Nonostante il nome suggerisca, l'automazione robotica dei processi, o RPA, non riguarda tanto i robot quanto il software. La RPA ha il potenziale per trasformare il nostro modo di vedere l'efficienza. Ci permette di automatizzare compiti semplici e complessi, sia in un ambiente di lavoro che per promuovere l'innovazione.

La RPA semplifica la creazione, l'uso e il funzionamento di robot software che imitano il modo in cui le persone interagiscono con i computer. Questi robot sono in grado di eseguire una serie di compiti predefiniti. Ad esempio, comprendono la comprensione di ciò che viene visualizzato su uno schermo, l'esecuzione degli input richiesti, la navigazione nelle reti e l'estrazione e l'identificazione dei dati.

Tuttavia, i bot software non sono vincolati dai limiti umani. Non hanno bisogno di pause e possono lavorare più a lungo. Possono completare questi compiti in modo più veloce e affidabile rispetto agli esseri umani. L'RPA consente di mettere i bot al lavoro su compiti specifici in base alle nostre esigenze aziendali. Diamo quindi un'occhiata a tutto ciò che c'è da sapere sull'automazione robotica dei processi!

Che cos'è l'automazione robotica dei processi?

I robot a cui si fa riferimento nell'automazione robotica dei processi (RPA) sono il software digitale che gestisce una macchina virtuale o fisica. La RPA è un tipo di gestione dei processi aziendali. Con essa, gli ingegneri possono definire una serie di istruzioni specifiche che il software segue. Si basa e funziona con i bot o l'intelligenza artificiale.

I bot RPA possono svolgere un gran numero di attività in modo rapido e in volumi elevati. Senza risorse umane, i bot possono essere esenti da errori comuni. La RPA può emulare la maggior parte degli scambi tra uomo e computer. L'obiettivo principale della RPA è quello di automatizzare diverse operazioni e procedure aziendali ridondanti basate sul computer.

Ad esempio, si pensi a operazioni come il copia e incolla o il trasferimento di file da un dispositivo all'altro. Le implementazioni RPA possono automatizzare queste attività di routine. Di solito richiedono l'intervento umano. Queste attività sono ripetitive e laboriose. Automatizzandole, le persone possono dedicarsi ad altre attività che richiedono la loro attenzione. In questo modo, l'automazione robotica dei processi (RPA) può aumentare l'efficienza dell'organizzazione.

Quali sono i vantaggi aziendali della RPA?

L'automazione presenta diversi vantaggi che la rendono interessante per tutti i settori. La RPA offre alcuni vantaggi aziendali unici, in quanto aiuta le aziende a diventare più produttive. Contribuisce a snellire i flussi di lavoro, aiutando le aziende a diventare più efficienti, adattabili e flessibili. La riduzione delle incombenze più banali durante le giornate lavorative aumenta anche la soddisfazione, la partecipazione e le prestazioni dei dipendenti. La RPA è perfetta per automatizzare i processi che utilizzano sistemi obsoleti che non dispongono di infrastrutture desktop virtuali, accessibilità ai database o API. Questi sono alcuni dei principali vantaggi aziendali della RPA:

Aumento della produttività

Con l'automazione RPA, le aziende possono permettere ai robot di eseguire attività ripetitive e lasciare che i lavoratori umani si concentrino sulle loro aree di competenza. Le persone avranno più tempo da dedicare ai flussi di lavoro che sfruttano i loro talenti. Non dovranno più perdere tempo in operazioni inutili come l'estrazione e la ricostruzione dei dati tra le piattaforme aziendali. Queste operazioni manuali richiedono molto tempo ed energia.

I robot software possono aumentare la capacità di un'azienda di completare i flussi di lavoro del 35-50% se sono configurati correttamente per un processo aziendale. Inoltre, possono lavorare più rapidamente, riducendo il tempo necessario per elaborare i dati.

Efficiente dal punto di vista dei costi

L'RPA ha il potenziale per far risparmiare molto denaro alle aziende, se usato correttamente. Può aggiungere molta ottimizzazione alle procedure ripetute. La maggior parte dei risparmi sui costi deriverà dall'automazione intelligente delle operazioni manuali. La RPA accelera importanti miglioramenti nelle metriche aziendali a livello globale e in tutti i settori.

L'aumento della produttività è fondamentale per molte ragioni, oltre che per evitare che le persone perdano tempo in lavori monotoni. Gli strumenti RPA combinati con le risorse umane possono anche portare a un aumento dei risparmi sui costi. Anche l'automazione del cloud in un back office può portare a una riduzione dei costi. I costi operativi diminuiscono e la produttività per dipendente aumenta grazie alla velocità accelerata dell'RPA e agli errori meno costosi. Il 57% dei dipendenti afferma che la RPA riduce gli errori manuali.

Aumentare la sicurezza dei dati

L'automazione di attività fastidiose può ridurre il numero di errori umani e di perdite di dati. L'RPA può contribuire a ridurre il numero di punti di contatto umani necessari alle organizzazioni per gestire i dati personali degli utenti aziendali. Ciò è utile in settori come quello finanziario, in cui gli standard in materia di informazioni personali sono molto rigidi. È possibile realizzare più facilmente i principi di governance se si facilita questo aspetto e si riduce al minimo il contatto con i dati sensibili.

Le aziende potrebbero essere preoccupate per la sicurezza delle tecnologie RPA, vista la frequenza delle fughe di dati. Tuttavia, il rischio di perdite di dati tra le piattaforme è solo marginalmente presente se i vostri lavoratori mantengono attentamente le impostazioni RPA. Una soluzione RPA ben mantenuta dovrebbe essere utilizzata per aumentare la fiducia nella sicurezza.

Migliore servizio clienti

Con il tempo e l'energia liberati grazie all'aiuto dei bot RPA, i vostri dipendenti possono concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza dei clienti presso la vostra azienda. Il servizio clienti è un'attività che richiede molta manutenzione e impegno. Con i bot attivi 24 ore su 24, i clienti riceveranno risposte più rapide e subiranno meno interruzioni.

In questo modo i clienti saranno più soddisfatti della vostra azienda nel suo complesso. L'RPA sta diventando sempre più diffusa nell'assistenza clienti, in particolare quando si combina con altre tecnologie come l'elaborazione del linguaggio naturale abilitata dall'AI.

Dipendenti più felici

I bot possono gestire lavori più semplici e meno complessi e i lavoratori possono lavorare su iniziative di maggior valore. Quando i lavoratori passano dalle loro mansioni abituali a quelle più interessanti e stimolanti, possono diventare più motivati. Concentrarsi su iniziative di maggior valore può portare anche a migliori opportunità e idee.

Secondo il 60% dei dirigenti, la RPA consente ai lavoratori di concentrarsi su attività più strategiche. I dipendenti possono lavorare in modo più produttivo con il loro tempo e questo li rende più soddisfatti del loro lavoro. Con dipendenti più soddisfatti, i risultati e i profitti dell'azienda miglioreranno sicuramente.

A cosa serve l'RPA?

I bot RPA sono utilizzati da diversi settori per semplificare i processi aziendali. Offre a tutti i vantaggi sopra menzionati. Viene utilizzata principalmente in:

Settore finanziario

Il settore bancario è stato uno dei primi ad abbracciare l'automazione. Non deve sorprendere che oggi più di un robot su tre lavori nel settore dei servizi finanziari. Per automatizzare processi aziendali come la ricerca di clienti, la creazione di conti, la gestione delle richieste e l'antiriciclaggio, molte grandi banche utilizzano le opportunità di automazione RPA.

I servizi finanziari come le banche possono utilizzare i bot per sostituire un elevato volume di inserimento manuale dei dati. L'automazione snellisce le numerose procedure basate su regole che richiedono molto tempo e che sono coinvolte in queste operazioni.

Telecomunicazioni

Un altro settore che utilizza l'RPA è quello delle telecomunicazioni, in rapida espansione grazie all'Internet delle cose, al 5G e alle tecnologie cloud. L'RPA può aiutare un'azienda di telecomunicazioni a ottimizzare la rete, le applicazioni aziendali e la condivisione dei dati con l'aumento dell'offerta.

Insieme all'elaborazione dell'intelligenza artificiale, la RPA può raccogliere dati normativi e analizzare le informazioni sul traffico di rete per mantenere un'esperienza coerente con i clienti. Inoltre, l'RPA può aiutare i fornitori ad automatizzare la documentazione dei clienti, a migliorare le interazioni con i clienti, a mantenere servizi economici e affidabili e a trarre profitto dalle nuove reti 5G.

Vendita al dettaglio

L'RPA è diventata una parte cruciale del settore retail contemporaneo grazie alla trasformazione digitale dell'e-commerce. La sua capacità di automatizzare operazioni che riguardano sia i clienti che il personale l'ha resa molto popolare nel retail. L'RPA può raccogliere i dati dei dipendenti per la formazione, la pianificazione e la retribuzione.

Il controllo delle scorte, il monitoraggio del magazzino e degli ordini, la gestione della catena di fornitura, la prevenzione delle frodi, la gestione delle recensioni dei clienti e la gestione dei resi sono tutti aspetti facilitati dall'RPA. Può anche compilare dati dai registri dei bancomat. I negozi utilizzano l'RPA per automatizzare le vendite, analizzare le variabili che influiscono sulle vendite come la geografia, l'etnia e gli interessi di età, compilare i dati dai banchi e inviare notifiche a fornitori e clienti.

Assistenza sanitaria

La semplificazione dei processi può far risparmiare tempo, e questo può fare molta differenza in un settore come quello sanitario. Nel settore medico, precisione e coerenza sono fondamentali. Alcuni dei più grandi ospedali del mondo utilizzano la tecnologia di automazione dei processi robotici per semplificare una serie di procedure. Tra queste, la gestione delle informazioni, la gestione dei farmaci, la gestione dei pagamenti assicurativi e i cicli di fatturazione.

La RPA affronta molti problemi nel settore sanitario, tra cui la fatturazione e la conformità, le cartelle cliniche digitali, i registri sanitari, la prenotazione dei pazienti e altro ancora. Può aiutare le organizzazioni a essere più produttive ed efficienti, migliorando al contempo l'esperienza di pazienti e medici.

Assicurazioni

Molte attività ripetitive nel settore assicurativo trarrebbero vantaggio dalla meccanizzazione. La RPA può essere utilizzata, ad esempio, nelle operazioni di elaborazione dei sinistri, conformità e applicazione delle polizze. La tecnologia RPA può generare più rapidamente preventivi e documenti di polizza. Consolidando le informazioni in un unico punto di verità e accelerando l'esecuzione dei cambi di polizza, può contribuire a standardizzare le modifiche intermedie.

Gli strumenti RPA aiutano i dipendenti a operare in modo più efficace, riducendo la quantità e la durata delle conversazioni con i clienti e migliorandone l'esperienza. Inoltre, consentono di snellire i processi aziendali relativi al rinnovo, come i costi e le pratiche di polizza, liberando il personale per concentrarsi maggiormente sulla fidelizzazione dei clienti.

L'RPA è la stessa cosa dell'intelligenza artificiale (AI)?

AI e RPA non sono intercambiabili. Ma insieme, RPA e AI possono creare molte nuove opportunità di automazione per le aziende di tutto il mondo. La tecnologia RPA consente di combinare l'IA con i robot RPA. Ciò significa che possiamo integrare nei robot software algoritmi di apprendimento automatico, elaborazione del linguaggio naturale e altro ancora. Grazie al potenziamento dei robot software con alcune tecnologie AI, la loro capacità di gestire funzioni complesse aumenta.

Con le soluzioni RPA come il process mining, l'intelligenza artificiale permette di scoprire opportunità e di costruire una pipeline di automazione forte e intelligente. I bot software possono essere codificati per utilizzare gli algoritmi di apprendimento automatico per l'analisi e l'efficienza del processo decisionale. In questo modo l'intelligenza artificiale può entrare nelle attività quotidiane.

Qual è l'elenco degli strumenti per l'automazione robotica dei processi?

La tecnologia RPA cambierà il modo in cui le persone vedranno i flussi di lavoro in futuro. E i vari strumenti di automazione RPA che si possono trovare lo dimostrano. Ecco alcune delle migliori soluzioni RPA disponibili sul mercato:

Blue Prism

Blue Prism sta rivoluzionando il modo in cui i suoi clienti operano, eliminando le inefficienze e consentendo ai clienti di dedicare tempo importante alla crescita delle loro aziende. La piattaforma di automazione low-code integra la tecnologia RPA con l'intelligenza artificiale e le capacità cognitive avanzate per fornire ai clienti una forza lavoro digitale dotata di intelligenza artificiale.

Dispone di una piattaforma di automazione intelligente in grado di sostituire le attività ripetitive con il lavoro digitale. Il suo studio di progettazione consente agli utenti di riproporre eventi e azioni che sviluppano i processi in tutta l'azienda e contribuiscono alla trasformazione digitale.

Automazione ovunque

Automation Anywhere utilizza robot software per completare operazioni manuali e ripetitive. Analizzando i processi di un'azienda, possiamo identificare quelli con il maggior potenziale di ritorno sull'investimento in automazione. In questo modo, l'azienda può concentrarsi maggiormente sull'espansione. Fornisce una piattaforma di automazione cloud-native e web-based che integra RPA, AI, machine learning e analisi per consentire agli utenti di automatizzare varie unità aziendali end-to-end.

Kofax

Kofax offre soluzioni software intelligenti per aiutare le aziende a modificare le procedure aziendali ad alta intensità di informazioni e ad aumentare la produttività del personale. Due prodotti Kofax, Kofax RPA e Kofax TotalAgility, offrono un'automazione intelligente. Kofax RPA offre un'automazione end-to-end, consentendo al personale di concentrarsi su flussi di lavoro di maggior valore.

Grazie all'architettura dei processi low-code, alla preparazione dei documenti basata sull'intelligenza artificiale e ad altre funzionalità, Kofax TotalAgility offre una piattaforma unificata per l'automazione delle operazioni ad alta intensità di contenuti. Inoltre, può essere integrato con la tecnologia Kofax RPA per automatizzare le attività.

Pega RPA

Pega RPA integra sistemi di automazione intelligente, coinvolgimento dei consumatori e intelligenza artificiale per facilitare la trasformazione digitale. Lo strumento elimina la necessità di navigare tra numerosi programmi, colmando le barriere tra i vari sistemi. Pega RPA elimina i silos e combina i sistemi legacy dei suoi utenti. Inoltre, accelera le procedure, elimina gli errori e completa rapidamente i flussi di lavoro.

La tecnologia RPA Attended di Pega RPA consente a persone e bot di operare fianco a fianco. I suoi bot RPA non presidiati offrono efficienza e sincronizzazione verso la trasformazione digitale. La funzione di bilanciamento automatico di Pega RPA consente agli utenti di ottimizzare senza problemi le risorse robotiche, massimizzando il potenziale della forza lavoro digitale.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate offre ai clienti la possibilità di automatizzare operazioni ripetitive utilizzando flussi, funzioni drag-and-drop e numerosi connettori predefiniti. Power Automate offre Process Advisor, che registra e visualizza tutte le operazioni e offre suggerimenti sulle possibilità di automazione intelligente.

Le funzioni RPA di Microsoft Power Automate consentono agli utenti di collegare reti vecchie e nuove e di utilizzare processi desktop e automazione basata sull'interfaccia utente per ridurre il lavoro ripetitivo. Tuttavia, questo strumento è un po' più difficile da imparare, poiché richiede un po' di codifica.

NICE

Integrando uomini e macchine per consentire un miglioramento intelligente dei processi, NICE RPA è uno di quegli strumenti RPA che aiutano i dipendenti a realizzare il loro pieno potenziale per fornire interazioni eccezionali con i clienti. NICE controlla e fa crescere il proprio portafoglio RPA utilizzando un'unica piattaforma. Inoltre, NICE supervisiona la digitalizzazione a livello aziendale ed è responsabile di alcune delle principali iniziative di automazione intelligente.

Il NICE Employee Virtual Attendant (NEVA) combina lavoro umano e robotico per assistere il personale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali per le operazioni di servizio. Automation Finder, lo strumento di automazione presenziato di NICE, è uno strumento di estrazione delle attività che aiuta le aziende a identificare le potenziali prospettive di automazione. Automation Studio è una piattaforma basata su cloud fornita da NICE per la creazione di potenti automazioni di sistema presenziate e non presenziate.

Qual è il prossimo progresso nell'automazione dei processi robotici?

Il livello successivo della tecnologia RPA è noto come iper-automazione. È il termine più recente per indicare la direzione del software RPA. Il concetto è quello di automatizzare operazioni commerciali sempre più complicate che attualmente dipendono dall'intervento umano. Il software di automazione consente di rendere più virtuali le operazioni commerciali.

Inoltre, modifica la natura stessa del lavoro, aprendo la strada a un'espansione aziendale più sofisticata e intelligente e alla trasformazione digitale. La tecnologia RPA ha sostanzialmente segnato l'inizio di un'altra era del lavoro. Si prevede che il software di iperautomazione continuerà a farlo.

Cos'è lo sviluppo No-Code?

Invece di utilizzare la programmazione informatica standard, le interfacce di programmazione no-code consentono sia ai codificatori che ai non programmatori di costruire applicazioni software tramite interfacce utente grafiche. La creazione di un'applicazione richiede poche o nessuna conoscenza di programmazione. L'obiettivo delle soluzioni RPA no-code è eliminare il requisito della codifica nella RPA.

AppMaster è un'esclusiva piattaforma no-code che crea applicazioni web, applicazioni mobili e un backend. Fornendo un lavoro alla piattaforma e a un team di sviluppo si otterrà lo stesso risultato, ma la piattaforma lo farà in modo più rapido, migliore e meno costoso. Ciò è reso possibile dalla capacità della piattaforma di generare documentazione tecnica e produrre codice sorgente in modo automatico.

Conclusione

Le soluzioni RPA possono cambiare drasticamente il modo di operare delle aziende e aiutarle ad aumentare la loro efficienza. I suoi diversi vantaggi e i settori che le sfruttano lo dimostrano chiaramente. Prima di scegliere gli strumenti RPA giusti per la vostra azienda, dovete avere ben chiaro cosa volete fare. Dovete valutare le capacità della potenziale soluzione per l'implementazione, l'amministrazione e l'assistenza bot. Dovete verificare che il prodotto che state considerando sia compatibile con il vostro caso d'uso e con i vostri obiettivi professionali. Con l'aiuto del giusto software RPA, potrete aumentare le vendite e raggiungere un livello di produttività molto più elevato.