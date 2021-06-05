إليك مقارنة سريعة بين Webflow و Appmaster.io. كلاهما عبارة عن منصات بدون رمز ولكن لهما ميزات ووظائف وقدرات مختلفة.

فيما يلي 7 اختلافات بين Webflow و Appmaster.io:

الغرض من المنصة

Webflow مخصص لمواقع الويب فقط ، ويتم استخدامه كأداة لبناء وتصميم مواقع ويب مستجيبة بالكامل من المرحلة الأولية إلى المنتج النهائي الجاهز للنشر.

Appmaster.io مخصص لإنشاء تطبيقات الويب والجوال. كما أنه يعتني بتطوير المشروع من البداية حتى وقت الإطلاق ويسمح للمستخدمين بالحفاظ على تطبيقاتهم حتى بعد النشر.

واجهة المستخدم

تعتمد واجهة مستخدم Webflow على سحب وإسقاط المرئيات والقماش الذي يسمح لأي مستخدم ببناء موقع الويب باستخدام الجانب الرسومي. إنه واضح ويحتوي كل خيار سحب وإفلات على وصف.

Appmaster.io UI له هيكل مماثل. الاختلاف الوحيد هو أن هناك العديد من اللوحات لأن النظام الأساسي يتيح إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا.

حرية التصميم

في البداية ، تم إنشاء Webflow للمصممين لإنشاء مواقع ويب مثالية للبكسل. يوفر مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة بالإضافة إلى العديد من القوالب للاختيار من بينها. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد موقع العناصر والعمل مع الأنماط للوصول إلى الاتساق في التصميم.

على عكس Webflow ، فإن Appmaster.io يتعلق بشكل أساسي بالوظيفة وليس التصميم. لا يحتوي على أي ترتيب تلقائي للعناصر ومجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب المعدة مسبقًا ، مما يجعل المستخدمين مسؤولين عن التصميم وموقع العناصر والديكور الإضافي.

سير العمل

يركز Webflow على التصميم ، وبالتالي فهو يعمل مع تطوير مشغلات الواجهة الأمامية والأحداث فقط. هذا يجعل من الصعب التعامل مع أي مواقف شرطية وربط Webflow بأي خلفية أو واجهة برمجة تطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، لبناء مهام سير العمل وتوصيلها بخدمات الجهات الخارجية ، يتطلب Webflow التكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى.

يتعلق Appmaster.io بالوظيفة ، فهو يمنح القدرة على العمل مع مشغلات الواجهة الأمامية والخلفية والعناصر ، مما يتيح إنشاء مهام سير عمل ومنطق متقدم ، وربط واجهة برمجة التطبيقات (API) ، والخلفية ، وإدارة الأنظمة الشرطية بسهولة ، ودمج خدمات الجهات الخارجية بشكل أصلي.

الخطط والتسعير

يوفر Webflow مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الاشتراك الشهري للاختيار من بينها. هناك خطط مواقع خاصة ، واشتراكات في الحساب والمؤسسة ، وحتى خيارات مجانية لجميع المستخدمين. تحتوي جميع الخطط أيضًا على تقسيمات وخطط فرعية للاشتراك فيها.

مثل Webflow ، يقدم Appmaster.io اشتراكات شهرية. ومع ذلك ، يتم تقليل عدد الخيارات إلى Free و Startup و Professional و Enterprise. هناك أيضًا بديل من حيث العرض الخاص المرن الذي يمكن إنشاؤه للعملاء غير القياسيين المرتبطين بالمنظمات غير الربحية أو التعليمية.

سهولة التعلم

بالمقارنة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ، من الأسهل إتقان Webflow أولاً ، خاصة إذا كانت لديك خبرة سابقة في العمل مع Html و CSS. لا يوفر هذا القدر الكبير من خيارات الوظائف ، ومع ذلك ، فإنه يمنح المستخدمين القدرة على تصميم مواقع ويب عالية الجودة بتصميم متسق.

Appmaster.io عبارة عن نظام أساسي قد تقضي وقتًا أطول قليلاً في تعلم جميع العمليات والمنطق لأنه يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب تعمل بكامل طاقتها.

النشر والصيانة

على Webflow ، يمكنك نشر موقع الويب الخاص بك في غضون 10 ثوانٍ ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "نشر". يمكن للمستخدم الاحتفاظ بالتغييرات وإجرائها على موقع الويب قيد التشغيل من النظام الأساسي في أي وقت وإعادة نشره مرة أخرى للتحديث.

مع Appmaster ، بعد النشر ، يحصل المستخدم على تحديث التطبيق على النظام الأساسي وكذلك تعديل ورقة الكود الحقيقية ، المقدمة لأي مستخدم بعد إكمال التطبيق المبني. # nbsp؛

إيجابيات وسلبيات عامة - Webflow:

الايجابيات:

ينشئ مواقع ويب سريعة الاستجابة

يقدم مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة والقوالب المعدة مسبقًا

واجهة سهلة الاستخدام # nbsp؛

يعمل مع الواجهة الأمامية

يطبق تقنية السحب والإفلات لبناء المرئيات

العديد من خطط التسعير المختلفة للاشتراك الشهري # nbsp؛

النشر السريع وتحديث الموقع

أسهل في التعلم من المنصات الأخرى # nbsp ؛

البرامج التعليمية المتوفرة والوثائق ووصف المؤشرات

سلبيات:

من الصعب إنشاء تدفقات عمل معقدة مع المواقف الشرطية # nbsp ؛

لا خلفية # نبسب ؛

لا توجد خدمات طرف ثالث متكاملة

لا توجد ورقة منفصلة من التعليمات البرمجية

إيجابيات وسلبيات عامة - Appmaster.io :

الايجابيات:

ينشئ تطبيقات الويب والجوال

ركز على الوظائف والميزات المحتملة للتطبيق # nbsp ؛

واجهة مستخدم مفهومة # nbsp؛

يعمل مع الواجهة الأمامية والخلفية

يمكن أن تنشئ تدفقات عمل متقدمة بشروط وتكاملات طرف ثالث # nbsp ؛

السحب والإسقاط منشئ

مجموعة متنوعة من خطط التسعير # نبسب ؛

النشر السريع وتحديث الموقع

يوفر ورقة التعليمات البرمجية الحقيقية للتطبيق # nbsp؛

التوثيق المتوفر ووصف المؤشرات # nbsp؛

سلبيات:

يتطلب وقتًا للتعلم # nbsp ؛

فقط عدد قليل من دروس الفيديو # nbsp ؛

لا توجد قوالب مسبقة الصنع



