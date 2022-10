Malgré ce que son nom l'indique, l'automatisation des processus robotiques, ou RPA, concerne moins les robots que les logiciels. La RPA a le potentiel de transformer notre façon de voir l'efficacité. Il nous permet d'automatiser des tâches simples et complexes, à la fois dans un environnement de travail et pour favoriser l'innovation.

RPA simplifie la création, l'utilisation et l'exploitation de robots logiciels qui imitent la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs. Ces bots sont capables d'effectuer une variété de tâches prédéfinies. Cela inclut des choses comme comprendre ce qui est sur un écran, effectuer les entrées requises, naviguer sur les réseaux et extraire et identifier des données.

Cependant, les robots logiciels ne sont pas liés par les limites humaines. Ils n'ont pas besoin de pauses et peuvent travailler plus longtemps. Ils peuvent accomplir ces tâches plus rapidement et de manière plus fiable que les humains. La RPA permet de faire travailler des robots sur des choses spécifiques en fonction de nos besoins commerciaux. Jetons donc un coup d'œil à tout ce que vous devez savoir sur l'automatisation des processus robotiques !

Qu'est-ce que l'automatisation robotique des processus ?

Les robots auxquels il est fait référence dans l'automatisation des processus robotiques (RPA) sont les logiciels numériques qui exécutent une machine virtuelle ou physique. RPA est un type de gestion des processus métier. Avec lui, les ingénieurs peuvent établir un ensemble d'instructions spécifiques que le logiciel suit. Il est basé sur et fonctionne avec des bots ou une intelligence artificielle.

Les bots RPA peuvent effectuer un grand nombre d'activités rapidement et en gros volumes. Sans ressources humaines, les robots peuvent être exempts d'erreurs courantes. RPA peut émuler la majorité des échanges homme-ordinateur. L'objectif principal de RPA est d'automatiser plusieurs opérations informatiques et procédures commerciales redondantes.

Par exemple, effectuez des tâches telles que copier et coller ou transférer des fichiers d'un appareil à un autre. Les implémentations RPA peuvent automatiser ces tâches de routine. Ils nécessitent généralement une intervention humaine. Ces activités sont répétitives et laborieuses. En les automatisant, les gens peuvent être affectés à d'autres tâches qui nécessitent leur attention. L'automatisation robotique des processus (RPA) peut ainsi accroître l'efficacité organisationnelle.

Quels sont les avantages commerciaux de la RPA ?

L'automatisation présente plusieurs avantages qui la rendent attrayante pour toutes les industries. La RPA présente certains avantages commerciaux uniques, car elle aide les entreprises à devenir plus productives . Il aide à rationaliser les flux de travail, ce qui aide les entreprises à devenir plus efficaces, adaptables et flexibles. La réduction des tâches subalternes pendant leurs journées de travail stimule également la satisfaction, la participation et la performance des employés. RPA est parfait pour automatiser les processus utilisant des systèmes obsolètes qui ne disposent pas d'infrastructures de bureau virtuel, d'accessibilité aux bases de données ou d' API . Voici quelques-uns des principaux avantages commerciaux de la RPA :

Augmenter la productivité

Avec l'automatisation RPA, les entreprises peuvent permettre aux robots d'effectuer des activités répétitives et laisser les travailleurs humains se concentrer sur leurs domaines d'expertise. Les individus auront plus de temps à consacrer aux flux de travail qui utilisent leurs talents. Ils ne seront pas obligés de perdre du temps sur des opérations insensées telles que l'extraction et la reconstruction de données entre les plates-formes d'entreprise. Ces tâches manuelles demandent beaucoup de temps et d'énergie.

Les robots logiciels peuvent augmenter la capacité d'une entreprise à réaliser des workflows de 35 à 50 % s'ils sont correctement configurés pour un processus métier. Ils peuvent également travailler plus rapidement, réduisant ainsi le temps nécessaire au traitement des données.

Rentable

La RPA a le potentiel de faire économiser beaucoup d'argent aux entreprises lorsqu'elle est utilisée correctement. Cela peut ajouter beaucoup d'optimisation aux procédures répétées. La majorité des économies de coûts proviendront de l'automatisation intelligente des opérations manuelles. La RPA accélère les améliorations majeures des mesures commerciales à l'échelle mondiale et dans tous les secteurs.

L'augmentation de la productivité est cruciale pour de nombreuses raisons, au-delà du simple fait d'empêcher les gens de perdre du temps sur des tâches monotones. Les outils RPA combinés aux ressources humaines peuvent également entraîner des économies de coûts accrues. L'automatisation du cloud dans un back-office peut également entraîner une réduction des coûts. Les coûts d'exploitation diminuent et la productivité par employé augmente grâce aux vitesses accélérées de RPA et aux erreurs moins coûteuses. 57 % des employés déclarent que la RPA réduit les erreurs manuelles.

Augmenter la sécurité des données

L'automatisation des tâches fastidieuses peut réduire le nombre d'erreurs humaines et de pertes de données. La RPA peut aider à réduire le nombre de points de contact humains requis par les organisations pour gérer les données personnelles de leurs utilisateurs professionnels. Ceci est utile dans des secteurs comme la finance, où il existe des normes strictes en matière d'informations personnelles. Vous pouvez accomplir les principes de gouvernance plus facilement si vous facilitez cela et minimisez le contact avec les données sensibles.

Les entreprises peuvent s'inquiéter de la sécurité des technologies RPA, compte tenu de la fréquence des fuites de données. Cependant, le risque de perte de données entre les plates-formes n'est que marginalement présent si vos employés gèrent soigneusement les paramètres RPA. Une solution RPA bien entretenue doit être utilisée pour accroître la confiance en la sécurité.

Meilleur service client

Avec leur temps et leur énergie libérés à l'aide de bots RPA, vos employés peuvent se concentrer sur l'amélioration de l'expérience de vos clients dans votre entreprise. Le service client est une tâche qui demande beaucoup d'entretien et d'engagement. Les clients recevront des réponses plus rapides et subiront moins de perturbations grâce aux robots fonctionnant 24 heures sur 24.

Les clients seront ainsi plus satisfaits de votre entreprise dans son ensemble. La RPA est de plus en plus répandue dans le support client, en particulier lorsqu'elle se combine avec d'autres technologies telles que le traitement du langage naturel activé par l' IA .

Des employés plus heureux

Les robots peuvent gérer des tâches plus simples et moins complexes, et les travailleurs peuvent travailler sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée. Lorsque les travailleurs quittent leurs emplois habituels pour des emplois plus intéressants et stimulants, ils peuvent devenir plus motivés. Se concentrer sur des initiatives de plus grande valeur peut également se traduire par de meilleures opportunités et idées.

La RPA, selon 60 % des cadres, libère les travailleurs pour qu'ils se concentrent sur des tâches plus stratégiques. Les employés peuvent faire un travail plus productif avec leur temps, ce qui les rend plus satisfaits de leur travail. Avec des employés plus heureux, les résultats et les bénéfices de votre entreprise ne manqueront pas de s'améliorer.

A quoi sert la RPA ?

Les bots RPA sont utilisés par divers secteurs pour simplifier les processus métier. Il leur offre à tous les avantages mentionnés ci-dessus. Il est utilisé principalement dans :

Secteur financier

La banque a été l'un des premiers secteurs à adopter l'automatisation. Il n'est pas surprenant que plus d'un robot sur trois travaille aujourd'hui dans le secteur des services financiers. Pour automatiser les processus commerciaux tels que la prospection de clients, la création de comptes, le traitement des demandes et la lutte contre le blanchiment d'argent, plusieurs grandes banques utilisent les opportunités d'automatisation RPA.

Les services financiers comme les banques peuvent utiliser des bots pour remplacer un volume élevé de saisie manuelle de données. L'automatisation rationalise les nombreuses procédures chronophages et basées sur des règles impliquées dans ces opérations.

Télécommunication

Un autre secteur qui utilise la RPA est celui des télécommunications, qui se développe rapidement grâce à l'Internet des objets, à la 5G et aux technologies cloud. La RPA peut aider une entreprise de télécommunications à rationaliser son réseau, ses applications d'entreprise et le partage de données à mesure que l'offre augmente.

En conjonction avec le traitement de l'IA, la RPA peut collecter des données réglementaires et analyser les informations sur le trafic réseau pour maintenir une expérience client cohérente. De plus, la RPA peut aider les fournisseurs à automatiser la documentation des clients, à améliorer les interactions avec les clients, à maintenir des services peu coûteux et fiables et à gagner de l'argent avec les nouveaux réseaux 5G.

Détail

La RPA est devenue un élément crucial du secteur de la vente au détail contemporain grâce à la transformation numérique du commerce électronique. Sa capacité à automatiser les opérations qui affectent à la fois les clients et le personnel l'a rendu très populaire dans le commerce de détail. RPA peut collecter des données sur les employés pour la formation, la planification et la rémunération.

Le contrôle des stocks, le suivi des entrepôts et des commandes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la prévention des fraudes, le traitement des avis clients et le traitement des retours sont tous facilités par la RPA. Il peut également compiler des données à partir des enregistrements des distributeurs automatiques de billets. Les magasins utilisent la RPA pour automatiser la vente, analyser les variables ayant un impact sur les ventes telles que la géographie, l'ethnicité et l'âge, compiler les données des compteurs et envoyer des notifications aux fournisseurs et aux clients.

Soins de santé

La rationalisation des processus peut faire gagner énormément de temps, ce qui peut faire une grande différence dans un secteur comme celui de la santé. Dans le domaine médical, la précision et la cohérence sont cruciales. Certains des plus grands hôpitaux du monde utilisent une technologie d'automatisation des processus robotisés pour rationaliser une variété de procédures. Cela comprend la gestion des informations, la gestion des médicaments, la gestion des paiements d'assurance et les cycles de facturation.

La RPA s'attaque à de nombreux problèmes dans le secteur de la santé, notamment la facturation et la conformité, les dossiers de santé numériques, les dossiers de santé, la réservation des patients, etc. Il peut aider les organisations à être plus productives et efficaces tout en améliorant l'expérience du patient et du médecin.

Assurance

De nombreuses tâches répétitives dans le secteur des assurances gagneraient à être mécanisées. La RPA peut être utilisée, par exemple, dans les opérations de traitement des réclamations, de conformité et d'application des politiques. La technologie RPA peut générer des devis et des documents de politique plus rapidement. En consolidant les informations en un seul point de vérité et en accélérant l'exécution des changements de politique, cela peut aider à normaliser les modifications à moyen terme.

Les outils RPA aident les employés à fonctionner plus efficacement, ce qui réduit le nombre et la durée des conversations avec les clients et améliore l'expérience client. De plus, cela implique de rationaliser les processus commerciaux liés au renouvellement, tels que les coûts et les documents de politique, libérant ainsi les membres du personnel pour qu'ils se concentrent davantage sur la fidélisation des clients.

La RPA est-elle la même chose que l'intelligence artificielle (IA) ?

L'IA et la RPA ne sont pas interchangeables. Mais ensemble, la RPA et l'IA peuvent créer de nombreuses nouvelles opportunités d'automatisation pour les entreprises du monde entier. La technologie RPA permet de combiner l'IA avec des robots RPA. Cela signifie que nous pouvons intégrer des algorithmes d'apprentissage automatique , le traitement du langage naturel, etc., dans des robots logiciels. En élevant les bots logiciels avec certaines technologies d'IA, leur capacité à gérer des fonctions complexes augmente.

Avec des solutions RPA telles que l'exploration de processus, l'intelligence artificielle permet de découvrir des opportunités et de construire un pipeline d'automatisation solide et intelligent. Les bots logiciels peuvent être codés pour utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'analyse et la prise de décision efficace. Cela peut apporter l'intelligence artificielle dans les choses que nous faisons tous les jours.

Quelle est la liste des outils pour l'automatisation des processus robotisés ?

La technologie RPA changera la façon dont les gens voient les flux de travail à l'avenir. Et les différents outils RPA d'automatisation que vous pouvez trouver peuvent le prouver. Voici quelques-unes des meilleures solutions RPA actuellement disponibles sur le marché :

Prisme bleu

Blue Prism révolutionne la façon dont ses clients opèrent en éliminant les inefficacités et en permettant à ses clients de consacrer un temps important à la croissance de leurs activités. La plate-forme d'automatisation low-code intègre la technologie RPA avec l'IA et des capacités cognitives améliorées pour fournir aux clients une main-d'œuvre numérique équipée de l'IA.

Il dispose d'une plate-forme d'automatisation intelligente qui peut remplacer les tâches répétitives par du travail numérique. Son studio de design permet aux consommateurs de réutiliser des événements et des actions qui développent des processus dans toute l'entreprise et contribuent à la transformation numérique.

Automatisation partout

Automation Anywhere utilise des robots logiciels pour effectuer des opérations répétitives et manuelles. En analysant les processus d'une entreprise, nous pouvons identifier ceux qui présentent le plus grand potentiel de retour sur investissement de l'automatisation. Avec cela, ils peuvent se concentrer davantage sur l'expansion. Il fournit une plate-forme d'automatisation cloud native et basée sur le Web qui intègre la RPA, l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse pour permettre aux utilisateurs d'automatiser diverses unités commerciales de bout en bout.

KofaxComment

Kofax propose des solutions logicielles intelligentes pour aider les entreprises à modifier leurs procédures commerciales gourmandes en informations et à augmenter la productivité du personnel. Deux produits Kofax, Kofax RPA et Kofax TotalAgility, offrent une automatisation intelligente. Kofax RPA offre une automatisation de bout en bout, permettant au personnel de se concentrer sur les flux de travail à plus grande valeur.

Avec une architecture de processus à faible code, une préparation de documents basée sur l'IA et d'autres fonctionnalités, Kofax TotalAgility fournit une plate-forme unifiée pour automatiser les opérations à forte intensité de contenu. De plus, il peut être intégré à la technologie Kofax RPA pour automatiser les tâches.

Pega RPA

Pega RPA intègre des systèmes d'automatisation intelligente, d'engagement des consommateurs et d'intelligence artificielle pour faciliter la transformation numérique. L'outil élimine le besoin de parcourir de nombreux programmes, en surmontant les barrières entre les différents systèmes. Pega RPA élimine les silos et combine les systèmes hérités de ses utilisateurs. De plus, il accélère les procédures, élimine les erreurs et termine rapidement les flux de travail.

La technologie Attended RPA de Pega RPA permet aux personnes et aux bots de fonctionner côte à côte. Ses bots RPA sans surveillance offrent efficacité et synchronisation vers la transformation numérique. Et la fonction d'équilibrage automatique de Pega RPA permet aux utilisateurs d'optimiser en toute transparence leurs ressources robotiques, maximisant ainsi le potentiel de la main-d'œuvre numérique.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate permet aux clients d'automatiser facilement les opérations répétitives à l'aide de flux, de fonctionnalités de glisser-déposer et de nombreux connecteurs prédéfinis. Power Automate propose Process Advisor, qui enregistre et visualise des opérations entières et propose des suggestions d'opportunités d'automatisation intelligente.

Les fonctionnalités RPA de Microsoft Power Automate permettent aux utilisateurs de relier les anciens et les nouveaux réseaux et d'utiliser des processus de bureau et une automatisation basée sur l'interface utilisateur pour réduire le travail répétitif. Cependant, cet outil est un peu plus difficile à apprendre car il nécessite un peu de codage.

AGRÉABLE

En intégrant les humains et les machines pour permettre une amélioration intelligente des processus, NICE RPA est l'un de ces outils RPA qui aident les employés à réaliser leur plein potentiel pour fournir des interactions client exceptionnelles. NICE contrôle et développe son portefeuille RPA à l'aide d'une plateforme unique. De plus, NICE supervise la numérisation à l'échelle de l'entreprise et est responsable de certaines des principales initiatives d'automatisation intelligente.

Le NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) combine le travail humain et robotique pour aider le personnel à atteindre les objectifs de l'entreprise pour les opérations de service. L'outil d'automatisation assisté de NICE, Automation Finder, est un outil d'exploration de tâches qui aide les entreprises à identifier les perspectives potentielles d'automatisation. Automation Studio est une plate-forme basée sur le cloud fournie par NICE pour la création d'une puissante automatisation de système avec et sans surveillance.

Quelle est la prochaine avancée dans l'automatisation des processus robotiques ?

Le niveau suivant en matière de technologie RPA est connu sous le nom d'hyper-automatisation. C'est le plus récent slogan pour savoir où se dirige le logiciel RPA. Le concept est d'automatiser des opérations commerciales de plus en plus compliquées qui dépendent actuellement de l'intervention humaine. Les logiciels d'automatisation permettent aux opérations commerciales de devenir plus virtuelles.

Cela modifie également la nature du travail lui-même, ouvrant la voie à une expansion et à une transformation numérique plus sophistiquées et intelligentes de l'entreprise. La technologie RPA a essentiellement marqué le début d'une autre ère d'emploi. On s'attend à ce que le logiciel d'hyper automatisation continue dans cette voie.

Qu'est-ce que le développement sans code ?

Plutôt que d'utiliser la programmation informatique standard, les interfaces de programmation sans code permettent aux codeurs et aux non-programmeurs de construire des applications logicielles via des interfaces utilisateur graphiques. Il faut peu ou pas de connaissances en programmation pour créer une application. L'objectif des solutions RPA sans code est d'éliminer l'exigence de codage dans RPA.

AppMaster est une plate-forme unique sans code qui crée des applications Web, des applications mobiles et un backend. Fournir un travail à la plate-forme et à une équipe de développement fournira le même résultat, mais la plate-forme le fera plus rapidement, mieux et pour moins d'argent. Ceci est rendu possible par la capacité de la plateforme à générer de la documentation technique et à produire automatiquement du code source.

Conclusion

Les solutions RPA peuvent radicalement changer le fonctionnement des entreprises et les aider à accroître leur efficacité. Ses divers avantages et les industries qui en tirent parti le montrent clairement. Avant de sélectionner les bons outils RPA pour votre entreprise, vous devez être clair sur ce que vous voulez faire. Vous devez évaluer les capacités de la solution potentielle pour le déploiement, l'administration et le support des bots. Vous devez vérifier que le produit que vous envisagez est compatible avec votre cas d'utilisation et vos objectifs professionnels. Avec l'aide du bon logiciel RPA, vous pouvez augmenter les ventes et atteindre un bien meilleur degré de productivité.