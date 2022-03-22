تعد أدوات إنشاء البرامج بدون أكواد أدوات قوية تتيح لك إنشاء تطبيقات ومنتجات رقمية كاملة دون كتابة تعليمات برمجية. لا عجب أنها تجذب الكثير من الاهتمام وتسبب جدلاً مستمرًا.

نود أن نبقى على اطلاع وتتبع السوق ، ودراسة الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية وقدراتها. هذا هو السبب في أننا قمنا بإعداد مراجعة لأداة Bubble الشهيرة بدون كود ومقارنتها بـ AppMaster.io.

نظرة عامة على الBubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يسمح لك بإنشاء تطبيقات ويب. باستخدام Bubble ، يمكنك إنشاء منطق تطبيق وإنشاء تصميم للواجهة والعمل مع قواعد البيانات المضمنة ودمج المنتجات الجاهزة مع خدمات الجهات الخارجية.

تستضيف الأداة التطبيقات على الخادم الخاص بها وتجعلها قابلة للوصول من أي مكان.

وفقًا لمنشئي النظام الأساسي ، فإن Bubble هي لغة برمجة تعريفية قائمة على JSON لبناء تطبيقات الويب. تدعم الأداة JavaScript خارجي ومكونات الخادم الداخلية ، مما يسمح للمستخدم بالعمل مع منطق عمل التطبيقات ومظهرها.

بعد التسجيل في النظام الأساسي ، ستصل إلى محرر التطبيق. تم إنشاء محرر الفقاعات حول سبع علامات تبويب حيث يتم إنجاز كل العمل. ضمن مشروع واحد ، يمكنك تطوير تطبيق واحد.

نظرة عامة على AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز مع الميزة الرئيسية لإنشاء الكود التلقائي بسرعة كتابة 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية.

يمكنك إنشاء تطبيقات الخادم والجوال الأصلي وتطبيقات الويب على AppMaster.io. هذا هو الاختلاف الرئيسي بين AppMaster.io و Bubble ، والذي يسمح لك فقط بإنشاء تطبيقات الويب.

تتضمن وظائف النظام الأساسي جميع مراحل التطوير: من إنشاء قاعدة بيانات إلى النشر إلى إنتاج ومراقبة تشغيل التطبيقات بعد نشرها.

على عكس Bubble ، في AppMaster.io ، يمثل المشروع مزيجًا من قاعدة البيانات ومنطق الأعمال ومحرري التطبيقات ، مما يوفر الوصول إلى النشر والمراقبة. ضمن نفس المشروع ، يمكنك تطوير العديد من التطبيقات المختلفة.

تُنشئ المنصة واجهة خلفية بلغة Go وتُنشئ قواعد بيانات تعمل على PostgreSQL. باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء عمليات تجارية باستخدام محرر سحب وإفلات بديهي وتصدير كود المصدر لمزيد من العمل.

الاختلافات الرئيسية في النظام الأساسي

دعنا نحلل الأنظمة الأساسية بمزيد من التفصيل ، مع الأخذ في الاعتبار الميزات الرئيسية للأدوات: العمل مع قواعد البيانات ومنطق التطبيق ، والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية ، وإنشاء تطبيق ونشره ، وخطط الاشتراك.

العمل مع قواعد البيانات

Bubble

يستخدم Bubble قاعدة بيانات مضمنة. إنها أقل قوة من قواعد بيانات SQL التابعة لجهات خارجية ولكنها تسمح لك ببدء العمل بسرعة.

تعمل قاعدة البيانات في Bubble على أساس أنواع البيانات ، والتي تعادل الجداول. لكل نوع بيانات ، يمكنك إضافة حقول مخصصة. لإضافة حقل ، يجب إدخال اسمه وتحديد نوع بياناته.

توجد علامة تبويب بيانات للعمل مع البيانات في القائمة الجانبية بلوحة التحكم. كل ما تحتاجه للعمل مع البيانات موجود هنا. يمكنك إنشاء سجلات جديدة ، والعمل مع الحقول ، وإعداد قواعد لكل نوع ، وتحميل الملفات.

بمجرد إنشاء أنواع البيانات المطلوبة ، يمكن العثور عليها جميعًا في علامة التبويب بيانات التطبيق ، حيث يتم تقديمها في شكل جداول. يمكنك أيضًا إنشاء إدخالات جديدة هناك.

في الوقت نفسه ، لا تستخدم Bubble علاقات قواعد البيانات القياسية. يتم تكوينها من خلال الأنواع.

AppMaster.io

في AppMaster.io ، يتم تقديم قواعد البيانات بطريقة مختلفة قليلاً. يحتوي النظام الأساسي على مصمم نماذج البيانات حيث يمكنك إنشاء مخطط قاعدة البيانات وإنشاء نماذج البيانات وبناء العلاقات بينها وإضافة الحقول.

الاختلاف الجوهري بين قاعدة البيانات في AppMaster.io هو مصمم قاعدة بيانات مرئية ، حيث يتم إنشاء المخططات من كتل مع مجموعة الحقول الخاصة بها. إنه يجعل العملية أكثر ملاءمة وفهمًا ، مما يؤدي إلى إنشاء ميزة طويلة الأمد: تظهر جميع جداول قاعدة البيانات وعلاقاتها على الفور. يمكن نقل الكتل بحرية حول مساحة العمل وترتيبها بالترتيب المطلوب. تحتاج إلى تمديد السهم من كتلة إلى أخرى لربط النماذج معًا.

عند إضافة نموذج جديد ، يتم إنشاء حقول الخدمة تلقائيًا: المعرف وتاريخ الإنشاء وتاريخ التعديل وتاريخ الحذف. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة لكل نموذج. عند إنشاء حقل جديد ، يجب إدخال اسمه وتحديد النوع. يمكنك اختياريا إضافة وصف.

يستخدم AppMaster.io أنواع قواعد البيانات العلائقية القياسية: واحد لواحد ، واحد لكثير ، متعدد بأطراف.

يتم تشغيل قاعدة البيانات في AppMaster.io بواسطة PostgreSQL ، وهو نظام DBMS مرن وقوي مع أداء عالٍ يمكنه إنشاء وتخزين واسترداد هياكل البيانات المعقدة.

العمل مع منطق التطبيق

Bubble

للعمل مع منطق التطبيق ، تحتوي Bubble على قسم Workflow. لبدء العملية ، يجب عليك تحديد حدث ، يتم الإشارة إليه في المخطط بواسطة الكلمة الأساسية "متى" (على سبيل المثال ، "عند تسجيل دخول المستخدم"). بعد ذلك ، تحتاج إلى إضافة إجراء لهذا الحدث. يمكن أن يكون عدد الإجراءات غير محدود.

يتم تقسيم جميع الإجراءات إلى مجموعات ، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحساب والبريد الإلكتروني والدفع والأحداث المخصصة (API) ، إلخ.

كل إجراء له مجموعة المعلمات الخاصة به ، والتي يمكن تهيئتها في نافذة منفصلة. يتسم تدفق الإجراءات في Bubble بالبساطة وبتسلسل واضح.

AppMaster.io

في محرر AppMaster.io BP ، يمكن توجيه مسار تنفيذ العملية بشكل أكثر تعقيدًا مع المعلمات الإضافية والتفرع.

تم إنشاء مخطط إجراءات العمل من الكتل المسؤولة عن وظائف محددة. يوجد بالفعل أكثر من 1000 كتلة على النظام الأساسي تؤدي عمليات فردية وعمليات تجارية كاملة.

لتعيين اتجاه العملية ، يمكنك توصيل الكتل باستخدام الموصلات.

بشكل افتراضي ، يتم إنشاء كتل البداية والنهاية في كل BP. تحتوي كل كتلة على نوعين من الموصلات:

flow_connection - موصل تدفق التنفيذ ، يصف قائمة انتظار الكتلة ؛

var_connection - موصل متغير ، يصف المتغير الذي يجب أن يؤخذ من المكان.

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك بناء منطق أي تعقيد وإنشاء كل شيء من روبوتات المحادثة إلى خدمات الشركات المخصصة.

تصميم

Bubble

تعمل الفقاعات على تقنية السحب والإفلات. تحتوي علامة التبويب "التصميم" في اللوحة اليسرى على جميع المكونات التي يمكنك سحبها إلى صفحة التطبيق. عند النقر فوق أحد العناصر ، تظهر نافذة إعداد لهذا العنصر ، حيث يمكنك تكوين إعدادات العرض والمعلمات الأخرى. يتم ضبط موضع المكونات يدويًا أو من خلال الإحداثيات.

عند العمل مع Bubble ، يكون التركيز على التصميم وليس على العمل مع قواعد البيانات أو منطق عمل التطبيق.

مكتبة واسعة من قوالب التصميم الجاهزة حول مواضيع مختلفة متاحة على المنصة. يمكنك اختيار نموذج مناسب وتسريع التطوير من خلال تكييف بعض العناصر فقط.

AppMaster.io

يستخدم AppMaster.io أيضًا تقنية السحب والإفلات. يحتوي النظام الأساسي على محرر منفصل لتطبيقات الجوال والويب. إذا قارنا محرر تطبيق الويب ، فإنه يتكون من عدة مجالات عمل:

كتلة القائمة الرئيسية ، حيث يتم وضع الصفحات الجديدة التي ستشكل شريط التنقل ؛

كتلة Application Components ، حيث يتم وضع العناصر المخفية لاستدعائها من أي جزء من التطبيق - يمكن أن تكون هذه نوافذ مشروطة أو صفحات متداخلة ؛

المنطقة المركزية لمساحة العمل ، المصممة لمحتوى الصفحة ومكوناتها.

مقارنةً بـ Bubble ، ينصب تركيز مصمم الويب في AppMaster.io على العمل مع قواعد البيانات وبناء منطق أعمال معقد. يمكنك بسهولة دمج الواجهة الخلفية AppMaster.io مع أي واجهة أمامية مخصصة لإنشاء تصميم تطبيق فريد.

عند كتابة هذا المقال ، يعمل فريق AppMaster.io على تحسين مصمم تطبيقات الويب وتوسيع وظائفه.

تم تصميم Web Application Designer لإنشاء لوحات إدارة وتطبيقات ويب أحادية الصفحة (SPA) ، مثل بوابات العملاء. بالنسبة إلى لوحات الإدارة ، يقوم AppMaster.io تلقائيًا بإنشاء صفحات التطبيق وفقًا لقاعدة البيانات وتحديث القائمة في كل مرة يتغير فيها مخطط قاعدة البيانات.

التكاملات وواجهات برمجة التطبيقات

Bubble

يمكنك توصيل المئات من خدمات الجهات الخارجية بتطبيق Bubble. في قسم المكونات الإضافية للنظام الأساسي ، يمكنك العثور على خدمات شائعة وحلول مخصصة. الإضافات متاحة للتثبيت المجاني والمدفوع.

يمكن لمستخدمي Bubble إنشاء مكونات إضافية بأنفسهم وإضافتها إلى المكتبة ، مما يوسع وظائف الأداة بشكل كبير. يظل الدعم الفني لهذه المكونات الإضافية مشكلة بسيطة نظرًا لأن المطور (مستخدم النظام الأساسي) قد لا يكون نشطًا على النظام الأساسي وغير متاح لتقديم أي مساعدة.

تعمل Bubble مع واجهة برمجة تطبيقات خارجية وتتيح لك توصيل خدمات مختلفة. للعمل مع API ، هناك مكون إضافي لـ API Connector. تمكن الوحدة مستخدمي Bubble من الاتصال بأي واجهة برمجة تطبيقات عبر الطلبات الخارجية.

AppMaster.io

يمكن إضافة وظائف إضافية إلى AppMaster.io باستخدام الوحدات النمطية. يتم تحديث مكتبة المكونات الإضافية باستمرار. يمكن تثبيت أي وحدة بنقرة واحدة مجانًا. الميزة هي أن جميع الوحدات في الكتالوج يتم صيانتها بواسطة مطوري AppMaster.io ويتم تحديثها في الوقت المناسب.

يوفر AppMaster.io محرر طلبات API خارجيًا مدمجًا يمكنك من خلاله توسيع المشاريع عن طريق توصيل خدمات مختلفة تابعة لجهات خارجية بسهولة بواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة.

تقوم المنصة أيضًا بتنفيذ العمل مع نقاط النهاية. يتم تقسيم جميع نقاط النهاية إلى مجلدات بناءً على البيانات التي تعمل معها.

يتيح لك AppMaster.io أيضًا إنشاء عدة أنواع من نقاط نهاية API:

API - للوصول إلى الواجهة الخلفية من واجهة الويب وأنظمة الطرف الثالث ؛

خطافات الويب - لتلقي الإخطارات من أنظمة الجهات الخارجية ؛

مآخذ الويب.

يمكنك تحديد عملية تجارية بالبيانات الضرورية وتكوين البرامج الوسيطة لكل نوع.

تعيين

Bubble

تعمل Bubble كمزود استضافة. يتم استضافة جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي على نفس الخادم.

مع خطة مدفوعة ، يمكن للمستخدمين استخدام المجال الخاص بهم. أيضًا ، من خلال الاشتراك المدفوع ، يمكنك زيادة قوة الخادم عن طريق شراء وحدات السعة.

AppMaster.io

يوفر AppMaster.io خيارات نشر متعددة - يمكنك استخدام AppMaster Cloud أو أي خدمة سحابية لجهة خارجية أو خادم شخصي. يمكن نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة مباشرة على Apple Store و Google Play. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء خطط نشر متعددة للتطوير وما قبل الإنتاج والإنتاج. يختلف مدى توفر خطط النشر باختلاف خطة الاشتراك. يمكنك أيضًا تصدير الكود المصدري إذا توقفت عن استخدام النظام الأساسي.

سهولة الاستعمال

Bubble

Bubble ليست أسهل أداة بدون تعليمات برمجية نظرًا لتنوع الميزات المتاحة. قد يتطلب قسمي سير العمل والبيانات مزيدًا من الاهتمام والوقت لفهم كيفية عملهما.

مع التصميم ، كل شيء أكثر وضوحًا. يبسط منشئ السحب والإفلات بشكل كبير تطوير واجهة التطبيق. إضافة المكونات سهلة ومريحة باستخدام السحب والإفلات. ومع ذلك ، يحتوي كل عنصر على مجموعة الإعدادات الخاصة به ، والتي قد تسبب أسئلة للمستخدم قليل الخبرة.

يوفر Bubble موارد مجانية: دورة مكثفة ، دروس فيديو ، وثائق مفصلة.

AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون كود على مستوى احترافي ، وسيستغرق إتقانه مزيدًا من الوقت. يتم تفسير تعقيد AppMaster.io من خلال التنوع الوظيفي والمستوى الأعلى للمنتج النهائي. توفر الأداة العديد من الميزات ، مما يتيح لك التحكم في التطوير في كل خطوة.

يعد محرر عمليات الأعمال أحد المكونات التي يتعلم المستخدمون العمل بها لفترة أطول.

بالنسبة للمستخدم العادي الذي ليس على دراية بالبرمجة ، ستبدو عملية العمل مع AppMaster.io معقدة. سيستغرق المستخدم البارع في التكنولوجيا وقتًا أقل بكثير للبدء.

يوفر AppMaster.io أيضًا موارد مجانية ، بما في ذلك الوثائق التفصيلية لكل قسم ، ودروس الفيديو ، ودورة مكثفة. يمكنك أيضًا الانضمام إلى مجتمع المطورين ومستخدمي النظام الأساسي لمشاركة الخبرات.

ما الذي يمكن بناؤه؟

Bubble

من صفحة العرض على موقع Bubble الإلكتروني ، يتضح أن النظام الأساسي يتيح لك إنشاء تطبيقات مختلفة: الأسواق عبر الإنترنت ، ومنصات التعلم ، وتطبيقات الحجز والتسليم ، وأنظمة الإدارة الداخلية. عادةً ما يستخدم الأشخاص الأداة لإنشاء حلول بسيطة للاستخدام الواسع.

تُستخدم الأداة بنشاط من قبل مشاريع بدء التشغيل ، وأصحاب الأعمال الحرة ، والمطورين ذوي الخبرة الذين يستخدمون Bubble لتسريع تطوير التطبيقات وتحسينها.

AppMaster.io

تم تصميم AppMaster.io لمستخدمي الأعمال والحلول التقنية المعقدة التي تتطلب موارد أكثر قوة. تستخدم المؤسسات الكبيرة النظام الأساسي بنشاط لتنفيذ حلول مخصصة لأتمتة عمليات سير العمل وتحسينها.

النظام الأساسي مناسب أيضًا لاستوديوهات التطوير بدون كود ، والمطورين المستقلين ، والشركات الناشئة ، والأشخاص المتحمسين للبرمجة.

يمكنك بناء أي حلول على النظام الأساسي: روبوتات الدردشة ، و blockchain ، وأنظمة CRM ، والتطبيقات الأصلية في أي منطقة ، وحتى أنظمة لتحسين الإنتاج بناءً على طلبات العملاء. في قسم قصص النجاح ، يمكنك العثور على أمثلة لتطوير أنظمة مؤسسية معقدة على AppMaster.io. من بينها أنظمة لأتمتة الإنتاج ومعالجة المستندات.

السعر

Bubble

هناك أربع خطط اشتراك في Bubble. الأول يوفر الوصول المجاني إلى النظام الأساسي ولكن مع قيود وظيفية. على سبيل المثال ، واجهة برمجة التطبيقات والمجال المخصص لنشر التطبيقات غير متاحين هنا.

تبدأ أسعار الاشتراك من 29 دولارًا إلى 529 دولارًا شهريًا. تحتوي كل خطة على نطاق أوسع من الميزات التي يمكنك الوصول إليها.

AppMaster.io

يقدم AppMaster.io أربع خطط اشتراك. لا يحتوي على برنامج مجاني ، لكن تكلفة الحزمة المبدئية 5 دولارات شهريًا. مقارنة بالخطة المجانية لـ Adalo ، التي لا يتوفر بها سوى 50 سجل قاعدة بيانات ، يقدم AppMaster.io 10000 سجل مقابل 5 دولارات فقط. يمنحك الكثير من الميزات بسعر منخفض نسبيًا. يمكنك توسيع الخطة المختارة عن طريق إضافة خيارات مختلفة دون تغيير الباقة.

توجد خطة مؤسسة حيث يمكنك طلب سعر مخصص بناءً على الوظيفة المتوفرة في الحزمة.

قبل الاشتراك في إحدى الخطط ، يمكنك اختبار النظام الأساسي واستكشافه - يتم توفير فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا عند التسجيل على المنصة. خلال الفترة التجريبية ، يمكنك الوصول إلى معظم الوظائف. يمكنك أيضًا المشاركة في الاختبار التجريبي ومشاركة رأيك.

خاتمة

في Bubble ، يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للجزء المرئي من التطبيق. في AppMaster.io ، ينصب التركيز على الوظائف - هناك محرر BP قوي ومحرر طلبات API مدمج والقدرة على العمل مع نقاط النهاية ومكتبة من الوحدات النمطية.

يوفر AppMaster.io مزيدًا من المرونة في العمل مع البيانات ومنطق التطبيق من خلال العمل مع الكتل والتمثيل المرئي البديهي. توفر Bubble القدرة على العمل مع البيانات وبناء منطق بسيط على نطاق أصغر.

تسمح لك الBubble ببناء تطبيقات الويب فقط. لإنشاء منتجات محمولة أصلية ، ستحتاج إلى استخدام خدمة جهة خارجية. باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء الويب والخادم وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية على Swift UI و Kotlin مع النشر إلى App Store و Google Play.

