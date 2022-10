Anders als der Name vermuten lässt, geht es bei Robotic Process Automation (RPA) weniger um Roboter als vielmehr um Software. RPA hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Effizienz sehen, zu verändern. Es ermöglicht uns, einfache und komplexe Aufgaben sowohl in einer Arbeitsumgebung zu automatisieren als auch Innovationen zu fördern.

RPA macht es einfach, Software-Roboter zu erstellen, zu verwenden und zu betreiben, die nachahmen, wie Menschen mit Computern interagieren. Solche Bots sind in der Lage, eine Vielzahl von vordefinierten Aufgaben auszuführen. Dazu gehören Dinge wie das Verstehen, was auf einem Bildschirm angezeigt wird, das Vornehmen der erforderlichen Eingaben, das Navigieren in Netzwerken sowie das Extrahieren und Identifizieren von Daten.

Software-Bots sind jedoch nicht an menschliche Grenzen gebunden. Sie brauchen keine Pausen und können länger arbeiten. Sie können solche Aufgaben schneller und zuverlässiger erledigen als Menschen. RPA ermöglicht es, Bots gemäß unseren Geschäftsanforderungen für bestimmte Aufgaben einzusetzen. Werfen wir also einen Blick auf alles, was Sie über Robotic Process Automation wissen müssen!

Was ist robotergestützte Prozessautomatisierung?

Die Roboter, auf die in Robotic Process Automation (RPA) Bezug genommen wird, sind die digitale Software, die eine virtuelle oder physische Maschine ausführt. RPA ist eine Form des Geschäftsprozessmanagements. Damit können Ingenieure eine Reihe spezifischer Anweisungen erstellen, denen die Software folgt. Es basiert auf und arbeitet mit Bots oder künstlicher Intelligenz.

RPA-Bots können eine große Anzahl von Aktivitäten schnell und in großen Mengen ausführen. Ohne menschliche Ressourcen können Bots frei von häufigen Fehlern sein. RPA kann einen Großteil des Mensch-Computer-Austauschs emulieren. Das Hauptziel von RPA ist die Automatisierung mehrerer redundanter computerbasierter Vorgänge und Geschäftsabläufe.

Übernehmen Sie beispielsweise Aufgaben wie das Kopieren und Einfügen oder das Übertragen von Dateien von einem Gerät auf ein anderes. RPA-Implementierungen können solche Routineaufgaben automatisieren. Sie benötigen normalerweise menschliches Eingreifen. Solche Aktivitäten sind repetitiv und mühsam. Indem sie automatisiert werden, können Menschen anderen Aufgaben zugeteilt werden, die ihre Aufmerksamkeit erfordern. Robotic Process Automation (RPA) kann auf diese Weise die organisatorische Effizienz steigern.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von RPA?

Die Automatisierung hat mehrere Vorteile, die sie für alle Branchen attraktiv machen. RPA hat bestimmte einzigartige Geschäftsvorteile, da sie Unternehmen dabei helfen , produktiver zu werden . Es hilft, Arbeitsabläufe zu rationalisieren, wodurch Unternehmen effizienter, anpassungsfähiger und flexibler werden. Die Reduzierung von niederen Pflichten während ihrer Arbeitstage steigert auch die Zufriedenheit, Beteiligung und Leistung der Mitarbeiter. RPA eignet sich perfekt für die Automatisierung von Prozessen mit veralteten Systemen, die nicht über virtuelle Desktop-Infrastrukturen, Datenbankzugänglichkeit oder APIs verfügen. Dies sind einige der wichtigsten Geschäftsvorteile von RPA:

Steigern Sie die Produktivität

Mit der RPA-Automatisierung können Unternehmen Robotern erlauben, sich wiederholende Aktivitäten auszuführen, und es menschlichen Arbeitern ermöglichen, sich auf ihre Fachgebiete zu konzentrieren. Einzelpersonen werden mehr Zeit haben, sich Workflows zu widmen, die ihre Talente nutzen. Sie müssen keine Zeit mit sinnlosen Vorgängen wie dem Extrahieren und Rekonstruieren von Daten zwischen Unternehmensplattformen verschwenden. Solche manuellen Aufgaben kosten viel Zeit und Energie.

Software-Roboter können die Fähigkeit eines Unternehmens, Arbeitsabläufe abzuschließen, um 35 % bis 50 % steigern, wenn sie für einen Geschäftsprozess richtig konfiguriert sind. Sie können auch schneller arbeiten und die Zeit für die Datenverarbeitung verkürzen.

Kosteneffizient

RPA hat das Potenzial, Unternehmen viel Geld zu sparen, wenn es richtig eingesetzt wird. Es kann wiederholten Verfahren eine Menge Optimierung hinzufügen. Der Großteil der Kosteneinsparungen wird durch die intelligente Automatisierung manueller Vorgänge erzielt. RPA beschleunigt bedeutende Verbesserungen der Geschäftskennzahlen weltweit und in allen Branchen.

Eine erhöhte Produktivität ist aus vielen Gründen entscheidend, nicht nur um zu verhindern, dass Menschen Zeit mit monotonen Jobs verschwenden. RPA-Tools in Kombination mit Humanressourcen können auch zu erhöhten Kosteneinsparungen führen. Die Cloud-Automatisierung in einem Backoffice kann auch zu geringeren Kosten führen. Die Betriebskosten sinken und die Produktivität pro Mitarbeiter steigt aufgrund der höheren Geschwindigkeiten und weniger kostspieligen Fehler von RPA. 57 % der Mitarbeiter sagen, dass RPA manuelle Fehler reduziert.

Die Automatisierung lästiger Aufgaben kann die Anzahl menschlicher Fehler und Datenverluste reduzieren. RPA kann dazu beitragen, die Anzahl der menschlichen Berührungspunkte zu verringern, die Unternehmen benötigen, um mit den persönlichen Daten ihrer Geschäftsbenutzer umzugehen. Dies ist in Sektoren wie dem Finanzwesen nützlich, in denen strenge Standards für personenbezogene Daten gelten. Sie können Governance-Prinzipien einfacher umsetzen, wenn Sie dies ermöglichen und den Kontakt mit sensiblen Daten minimieren.

Angesichts der Häufigkeit von Datenlecks sind Unternehmen möglicherweise besorgt über die Sicherheit von RPA-Technologien. Das Risiko von Datenverlusten zwischen Plattformen ist jedoch nur marginal vorhanden, wenn Ihre Mitarbeiter die RPA-Einstellungen sorgfältig pflegen. Eine gut gewartete RPA-Lösung sollte verwendet werden, um das Sicherheitsvertrauen zu erhöhen.

Besserer Kundenservice

Mit der durch RPA-Bots freigesetzten Zeit und Energie können sich Ihre Mitarbeiter darauf konzentrieren, das Kundenerlebnis in Ihrem Unternehmen zu verbessern. Kundenservice ist eine Aufgabe, die viel Pflege und Engagement erfordert. Kunden erhalten schnellere Antworten und haben weniger Unterbrechungen, da Bots rund um die Uhr in Betrieb sind.

Auf diese Weise werden die Kunden mit Ihrem Unternehmen insgesamt zufriedener sein. RPA setzt sich im Kundensupport immer mehr durch, insbesondere wenn es mit anderen Technologien wie der KI -gestützten Verarbeitung natürlicher Sprache kombiniert wird.

Glücklichere Mitarbeiter

Bots können einfachere und weniger komplexe Aufgaben erledigen, und Mitarbeiter können an höherwertigen Initiativen arbeiten. Wenn Arbeitnehmer von ihren regulären Jobs zu interessanteren und zum Nachdenken anregenden wechseln, werden sie möglicherweise motivierter. Die Konzentration auf Initiativen mit größerem Wert kann auch zu besseren Möglichkeiten und Ideen führen.

Laut 60 % der Führungskräfte entlastet RPA die Mitarbeiter, damit sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Mitarbeiter können mit ihrer Zeit produktiver arbeiten und sind dadurch zufriedener mit ihrer Arbeit. Mit zufriedeneren Mitarbeitern werden sich Ihre Geschäftsergebnisse und Gewinne mit Sicherheit verbessern.

Wofür wird RPA verwendet?

RPA-Bots werden von einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, um Geschäftsprozesse zu vereinfachen. Es bietet allen die oben genannten Vorteile. Es wird hauptsächlich verwendet in:

Finanzsektor

Das Bankwesen war einer der ersten Sektoren, der sich der Automatisierung verschrieben hat. Kein Wunder, dass heute mehr als jeder dritte Roboter im Finanzdienstleistungssektor arbeitet. Um Geschäftsprozesse wie Kundenakquise, Kontoerstellung, Bearbeitung von Anfragen und Geldwäschebekämpfung zu automatisieren, nutzen mehrere große Banken Möglichkeiten zur RPA-Automatisierung.

Finanzdienstleister wie Banken können Bots verwenden, um ein hohes Volumen an manueller Dateneingabe zu ersetzen. Die Automatisierung rationalisiert die zahlreichen zeitaufwändigen, regelbasierten Verfahren, die an diesen Vorgängen beteiligt sind.

Telekommunikation

Ein weiterer Sektor, der RPA nutzt, ist die Telekommunikation, die dank Internet der Dinge, 5G und Cloud-Technologien schnell wächst. RPA kann ein Telekommunikationsunternehmen bei der Rationalisierung seines Netzwerks, seiner Unternehmensanwendungen und des Datenaustauschs unterstützen, wenn das Angebot zunimmt.

In Verbindung mit der KI-Verarbeitung kann RPA regulatorische Daten sammeln und Informationen zum Netzwerkverkehr analysieren, um ein konsistentes Kundenerlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus kann RPA Anbieter dabei unterstützen, die Kundendokumentation zu automatisieren, die Kundeninteraktionen zu verbessern, kostengünstige und zuverlässige Dienste aufrechtzuerhalten und mit neuen 5G-Netzwerken Geld zu verdienen.

Einzelhandel

RPA ist dank der digitalen Transformation des E-Commerce zu einem entscheidenden Bestandteil des modernen Einzelhandels geworden. Seine Fähigkeit, Vorgänge zu automatisieren, die sowohl Kunden als auch Mitarbeiter betreffen, hat es im Einzelhandel sehr beliebt gemacht. RPA kann Mitarbeiterdaten für Schulungen, Planung und Vergütung sammeln.

Bestandskontrolle, Lager- und Auftragsüberwachung, Lieferkettenmanagement, Betrugsprävention, Bearbeitung von Kundenbewertungen und Retourenabwicklung werden durch RPA vereinfacht. Es kann auch Daten aus Aufzeichnungen von Geldautomaten zusammenstellen. Geschäfte nutzen RPA, um den Verkauf zu automatisieren, verkaufsrelevante Variablen wie Geographie, ethnische Zugehörigkeit und Altersinteressen zu analysieren, Daten von Schaltern zusammenzustellen und Benachrichtigungen an Lieferanten und Kunden zu senden.

Gesundheitspflege

Die Rationalisierung von Prozessen kann enorm Zeit sparen, und dies kann in einer Branche wie dem Gesundheitswesen einen großen Unterschied machen. Im medizinischen Bereich sind Präzision und Konsistenz entscheidend. Einige der größten Krankenhäuser auf der ganzen Welt setzen robotergesteuerte Prozessautomatisierungstechnologie ein, um eine Vielzahl von Verfahren zu rationalisieren. Dazu gehören Informationsmanagement, Medikationsmanagement, Abwicklung von Versicherungsauszahlungen und Abrechnungszyklen.

RPA löst viele Probleme im Gesundheitswesen, darunter Rechnungsstellung und Compliance, digitale Patientenakten, Patientenakten, Patientenbuchungen und mehr. Es kann Organisationen dabei helfen, produktiver und effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die Erfahrung von Patienten und Ärzten zu verbessern.

Versicherung

Viele sich wiederholende Aufgaben im Versicherungssektor würden von einer Mechanisierung profitieren. RPA kann beispielsweise in den Bereichen Schadensbearbeitung, Compliance und Richtliniendurchsetzung eingesetzt werden. RPA-Technologie kann Angebote und Strategiepapiere schneller erstellen. Durch die Konsolidierung von Informationen zu einem Single Point of Truth und die beschleunigte Umsetzung von politischen Änderungen kann es zur Standardisierung mittelfristiger Änderungen beitragen.

RPA-Tools helfen Mitarbeitern, effektiver zu arbeiten, was die Anzahl und Dauer von Kundengesprächen reduziert und das Kundenerlebnis verbessert. Darüber hinaus beinhaltet es die Rationalisierung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit Verlängerungen, wie z.

Ist RPA dasselbe wie künstliche Intelligenz (KI)?

KI und RPA sind nicht austauschbar. Aber zusammen können RPA und KI viele neue Automatisierungsmöglichkeiten für Unternehmen auf der ganzen Welt schaffen. Die RPA-Technologie ermöglicht es, KI mit RPA-Robotern zu kombinieren. Das bedeutet, dass wir maschinelle Lernalgorithmen, die Verarbeitung natürlicher Sprache und mehr in Softwareroboter integrieren können. Indem Software-Bots mit bestimmten KI-Technologien ausgestattet werden, steigt ihre Fähigkeit, mit komplexen Funktionen umzugehen.

Mit RPA-Lösungen wie Process Mining ermöglicht Künstliche Intelligenz, Chancen zu entdecken und eine starke, intelligente Automatisierungspipeline aufzubauen. Software-Bots können so programmiert werden, dass sie maschinelle Lernalgorithmen für Analysen und effiziente Entscheidungsfindung nutzen. Dies kann maschinelle Intelligenz in die Dinge bringen, die wir jeden Tag tun.

Die RPA-Technologie wird die Sichtweise der Menschen auf Arbeitsabläufe in der Zukunft verändern. Und die verschiedenen Automatisierungs-RPA-Tools, die Sie finden können, können dies beweisen. Hier sind einige der besten RPA-Lösungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind:

Blaues Prisma

Blue Prism revolutioniert die Arbeitsweise seiner Kunden, indem es Ineffizienzen beseitigt und es seinen Kunden ermöglicht, wichtige Zeit für das Wachstum ihres Unternehmens aufzuwenden. Die Low-Code-Automatisierungsplattform integriert RPA-Technologie mit KI und erweiterten kognitiven Fähigkeiten, um Kunden eine mit KI ausgestattete digitale Belegschaft bereitzustellen.

Es verfügt über eine intelligente Automatisierungsplattform, die sich wiederholende Aufgaben durch digitale Arbeit ersetzen kann. Sein Designstudio ermöglicht es Verbrauchern, Ereignisse und Aktionen wiederzuverwenden, die Prozesse im gesamten Unternehmen entwickeln und die digitale Transformation unterstützen.

Automatisierung überall

Automation Anywhere verwendet Software-Roboter, um sich wiederholende und manuelle Vorgänge auszuführen. Durch die Analyse der Prozesse eines Unternehmens können wir diejenigen identifizieren, die das größte Potenzial für eine Automatisierungsrendite haben. Damit können sie sich mehr auf die Expansion konzentrieren. Es bietet eine Cloud-native und webbasierte Automatisierungsplattform, die RPA, KI, maschinelles Lernen und Analysen integriert, damit Benutzer verschiedene End-to-End-Geschäftseinheiten automatisieren können.

Kofax

Kofax bietet intelligente Softwarelösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre informationsintensiven Geschäftsabläufe zu verändern und die Mitarbeiterproduktivität zu steigern. Zwei Kofax-Produkte – Kofax RPA und Kofax TotalAgility – bieten intelligente Automatisierung. Kofax RPA bietet End-to-End-Automatisierung, sodass sich die Mitarbeiter auf Workflows mit größerem Wert konzentrieren können.

Mit Low-Code-Prozessarchitektur, KI-gesteuerter Dokumentenvorbereitung und anderen Funktionen bietet Kofax TotalAgility eine einheitliche Plattform zur Automatisierung inhaltsintensiver Vorgänge. Darüber hinaus kann es in die RPA-Technologie von Kofax integriert werden, um Aufgaben zu automatisieren.

Pega-RPA

Pega RPA integriert intelligente Automatisierung, Kundenbindung und künstliche Intelligenzsysteme, um die digitale Transformation zu erleichtern. Das Tool macht das Durchsuchen zahlreicher Programme überflüssig und überbrückt die Barrieren zwischen verschiedenen Systemen. Pega RPA eliminiert Silos und kombiniert die Legacy-Systeme seiner Benutzer. Darüber hinaus beschleunigt es Verfahren, eliminiert Fehler und schließt Arbeitsabläufe schnell ab.

Die Attended RPA-Technologie von Pega RPA ermöglicht es Menschen und Bots, Seite an Seite zu arbeiten. Seine unbeaufsichtigten RPA-Bots bieten Effizienz und Synchronisation für die digitale Transformation. Und die Auto-Balancing-Funktion von Pega RPA ermöglicht es Benutzern, ihre Roboteranlagen nahtlos zu optimieren und so das Potenzial digitaler Arbeitskräfte zu maximieren.

Microsoft Power Automatisieren

Microsoft Power Automate gibt Kunden die Möglichkeit, sich wiederholende Vorgänge mithilfe von Flows, Drag-and-Drop-Funktionen und zahlreichen vorgefertigten Konnektoren zu automatisieren. Power Automate bietet Process Advisor, der ganze Vorgänge aufzeichnet und visualisiert und Vorschläge für Chancen einer intelligenten Automatisierung macht.

Die RPA-Funktionen von Microsoft Power Automate ermöglichen es Benutzern, alte und neue Netzwerke zu verbinden und Desktop-Prozesse und UI-basierte Automatisierung einzusetzen, um sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren. Dieses Tool ist jedoch etwas schwieriger zu erlernen, da es etwas Codierung erfordert.

HÜBSCH

Durch die Integration von Menschen und Maschinen, um eine intelligente Prozessverbesserung zu ermöglichen, ist NICE RPA eines dieser RPA-Tools, die Mitarbeitern helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um außergewöhnliche Kundeninteraktionen zu ermöglichen. NICE steuert und erweitert sein RPA-Portfolio über eine einzige Plattform. Darüber hinaus überwacht NICE die unternehmensweite Digitalisierung und ist für einige der wichtigsten Initiativen zur intelligenten Automatisierung verantwortlich.

Der NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) kombiniert menschliche und Roboterarbeit, um Mitarbeiter beim Erreichen von Unternehmenszielen für den Servicebetrieb zu unterstützen. Das beaufsichtigte Automatisierungstool von NICE, Automation Finder, ist ein Task-Mining-Tool, das Unternehmen hilft, potenzielle Aussichten für die Automatisierung zu identifizieren. Automation Studio ist eine Cloud-basierte Plattform von NICE für die Erstellung einer leistungsstarken beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Systemautomatisierung.

Was ist der nächste Fortschritt in der Robotic Process Automation?

Die nächste Stufe der RPA-Technologie wird als Hyperautomatisierung bezeichnet. Es ist das neueste Schlagwort für die Entwicklung von RPA-Software. Das Konzept besteht darin, immer kompliziertere Geschäftsvorgänge zu automatisieren, die derzeit von menschlicher Eingabe abhängig sind. Automatisierungssoftware ermöglicht es, Geschäftsabläufe virtueller zu gestalten.

Es verändert auch die Art des Jobs selbst und ebnet den Weg für eine anspruchsvollere und intelligentere Unternehmenserweiterung und digitale Transformation. Die RPA-Technologie markierte im Wesentlichen den Beginn einer anderen Ära der Beschäftigung. Es wird erwartet, dass die Hyper-Automatisierungssoftware dies fortsetzt.

Was ist No-Code-Entwicklung?

Anstatt standardmäßige Computerprogrammierung zu verwenden, ermöglichen No-Code- Programmierschnittstellen sowohl Programmierern als auch Nicht-Programmierern, Softwareanwendungen über grafische Benutzerschnittstellen zu erstellen. Zum Erstellen einer Anwendung sind nur geringe bis keine Programmierkenntnisse erforderlich. Das Ziel von No-Code-RPA-Lösungen besteht darin, die Notwendigkeit der Codierung in RPA zu eliminieren.

AppMaster ist eine einzigartige No-Code-Plattform, die Web-Apps, mobile Apps und ein Backend erstellt. Die Bereitstellung eines Jobs für die Plattform und ein Entwicklungsteam liefert die gleiche Leistung, aber die Plattform erledigt dies schneller, besser und für weniger Geld. Möglich wird dies durch die Fähigkeit der Plattform, technische Dokumentationen zu generieren und Quellcode automatisch zu produzieren.

Fazit

RPA-Lösungen können die Arbeitsweise von Unternehmen drastisch verändern und ihnen helfen, ihre Effizienz zu steigern. Seine verschiedenen Vorteile und die Branchen, die es nutzen, machen dies deutlich. Bevor Sie die richtigen RPA-Tools für Ihr Unternehmen auswählen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was Sie tun möchten. Sie sollten die Möglichkeiten der potenziellen Lösung für Bot-Bereitstellung, -Verwaltung und -Support bewerten. Sie sollten prüfen, ob das Produkt, das Sie in Betracht ziehen, mit Ihrem Anwendungsfall und Ihren beruflichen Zielen kompatibel ist. Mit Hilfe der richtigen RPA-Software können Sie den Umsatz steigern und eine deutlich bessere Produktivität erreichen.