatisering!

Wat is robotische procesautomatisering?

De robots waarnaar wordt verwezen in robotic process automation (RPA) zijn de digitale software die een virtuele of fysieke machine bestuurt. RPA is een vorm van business process management. Hiermee kunnen ingenieurs een reeks specifieke instructies opstellen die de software volgt. Het is gebaseerd op en werkt met bots of kunstmatige intelligentie.

RPA-bots kunnen een groot aantal activiteiten snel en in grote volumes uitvoeren. Zonder menselijke hulpbronnen kunnen bots vrij zijn van veelvoorkomende fouten. RPA kan de meeste uitwisselingen tussen mens en computer emuleren. Het belangrijkste doel van RPA is het automatiseren van verschillende overbodige computergestuurde handelingen en bedrijfsprocedures.

Neem bijvoorbeeld taken als kopiëren en plakken of het overbrengen van bestanden van het ene apparaat naar het andere. RPA-implementaties kunnen dergelijke routinetaken automatiseren. Ze vereisen meestal menselijke tussenkomst. Dergelijke activiteiten zijn repetitief en bewerkelijk. Door ze te automatiseren, kunnen mensen worden ingezet voor andere taken die hun aandacht vragen. Robotic process automation (RPA) kan op die manier de efficiëntie van de organisatie verhogen.

Wat zijn de zakelijke voordelen van RPA?

Automatisering heeft verschillende voordelen die het aantrekkelijk maken voor alle bedrijfstakken. RPA heeft bepaalde unieke zakelijke voordelen omdat het bedrijven helpt productiever te worden. Het helpt workflows te stroomlijnen, waardoor bedrijven efficiënter, flexibeler en flexibeler worden. Het verminderen van ondergeschikte taken tijdens hun werkdagen verhoogt ook de tevredenheid, participatie en prestaties van werknemers. RPA is perfect voor het automatiseren van processen met verouderde systemen die geen virtuele desktopinfrastructuur, databasetoegankelijkheid of API'shebben. Dit zijn enkele van de belangrijkste zakelijke voordelen van RPA:

Productiviteit verhogen

Met RPA-automatisering kunnen bedrijven robots repetitieve activiteiten laten uitvoeren en menselijke werknemers zich laten concentreren op hun expertisegebieden. Mensen zullen meer tijd kunnen besteden aan workflows die gebruik maken van hun talenten. Ze hoeven geen tijd te verspillen aan stompzinnige handelingen zoals het extraheren en reconstrueren van gegevens tussen bedrijfsplatforms. Dergelijke handmatige taken kosten veel tijd en energie.

Software robots kunnen het vermogen van een bedrijf om workflows te voltooien met 35% tot 50% verhogen als ze goed zijn geconfigureerd voor een bedrijfsproces. Ze kunnen ook sneller werken, waardoor het verwerken van gegevens minder tijd kost.

Kosteneffectief

RPA heeft het potentieel om bedrijven veel geld te besparen als het goed wordt gebruikt. Het kan veel optimalisatie toevoegen aan herhaalde procedures. Het merendeel van de kostenbesparingen komt voort uit de intelligente automatisering van handmatige handelingen. RPA versnelt wereldwijd en in alle sectoren grote verbeteringen in bedrijfsmetriek.

Verhoogde productiviteit is cruciaal om vele redenen dan alleen het voorkomen dat mensen tijd verspillen aan monotone taken. RPA-tools in combinatie met human resources kunnen ook leiden tot verhoogde kostenbesparingen. Cloudautomatisering in een backoffice kan ook leiden tot minder kosten. De bedrijfskosten dalen en de productiviteit per werknemer stijgt als gevolg van de versnelde snelheden en minder kostbare fouten van RPA. 57% van de werknemers zegt dat RPA handmatige fouten vermindert.

Gegevensbeveiliging verhogen

Het automatiseren van vervelende taken kan het aantal menselijke fouten en gegevensverlies verminderen. RPA kan helpen om het aantal menselijke touchpoints te verlagen dat organisaties nodig hebben om de persoonlijke gegevens van hun zakelijke gebruikers te verwerken. Dit is nuttig in sectoren als de financiële sector, waar strenge normen gelden voor persoonlijke informatie. U kunt governanceprincipes gemakkelijker realiseren als u dit faciliteert en het contact met gevoelige gegevens minimaliseert.

Bedrijven kunnen zich zorgen maken over de veiligheid van RPA-technologieën, gezien hoe vaak datalekken voorkomen. Het risico van gegevensverlies bij platforms is echter slechts marginaal aanwezig als uw werknemers de RPA-instellingen zorgvuldig onderhouden. Een goed onderhouden RPA-oplossing moet worden gebruikt om het vertrouwen in de veiligheid te vergroten.

Betere klantenservice

Nu hun tijd en energie vrijkomen met behulp van RPA-bots, kunnen uw werknemers zich concentreren op het verbeteren van de ervaring van uw klanten bij uw bedrijf. Klantenservice is een taak die veel onderhoud en inzet vergt. Klanten zullen sneller antwoord krijgen en minder verstoringen ondervinden met bots die de klok rond werken.

Klanten zullen op deze manier meer tevreden zijn over uw bedrijf als geheel. RPA komt steeds vaker voor in de klantenservice, vooral wanneer het wordt gecombineerd met andere technologieën zoals AI-enabled natural language processing.

Gelukkigere werknemers

Bots kunnen eenvoudigere en minder complexe taken afhandelen, en werknemers kunnen werken aan initiatieven met een hogere waarde. Wanneer werknemers van hun gewone taken overstappen naar interessantere en meer tot nadenken stemmende taken, kunnen ze gemotiveerder raken. Concentratie op initiatieven met een grotere waarde kan ook leiden tot betere kansen en ideeën.

RPA maakt, volgens 60% van de leidinggevenden, werknemers vrij om zich te concentreren op meer strategische taken. Werknemers kunnen productiever werk doen met hun tijd, en dit leidt ertoe dat ze meer tevreden zijn met hun werk. Met gelukkigere werknemers zullen uw bedrijfsresultaten en winst zeker verbeteren.

Waar wordt RPA voor gebruikt?

RPA-bots worden door verschillende sectoren gebruikt om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen. Het biedt hen allemaal de bovengenoemde voordelen. Het wordt vooral gebruikt in:

Financiële sector

Het bankwezen was een van de eerste sectoren die automatisering omarmde. Het hoeft niet te verbazen dat meer dan één op de drie robots vandaag in de financiële dienstensector werkt. Voor het automatiseren van bedrijfsprocessen zoals het prospecteren van klanten, het aanmaken van rekeningen, het afhandelen van vragen en het bestrijden van witwaspraktijken maken verschillende grote banken gebruik van RPA-automatiseringsmogelijkheden.

Financiële diensten zoals banken kunnen bots gebruiken om een grote hoeveelheid handmatige gegevensinvoer te vervangen. Automatisering stroomlijnt de talrijke tijdrovende, op regels gebaseerde procedures die bij deze activiteiten komen kijken.

Telecommunicatie

Een andere sector die RPA gebruikt is de telecommunicatie, die snel groeit dankzij het Internet of Things, 5G en cloud-technologieën. RPA kan een telecombedrijf helpen bij het stroomlijnen van zijn netwerk, bedrijfsapplicaties en het delen van gegevens naarmate het aanbod toeneemt.

In combinatie met AI-verwerking kan RPA regelgevingsgegevens verzamelen en informatie over het netwerkverkeer analyseren om een consistente klantervaring te behouden. Daarnaast kan RPA providers helpen bij het automatiseren van klantendocumentatie, het verbeteren van klantinteracties, het onderhouden van goedkope en betrouwbare diensten en het verdienen aan nieuwe 5G-netwerken.

Detailhandel

RPA is een cruciaal onderdeel geworden van de hedendaagse retailsector dankzij de digitale transformatie van e-commerce. Het vermogen om operaties te automatiseren die zowel klanten als personeel raken, heeft het zeer populair gemaakt in de detailhandel. RPA kan werknemersgegevens verzamelen voor training, planning en compensatie.

Voorraadcontrole, magazijn- en orderbewaking, supply chain management, fraudepreventie, afhandeling van klantbeoordelingen en afhandeling van retouren worden allemaal gemakkelijker gemaakt door RPA. Het kan ook gegevens verzamelen uit de records van geldautomaten. Winkels gebruiken RPA om de verkoop te automatiseren, verkoopbeïnvloedende variabelen zoals geografie, etniciteit en leeftijdsinteresse te analyseren, gegevens van toonbanken te verzamelen en meldingen aan leveranciers en klanten te bezorgen.

Gezondheidszorg

Het stroomlijnen van processen kan een enorme tijdsbesparing opleveren, en dit kan veel verschil maken in een industrie als de gezondheidszorg. In de medische sector zijn precisie en consistentie cruciaal. Enkele van de grootste ziekenhuizen in de wereld maken gebruik van robotprocesautomatiseringstechnologie om diverse procedures te stroomlijnen. Dit omvat informatiebeheer, medicatiebeheer, behandeling van verzekeringsuitkeringen en factureringscycli.

RPA pakt veel problemen in de gezondheidszorg aan, waaronder facturering en naleving, digitale gezondheidsdossiers, gezondheidsdossiers, het boeken van patiënten en meer. Het kan organisaties helpen productiever en efficiënter te zijn en tegelijkertijd de ervaring van patiënten en artsen te verbeteren.

Verzekering

Veel repetitieve taken in de verzekeringssector zouden baat hebben bij mechanisatie. RPA kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de verwerking van claims, naleving en handhaving van polissen. RPA-technologie kan sneller offertes en polissen genereren. Door informatie te consolideren in één punt van waarheid en de uitvoering van poliswijzigingen te versnellen, kan het helpen bij het standaardiseren van tussentijdse wijzigingen.

RPA-tools helpen medewerkers effectiever te werken, waardoor het aantal en de duur van klantgesprekken afneemt en de klantervaring beter wordt. Daarnaast brengt het het stroomlijnen van bedrijfsprocessen met betrekking tot vernieuwing met zich mee, zoals kosten en polispapierwerk, waardoor medewerkers vrij komen om zich meer te richten op klantbehoud.

Is RPA hetzelfde als kunstmatige intelligentie (AI)?

AI en RPA zijn niet uitwisselbaar. Maar samen kunnen RPA en AI veel nieuwe automatiseringsmogelijkheden creëren voor bedrijven over de hele wereld. RPA-technologie maakt het mogelijk om AI te combineren met RPA-robots. Dit betekent dat we machine learning algoritmes, natuurlijke taalverwerking en meer kunnen integreren in software robots. Door softwarebots te verheffen met bepaalde AI-technologieën neemt hun vermogen om complexe functies aan te pakken toe.

Met RPA-oplossingen zoals process mining maakt Artificial Intelligence het mogelijk om kansen te ontdekken en een sterke, intelligente automatiseringspijplijn op te bouwen. Software bots kunnen worden gecodeerd om gebruik te maken van machine learning algoritmes voor analytics en efficiënte besluitvorming. Dit kan machine-intelligentie brengen in de dingen die we dagelijks doen.

Wat is de lijst van hulpmiddelen voor robotische procesautomatisering?

RPA-technologie zal veranderen hoe mensen in de toekomst tegen workflows aankijken. En de verschillende RPA-tools voor automatisering die je kunt vinden, kunnen dit bewijzen. Hier zijn enkele van de beste RPA-oplossingen die nu op de markt beschikbaar zijn:

Blue Prism

Blue Prism revolutioneert de manier waarop zijn klanten werken door inefficiënties uit te roeien en zijn klanten in staat te stellen belangrijke tijd te besteden aan de groei van hun bedrijf. Het low-code automatiseringsplatform integreert RPA-technologie met AI en verbeterde cognitieve mogelijkheden om klanten een met AI uitgerust digitaal personeelsbestand te bieden.

Het heeft een intelligent Automation Platform dat repetitieve taken kan vervangen door digitale arbeid. De ontwerpstudio stelt consumenten in staat om gebeurtenissen en acties te hergebruiken die processen in het hele bedrijf ontwikkelen en helpen bij digitale transformatie.

Automation Anywhere

Automation Anywhere gebruikt softwarerobots om repetitieve en handmatige handelingen uit te voeren. Door de processen van een bedrijf te analyseren, kunnen we de processen identificeren met het meeste potentieel voor automatiseringsrendement op investering. Hiermee kunnen ze zich meer richten op uitbreiding. Het biedt een cloud-native en web-based automatiseringsplatform dat RPA, AI, machine learning en analyse integreert om gebruikers in staat te stellen verschillende end-to-end bedrijfsonderdelen te automatiseren.

Kofax

Kofax biedt intelligente softwareoplossingen om bedrijven te helpen hun informatie-intensieve bedrijfsprocedures te veranderen en de productiviteit van het personeel te verhogen. Twee producten van Kofax, Kofax RPA en Kofax TotalAgility, zorgen voor intelligente automatisering. Kofax RPA biedt end-to-end automatisering, waardoor medewerkers zich kunnen concentreren op workflows met meer waarde.

Met low-code procesarchitectuur, AI-gestuurde documentvoorbereiding en andere functies biedt Kofax TotalAgility een uniform platform voor het automatiseren van content-intensieve activiteiten. Bovendien kan het worden geïntegreerd met Kofax RPA technologie om taken te automatiseren.

Pega RPA

Pega RPA integreert intelligente automatisering, consumentenbetrokkenheid en kunstmatige intelligentie systemen om digitale transformatie te vergemakkelijken. De tool elimineert de noodzaak om door talloze programma's te bladeren en overbrugt de barrières tussen verschillende systemen. Pega RPA elimineert silo's en combineert de legacy-systemen van zijn gebruikers. Daarnaast versnelt het procedures, elimineert het fouten en rondt het workflows snel af.

De Attended RPA-technologie van Pega RPA laat mensen en bots naast elkaar werken. Zijn onbeheerde RPA bots bieden efficiëntie en synchronisatie in de richting van digitale transformatie. En de Auto-Balancing functie van Pega RPA stelt gebruikers in staat om naadloos hun robot activa te optimaliseren, waardoor het potentieel van digitale workforces wordt gemaximaliseerd.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate geeft klanten de mogelijkheid om repetitieve handelingen te automatiseren met behulp van flows, drag-and-drop functies en talrijke vooraf gebouwde connectoren. Power Automate biedt Process Advisor, die hele operaties registreert en visualiseert en suggesties doet voor kansen voor intelligente automatisering.

Met de RPA-functies van Microsoft Power Automate kunnen gebruikers oude en nieuwe netwerken koppelen en desktopprocessen en op UI gebaseerde automatisering toepassen om repetitief werk te verminderen. Deze tool is echter wat moeilijker te leren omdat er enige codering voor nodig is.

NICE

Door mensen en machines te integreren om intelligente procesverbetering mogelijk te maken, is NICE RPA een van die RPA-tools die medewerkers helpen hun volledige potentieel te realiseren om uitzonderlijke klantinteracties te bieden. NICE controleert en groeit haar RPA portfolio met behulp van een enkel platform. Daarnaast houdt NICE toezicht op bedrijfsbrede digitalisering en is verantwoordelijk voor enkele van de belangrijkste intelligente automatiseringsinitiatieven.

De NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) combineert menselijke en robotische arbeid om medewerkers te helpen bij het bereiken van bedrijfsdoelstellingen voor service operations. NICE's bijgewoonde automatiseringstool, Automation Finder, is een task mining tool die bedrijven helpt potentiële vooruitzichten voor automatisering te identificeren. Automation Studio is een door NICE geleverd cloud-gebaseerd platform voor het creëren van krachtige automatisering van attended en unattended systemen.

Wat is de volgende stap in Robotic Process Automation?

Het volgende niveau als het gaat om RPA-technologie staat bekend als hyperautomatisering. Het is de nieuwste slogan voor waar RPA software naartoe gaat. Het concept is het automatiseren van steeds ingewikkeldere commerciële handelingen die momenteel afhankelijk zijn van menselijke input. Automatiseringssoftware maakt het mogelijk dat bedrijfsactiviteiten virtueler worden.

Het verandert ook de aard van het werk zelf, wat de weg vrijmaakt voor meer geavanceerde en slimme bedrijfsuitbreiding en digitale transformatie. RPA-technologie markeerde in wezen het begin van een ander werkgelegenheidstijdperk. Hyperautomatiseringssoftware zal dit naar verwachting voortzetten.

Wat is No-Code ontwikkeling?

In plaats van standaard computerprogrammering te gebruiken, stellen no-code programmeerinterfaces zowel programmeurs als niet-programmeurs in staat om softwaretoepassingen te bouwen via grafische gebruikersinterfaces. Er is weinig tot geen programmeerkennis nodig om een toepassing te creëren. Het doel van no-code RPA oplossingen is om de noodzaak van codering in RPA te elimineren.

AppMaster is een uniek no-code platform dat web apps, mobiele apps en een backend creëert. Het verstrekken van een opdracht aan het platform en een ontwikkelteam levert dezelfde output op, maar het platform doet dit sneller, beter en voor minder geld. Dit is mogelijk doordat het platform automatisch technische documentatie kan genereren en broncode kan produceren.

Conclusie

RPA-oplossingen kunnen de manier waarop bedrijven werken drastisch veranderen en hen helpen hun efficiëntie te verhogen. De verschillende voordelen en de industrieën die er gebruik van maken, maken dit duidelijk. Voordat u de juiste RPA-tools voor uw bedrijf selecteert, moet u duidelijk zijn over wat u wilt doen. U moet de mogelijkheden van de potentiële oplossing beoordelen voor bot deployment, administratie en ondersteuning. U moet nagaan of het product dat u overweegt compatibel is met uw use case en uw professionele doelstellingen. Met behulp van de juiste RPA-software kunt u de omzet verhogen en een veel hogere productiviteit bereiken.