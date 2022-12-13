تم تصميم أدوات No-code لجعل الحياة أسهل لمستخدميها وإطلاق المنتج في أسرع وقت ممكن دون تكاليف إضافية للمطورين. لسوء الحظ ، غالبًا ما يحدث أنه بعد مرور بعض الوقت ، يكتسب المنتج زخمًا ويحتاج إلى ترقية جادة ، في حين أن إمكانيات النظام الأساسي الذي تم إنشاؤه عليه محدودة ولا يكفي ببساطة لتنفيذ المهام.

لحل مثل هذه المشكلات ، غالبًا ما يختارون عدم نقل المنتج إلى منصة جديدة تمامًا ولكن دمجها مع حلول أكثر احترافًا وحداثة يمكنها إكمال المهام. وبالتالي ، بمساعدة التكامل ، يمكنك ترقية منتجك بشكل كبير بأقل تكلفة والجمع بين أفضل الحلول المختلفة فيه.

فوائد التكامل مع خدمات الجهات الخارجية

يعد التكامل مع خدمات الجهات الخارجية أحد أسهل الطرق وأسرعها لتحسين منتجك. بالإضافة إلى ذلك ، لا يقتصر التكامل على اختيار خدمة واحدة ، وبالتالي فإن ميزات النظام الأساسي لن تؤدي إلى إبطاء تطوير تطبيقك ؛ يمكنك توسيع الوظائف دون الحاجة إلى البحث عن أداة أكثر حداثة من وقت لآخر ، يمكنك اختيار الشرائح التي تحتاجها بأمان وتنفيذها في مشروعك على مراحل حسب الحاجة.

من خلال التكامل مع خدمات الجهات الخارجية ، يمكنك:

تكوين مصادقة المستخدم ؛

ربط وحدات الدفع وخدمات التسليم ؛

ربط خدمات البريد الإلكتروني ؛

دمج التطبيقات والمواقع الإلكترونية مع أنظمة CRM ؛

توسيع منطق تطبيقاتك ؛

وأكثر بكثير.

لبدء عملية دمج منتجك مع خدمات الجهات الخارجية ، تحتاج إلى تحديد المهام التي تحتاج إلى حل. علاوة على ذلك ، باتباع مجموعة المهام ، حدد خدمة واحدة أو أكثر للتكامل. يتيح لك AppMaster أيضًا الاندماج مع منشئي مواقع الويب والتطبيقات المشهورين وليس فقط.

Bubble و AppMaster

Bubble هي نوع من أنواع المستودون للتطوير no-code . يسمح لك بإنشاء تطبيقات ويب ، ولديه مجموعة كبيرة من الأدوات ، ولديه القدرة على التوسع باستخدام المكونات الإضافية.

توجد Bubble منذ أكثر من 10 سنوات ، تم خلالها إنشاء عدد كبير من الحلول الصغيرة والكبيرة الحجم عليها. ومع ذلك ، خلال هذا الوقت ، تطورت التقنيات بنفس السرعة ، ونمت متطلبات وظائف الحلول الجديدة. قد تحتاج الآن إمكانات Bubble الخلفية إلى التحسين ، وهنا ستساعدك القدرة على التكامل مع أدوات أكثر حداثة وقوة دون نقل مشروعك. أحد هذه الحلول هو دمج Bubble مع AppMaster.

يركز AppMaster ، على عكس Bubble ، على العمل مع النهاية الخلفية وبناء منطق معقد لتطبيقات الويب والجوال. يسمح لك ببناء عمليات تجارية معقدة باستخدام محرر مرئي ويحتوي أيضًا على محرر مضمن لطلبات واجهة برمجة التطبيقات الخارجية.

سيسمح لك تكامل Bubble مع AppMaster بما يلي:

استخدم AppMaster كخلفية لمشاريع Bubble .

كخلفية لمشاريع . قم بتوصيل قاعدة بيانات احترافية ( PostgreSQL ) بمشروعك.

تنفيذ منطق معالجة الاستعلام المعقد (تحليل البيانات ، عمليات التفريع).

قم بإنشاء خدمات مصغرة إضافية ودمجها في المشروع بسرعة.

تحقق من مثال مفصل لدمج AppMaster مع Bubble .

Adalo و AppMaster

Adalo هي واحدة من أكثر الأنظمة الأساسية no-code لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. يختار العديد من المستخدمين Adalo لبساطته وإيجازه.

يعد Adalo خيارًا جيدًا لبداية سريعة ، حيث يتيح لك العمل ليس فقط مع الواجهة الأمامية ، ولكن أيضًا مع النهاية الخلفية وقاعدة البيانات ومنطق الأعمال. ومع ذلك ، فإن إمكانات النظام الأساسي محدودة للغاية ، وجميع الوظائف مصممة لبدء سريع ، وهذه القيود لن تسمح لك بإنشاء حل احترافي معقد.

إذا كان لديك بالفعل حل جاهز على Adalo ، فلن تضطر إلى نقله بالكامل إلى منصة أخرى أو استئجار فريق تطوير مكلف ؛ في هذه الحالة ، يمكنك توسيع وظائف التطبيق باستخدام عمليات الدمج.

سيسمح لك دمج Adalo مع AppMaster بما يلي:

بناء على AppMaster الخلفي لتطبيقات الأجهزة المحمولة المبنية على Adalo .

الخلفي لتطبيقات الأجهزة المحمولة المبنية على . قم بتوصيل قاعدة بيانات أكثر قوة (PostgreSQL) بتطبيقك.

إجراء معالجة أكثر تعقيدًا للاستعلام (تحليل البيانات وعمليات الفروع وما إلى ذلك)

قم بتوسيع وظائف تطبيقاتك باستخدام الخدمات المصغرة.

تحتوي قناة AppMaster على YouTube على برنامج تعليمي مفصل حول دمج Adalo مع AppMaster باستخدام طلبات واجهة برمجة التطبيقات الخارجية.

Tilda و AppMaster

Tilda هو منشئ مواقع ويب معياري ممتاز مع الحد الأدنى من الإعداد الذي يسمح لك بإنشاء مواقع ويب في غضون ساعتين حرفيًا.

باستخدام Tilda يمكنك إنشاء:

الصفحات المقصودة للسلع أو الخدمات ؛

مواقع الترويج والعروض التقديمية ؛

مواقع الشركات الصغيرة ؛

متاجر بسيطة على الإنترنت ؛

المدونات أو مواقع الحافظة.

في الأساس ، تم تصميم جميع المنتجات التي تم إنشاؤها على Tilda لجمع العملاء المحتملين ، ولكن معالجتها الإضافية أكثر صعوبة. تمتلك Tilda CRM مدمجًا ، والذي يتضمن جميع التطبيقات المستلمة من الموقع ، لكنه لا يمكن أن يحل محل أدوات إدارة العملاء المحترفين.

لكن هذا ليس سببا لليأس. تمتلك Tilda القدرة على الاندماج مع خدمات الجهات الخارجية عن طريق إرسال البيانات باستخدام webhooks. في هذه الحالة ، يمكنك إنشاء CRM الخاص بك ، على سبيل المثال ، باستخدام نظام أساسي no-code أو استخدام حل جاهز واستخدام التكامل ، وإرسال جميع الطلبات الواردة من موقع موجود على Tilda مباشرة إلى نظام CRM الخاص بك. وبالتالي ، بمساعدة أدوات no-code ، ستغلق تمامًا مهمة جمع العملاء المتوقعين ومعالجتهم.

يمكن العثور على مثال عن كيفية القيام بذلك في بوابة التعلم AppMaster .

سيسمح لك تكامل Tilda مع AppMaster بما يلي:

استخدم AppMater كمنصة لقبول النماذج المكتملة.

تخزين التطبيقات في قاعدة بيانات لمزيد من المعالجة.

تحليل بيانات النموذج وتشغيل منطق المعالجة الضروري (التصفية ، والتحكم في البريد العشوائي ، والوظائف الرياضية).

إطلاق إجراءات إضافية تلقائيًا (إرسال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والرسائل إلى برامج المراسلة الفورية).

استنتاج

ينمو السوق ويتطور باستمرار ، بالإضافة إلى الخدمات الحالية ، وحتى لا تغرق في محيط المنافسة ، يجب ألا تصبح قيود النظام الأساسي الذي تستخدمه لإنشاء تطبيقك حجر عثرة بالنسبة لك. يعد دمج الحلول الجاهزة مع خدمات الجهات الخارجية خيارًا رائعًا لتوفير الوقت والمال مع تحسينه بشكل كبير ، مما يجعله آمنًا وحديثًا ومتقدمًا تقنيًا. أيضًا ، سيسمح لك التكامل بأتمتة العمليات التجارية المعقدة ، مما سيوفر الوقت لتنفيذ حلول جديدة.