هل تبحث عن واجهة برمجة تطبيقات لتوصيل البيانات بين خدمات الويب؟ هل تريد ربط تطبيقك بـ Instagram أو أي شبكة اجتماعية أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن الضروري فهم الفرق بين واجهات برمجة التطبيقات الشائعة المسماة SOAP و REST API. تتبع كل من واجهات برمجة التطبيقات عقود اتصال صارمة للغاية لنقل البيانات بين خدمات الويب. قبل اختيار API لمشروعك ، تحتاج إلى فهم الفرق بين REST و SOAP API. في هذه المقالة ، سنناقش API و REST API و SOAP API وأفضل واجهة برمجة تطبيقات لتوصيل تطبيقك بخدمات الويب و REST v / s SOAP وأفضل الأمثلة لكل من واجهات برمجة التطبيقات. لنبدأ بإدخال API لخدمة الويب.

ما هي API؟

واجهة برمجة التطبيقات (API) هي تقنية تربط تطبيقين بالبيانات والخدمات الزائدة في نموذج خادم العميل. تسمح واجهات برمجة التطبيقات (API) لتطبيقين بنقل كائنات البيانات وهي ثورة للتطبيقات التي تتبع بروتوكولات خادم العميل. يمكن أن يتيح لك استخدام واجهة برمجة التطبيقات لخدمات الويب تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة مهام سير العمل ونقل البيانات بين أجهزة محمولة متعددة. قد تتساءل عن أمان البيانات المنقولة بين البرنامج.

لذا فإن استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) هو طريقة آمنة ومثبتة لتوصيل خدمتي الويب في ثوانٍ. يسمح للتطبيق بتحسين الوظائف عن طريق استخراج المعلومات من التطبيقات الأخرى. ولكن قد تكون قلقًا بشأن كيفية قيام واجهة برمجة التطبيقات بنشر طلب وتحميل البيانات ونقلها بتنسيق بيانات معين. لذا فإن الإجابة على ذلك هي أنه يعتمد على كيفية إنشاء واجهة برمجة تطبيقات لتطبيقك. في هذه المقالة ، سنناقش اثنين من واجهات برمجة التطبيقات الشائعة لربط تطبيقين لنقل البيانات. دعنا نتعمق في تفاصيل SOAP مقابل REST:

ما هي واجهة برمجة تطبيقات REST؟

تمثل REST اختصارًا اختصارًا لعبارة "نقل الحالة التمثيلية" وهي واجهة برمجة تطبيقات شائعة لخدمات الويب. تعمل واجهات برمجة تطبيقات REST مع بروتوكول HTTP وتستخدم تنسيقات بيانات JSON لزيادة توافق المتصفحات. الشيء الملحوظ هو أن REST API يمكنها أيضًا العمل مع بروتوكول SOAP لتوفير اتصال سلس لخدمات الويب. قد تتساءل عن عملية إنشاء واجهة برمجة تطبيقات REST. في بعض الأحيان ، يكون إنشاء واجهة برمجة التطبيقات وتوسيع نطاقها أمرًا بسيطًا ، ولكنه قد يضيف بعض التعقيدات بناءً على عملية بنائه. قد تتساءل عن السيناريوهات التي يكون فيها من الضروري إنشاء واجهة برمجة تطبيقات REST لخدمة الويب. لذلك ، نحن ندرج بعض الأسباب التي تجعلك تستخدم REST APIs لتوصيل البيانات بين التطبيقات:

موارد محدودة

حاجة منخفضة للأمن

لجعل المتصفح متوافقًا مع العميل

لتحسين صحة البيانات

لتوسيع نطاق خدمة الويب

ملاحظة : كما ذكرنا أعلاه ، يمكنك استخدام بروتوكول SOAP لبناء واجهة برمجة تطبيقات REST. الشيء الملحوظ هو أن REST API تقدم أسلوبًا معماريًا لخدمات الويب ، بينما SOAP هو بروتوكول. لذا ، الأمر متروك لك فيما إذا كنت تريد استخدام بروتوكول HTTP أو SOAP لإنشاء واجهة برمجة تطبيقات REST وفقًا لاحتياجات مشروعك.

نكشف عن العوامل الحاسمة حول REST API التي تحتاج إلى معرفتها قبل اختيارها لخدمة الويب الخاصة بك:

REST تعني نقل الحالة التمثيلية وهو أسلوب معماري بسيط يستخدم بروتوكول HTTP لتوصيل البيانات بين خدمات الويب في بيئة خادم العميل.

تتبادل واجهات برمجة تطبيقات REST البيانات في بيئة خادم العميل حيث ينشر العميل طلبًا ، ويسمح REST للخادم بتحميل البيانات. لذا ، فإن بناء خدمات الويب الصدئة يعني أنك تريد أن تقوم خدمات الويب الخاصة بك بنقل كائنات البيانات بتنسيق بيانات JSON ، وإعداد بيئة خادم العميل. هذا مجرد نمط معماري يستخدم نماذج تناسق البيانات للتواصل السلس بين التطبيقات. لذلك ، تدعم واجهة برمجة التطبيقات هذه وظيفة المراسلة الموثوقة التي تتلقى طلبًا من العملاء ، وتسمح REST API بنقل بيانات المستخدم المطلوبة مع التدفق.

تستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST واجهة واحدة لتبسيط عملية الاتصال لكل من العميل والخادم.

تُستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST لتحسين خدمات الويب واستخدام تنسيق بيانات JSON لجعلها متوافقة مع المتصفح. ‍

إذا كنت ترغب في توسيع نطاق خدمات الويب الخاصة بك ، فإن REST API توفر قابلية التوسع مع تحسين الأداء لكل من العميل والخادم. تقبل REST API طلبًا من العميل وتنقله إلى الخادم لتحميل البيانات. بصرف النظر عن مزايا استخدام واجهة برمجة تطبيقات REST ، قد تؤدي أدوات الأمان على مستوى المؤسسة أحيانًا إلى تعريض أمان بيانات التطبيق للخطر. لذلك ، تلعب لغات البرمجة مثل GraphQL دورًا في التخفيف من مشكلات الأمان هذه.

ما هو SOAP ؟

SOAP اختصار لـ Simple Object Access Protocol. يسمح SOAP API للتطبيقات بتوصيل الرسائل حتى لو كانت مكتوبة بلغات برمجة مختلفة. إنه بروتوكول أكثر تعقيدًا من حيث الأمان واتصالات البيانات. نظرًا لأن هذا البروتوكول يتعامل مع الرسائل ، فإن التركيز الرئيسي ينصب على منع الوصول غير المصرح به من خلال أمان WS. يستخدم SOAP API بروتوكولات مدمجة تجعل استخدامه معقدًا.

مصدر الصورة garba.org/Author Ernesto Garbarino

يمكن للشركات التي تبحث عن ميزات أمان أكثر تقدمًا على مستوى المؤسسات تنفيذ SOAP لخدمات الويب الخاصة بها. تكمن الصعوبة في SOAP APIs في استخدام لغات البرمجة المختلفة لنقل الرسائل. يستخدم SOAP تنسيق XML للاتصال مما يجعله واجهة برمجة تطبيقات معقدة. بينما تتطلب بعض لغات البرمجة إنشاء طلبات نشر HTTP يدويًا ، إلا أنها مشكلة نظرًا لأن SOAP API لا يتسامح مع الخطأ. ومع ذلك ، يوفر SOAP اختصارات لبعض لغات البرمجة ، مثل .NET.

علاوة على ذلك ، يستخدم بروتوكول SOAP ملف لغة برمجة أخرى تُعرف باسم ملف SOAP API WSDL لتحديد سير عمل خدمة الويب. سيقوم هذا الملف بإنشاء مرجع من خلال IDE لأتمتة العملية. لذلك ، يعتمد تعقيد SOAP APIs على عدد لغات البرمجة المستخدمة في نقل البيانات.

لذلك ، نكشف عن الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها حول SOAP APIs قبل اتخاذ قرار:

يمكنك استخدام SOAP API عند الحاجة إلى معايير أمان صارمة مع دعم SSL . يستخدم SOAP API بروتوكولًا أساسيًا يسمى WS-Security على مستوى المؤسسة للتطبيقات وللتواصل مع الأنظمة القديمة.

API عند الحاجة إلى معايير أمان صارمة مع دعم . يستخدم API بروتوكولًا أساسيًا يسمى على مستوى المؤسسة للتطبيقات وللتواصل مع الأنظمة القديمة. تعتبر رسائل SOAP سببًا آخر يمكن أن يدفعك إلى اختيار هذا البروتوكول. تقدم SOAP API وظائف مراسلة موثوقة تنقلها رسائل SOAP بنجاح من خلال وسطاء SOAP ومن طرف إلى طرف.

سببًا آخر يمكن أن يدفعك إلى اختيار هذا البروتوكول. تقدم API وظائف مراسلة موثوقة تنقلها رسائل بنجاح من خلال وسطاء ومن طرف إلى طرف. يدمج SOAP API التوافق مع ACID . يرمز ACID إلى Atomicity والاتساق والعزل والمتانة ، وهذا الامتثال يقلل من التكرار ويضيف الأمان والنزاهة إلى رسائل SOAP . الشيء الملحوظ هو أن توافق ACID مع رسائل SOAP هو أكثر تقليدية من نماذج تناسق البيانات الأخرى. لهذا السبب يتم استخدام SOAP API للتعامل مع تنسيقات البيانات الحساسة مثل المعاملات المصرفية.

الاختيار بين SOAP و REST

لقد ناقشنا حتى الآن كل جزء حول REST v / s SOAP وكيف يمكنك استخدامها لتوصيل تطبيقات مختلفة. لكن واجهات برمجة التطبيقات هذه ليست الخيار الأفضل لكل سيناريو. لذلك تحتاج إلى اختيار API بحذر لحفظ مواردك. حان الوقت الآن للاختيار بين SOAP و REST API لإتاحة الوصول إلى مواردك في أي وقت من الأوقات. كل من واجهات برمجة التطبيقات لديها بعض أوجه التشابه ، مثل استخدام طلب نشر HTTP ، ولكن SOAP API أكثر صلابة من REST وتستخدم على نطاق واسع في الأنظمة القديمة. كل من واجهات برمجة التطبيقات لديها مجموعة من القواعد والمعايير لتبادل البيانات في أي تنسيق بيانات بين التطبيقات. لذلك ، قبل اختيار أي واجهة برمجة تطبيقات من خدمة الويب الخاصة بك ، من الضروري الالتزام بهذه القواعد. الشيء الملحوظ هو أنه لا تدعم جميع خدمات الويب كلا واجهتي API باستثناء بعض خدمات الويب ، مثل Amazon. يعتمد قرارك لاختيار API على متطلبات خدمات الويب الخاصة بك. نحن هنا نكشف عن المزايا التنافسية لكل من واجهات برمجة التطبيقات. لنبدأ بمزايا SOAP API:

مزايا SOAP

على عكس REST API ، تدعم SOAP API لغات البرمجة ويمكنها دمج أي بروتوكول اتصال بدلاً من استخدام بروتوكول HTTP فقط. علاوة على ذلك ، يعمل بروتوكول SOAP بكفاءة في إعداد موزع ، بينما تعمل واجهات برمجة تطبيقات REST بكفاءة في الاتصال المباشر / من نقطة إلى نقطة.

يوفر SOAP بروتوكولات أمان مضمنة مثل بروتوكولات أمان WS .

بروتوكولات أمان مضمنة مثل بروتوكولات أمان . تقدم SOAP APIs خيارات مضمنة لمعالجة الأخطاء.

APIs خيارات مضمنة لمعالجة الأخطاء. يدعم SOAP الأتمتة عند استخدامه مع لغة برمجة.

بعد الاطلاع على مزايا SOAP API ، دعنا نكشف عن مزايا REST API لجعل قرارك أكثر وضوحًا.

مزايا REST

على عكس SOAP ، فإن REST أكثر وضوحًا ومرونة من حيث استخدامه.

لا تتطلب واجهة برمجة تطبيقات REST أدوات باهظة الثمن ولغات برمجة متقدمة لربط التطبيقات

من السهل تعلم REST API باستخدام منحنى تعليمي أصغر.

يعتبر REST أكثر فاعلية لأنه لا يستخدم تنسيق XML لنقل الرسائل.

تشبه فلسفة التصميم الخاصة بها تقنيات الويب الأخرى ، لذا يمكنك تعلمها دون مواجهة أي صعوبة.

مثال REST

إذا تحدثنا عن REST مقابل SOAP ، فإن واجهة برمجة تطبيقات "تحويل حالة التمثيل" (REST) بسيطة ولا تتطلب سوى عنوان URL للاتصال بخدمات الويب. يمكنك إدخال عنوان URL إلى أي متصفح ، وسيكون الإخراج بتنسيق CSV. يعمل REST API في إعدادات خادم العميل حيث يمكنك تقديم طلب ، وسيقوم REST بتوصيل كل من العميل والخادم عبر بروتوكول HTTP لإجراء استجابة. يستخدم REST أيضًا لغة وصف تطبيق الويب ( WADL) لتحديد المهمة والبيانات الوصفية. تتضمن طلبات REST البارزة GET و POST و PUSH و DELETE. لنأخذ مثالاً على مكتبة API:

يرسل العميل طلب GET لاسترداد كتاب معين من متجر لبيع الكتب.

لاسترداد كتاب معين من متجر لبيع الكتب. سيضيف طلب POST كتابًا جديدًا إلى المكتبة.

كتابًا جديدًا إلى المكتبة. سيقوم طلب PUT بتحديث محتوى الكتاب بمعرف كتاب معين.

بتحديث محتوى الكتاب بمعرف كتاب معين. طلب DELETE سيحذف سجل الكتاب من المكتبة.

مثال على SOAP

يستخدم SOAP طلبات HTTP POST في نص الطلب. نص طلب XML عبارة عن غلاف SOAP للتعرف على API ، ويمثل نص SOAP متغيرات الطلب. لنفترض أنك تريد جلب اسم المستخدم "سميث". بالنسبة لهذه الرسالة ، يستخدم SOAP API HTTP أو أي بروتوكول آخر للاتصال.

على عكس REST APIs ، يمكن SOAP استخدام أي بروتوكول أساسي ، مثل SMTP أو TCP. شيء آخر ملحوظ حول رسائل SOAP هو أنها دائمًا بتنسيق XML وتعمل كغلاف أو مغلف في هذا المثال. يغطي المغلف رأس ونص رسالة SOAP. في نفس الوقت ، تتكون لغة وصف خدمة الويب ( WSDL) من جميع العناصر المتبقية للرسالة.

SOAP مقابل REST: الاختلافات الرئيسية

بعد الاطلاع على العرض الواسع لواجهات برمجة تطبيقات SOAP و REST ، حان الوقت لاستكشاف الاختلافات الرئيسية بين SOAP و REST. لنبدأ:

يعمل SOAP API مع بروتوكول SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط) ، بينما يعمل REST API مع بروتوكول REST (نقل الحالة التمثيلية).

API مع بروتوكول (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط) ، بينما يعمل REST API مع بروتوكول REST (نقل الحالة التمثيلية). تنقل SOAP API رسائل SOAP بتنسيق XML القياسي نظرًا لحالتها ، بينما لا تتبع واجهة برمجة تطبيقات REST تنسيق بيانات نظرًا لانعدام الحالة.

API رسائل بتنسيق XML القياسي نظرًا لحالتها ، بينما لا تتبع واجهة برمجة تطبيقات REST تنسيق بيانات نظرًا لانعدام الحالة. يعمل SOAP مع WSDL بسبب تنسيق XML ، بينما تستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST طلبات مثل GET و PUT و POST و DELETE .

مع WSDL بسبب تنسيق XML ، بينما تستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST طلبات مثل و و و . يمكن أن يعمل SOAP مع أي بروتوكول اتصال ، مثل HTTP و HTTPS و TCP و SMTP و XMPP ، بينما يعمل REST مع بروتوكول HTTP فقط للاتصال.

مع أي بروتوكول اتصال ، مثل و و و و ، بينما يعمل REST مع بروتوكول HTTP فقط للاتصال. SOAP API أكثر تنظيماً ، بينما يستخدم REST البيانات في شكل ضخم.

API أكثر تنظيماً ، بينما يستخدم REST البيانات في شكل ضخم. SOAP هو الخيار الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن أمان WS ، مثل البنوك ، بينما يعمل REST بكفاءة مع الأجهزة المحمولة. SOAP هو بروتوكول ذو حالة يستخدم ملفات SOAP WSDL للاحتفاظ بالمعلومات حول جميع الأنشطة على خدمة الويب ، بينما REST هو أسلوب معماري عديم الحالة لجعل خدمة الويب خدمة موثوقة. يعمل REST API في بيئة خادم العميل مع اتصال قابل للتخزين المؤقت بين التطبيقات.

هو الخيار الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن أمان ، مثل البنوك ، بينما يعمل REST بكفاءة مع الأجهزة المحمولة. هو بروتوكول ذو حالة يستخدم ملفات للاحتفاظ بالمعلومات حول جميع الأنشطة على خدمة الويب ، بينما REST هو أسلوب معماري عديم الحالة لجعل خدمة الويب خدمة موثوقة. يعمل REST API في بيئة خادم العميل مع اتصال قابل للتخزين المؤقت بين التطبيقات. يتطلب بروتوكول SOAP تردديًا عاليًا للتنفيذ ، بينما يتطلب REST حدًا أدنى من النطاق الترددي للأجهزة المحمولة للتنفيذ.

تردديًا عاليًا للتنفيذ ، بينما يتطلب REST حدًا أدنى من النطاق الترددي للأجهزة المحمولة للتنفيذ. لا يمكن لـ SOAP REST لأنه بروتوكول ، بينما يمكن لـ REST استخدام SOAP نظرًا لأسلوبه المعماري.

REST لأنه بروتوكول ، بينما يمكن لـ REST استخدام نظرًا لأسلوبه المعماري. يحتوي SOAP على معايير أمان عالية ويستخدم أمان WS للأمان عالي المستوى للمؤسسات ، بينما يستخدم REST SSL (طبقة مآخذ التوصيل الآمنة) وبروتوكول HTTPS للأمان. المنظمات التي تتطلب بروتوكولات عالية الأمان تستخدم SOAP API لتأمين معلومات المستخدمين الحساسة. على سبيل المثال ، تستخدم البنوك SOAP لتأمين بيانات المستخدمين ، مثل رقم البطاقة والدبابيس.

على معايير أمان عالية ويستخدم أمان للأمان عالي المستوى للمؤسسات ، بينما يستخدم REST SSL (طبقة مآخذ التوصيل الآمنة) وبروتوكول HTTPS للأمان. المنظمات التي تتطلب بروتوكولات عالية الأمان تستخدم API لتأمين معلومات المستخدمين الحساسة. على سبيل المثال ، تستخدم البنوك لتأمين بيانات المستخدمين ، مثل رقم البطاقة والدبابيس. يدعم SOAP تنسيق بيانات XML ، بينما يدعم REST API النص العادي و XML و HTML و JSON وما إلى ذلك.

تنسيق بيانات XML ، بينما يدعم REST API النص العادي و XML و HTML و JSON وما إلى ذلك. SOAP هو بروتوكول قياسي ينقل المعلومات التي تعتمد على الوظيفة ، بينما يتميز REST بأسلوب معماري مع نهج يعتمد على البيانات بشكل أكبر.

هو بروتوكول قياسي ينقل المعلومات التي تعتمد على الوظيفة ، بينما يتميز REST بأسلوب معماري مع نهج يعتمد على البيانات بشكل أكبر. لا يمكن لـ SOAP تخزين المكالمات مؤقتًا ، بينما يمكن لـ REST تخزين جميع المكالمات مؤقتًا مما يجعلها أسرع من SOAP .

بدائل SOAP و REST (JSON و gRPC و GraphQL)

على مدار السنوات القليلة الماضية ، كانت واجهات برمجة تطبيقات SOAP و REST هي الخيارات الشائعة للاتصال بخدمات الويب ، ولكن تتوفر دائمًا بعض البدائل الأخرى. دعنا نلقي نظرة واسعة على البدائل:

JSON

ترمز JSON إلى JavaScript Object Notation وهي طريقة رائعة لنقل البيانات بين التطبيقات المختلفة. هذه التقنية خفيفة الوزن ويمكن استخدامها لنقل البيانات من خادم إلى صفحة ويب. يمكن لواجهة برمجة التطبيقات هذه أن تحل محل SOAP نظرًا لبساطتها وسرعة نقلها.

gRPC

قدمت Google نظامًا مفتوح المصدر ، gRPC (استدعاء الإجراء البعيد) والذي يستخدم HTTP لاتصالات البيانات. كانت هذه التقنية شائعة قبل تطوير REST و SOAP API. تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع لتوصيل التطبيقات والأجهزة المحمولة بالخدمات الخلفية والبنية الدقيقة. تتمتع تقنية النقل هذه بمزايا تنافسية مقارنة بـ JSON نظرًا للاتصالات خفيفة الوزن والكفاءة وتوليد الكود المدمج والمزيد من خيارات الاتصال ، مثل تدفق الرسائل.

GraphQL

GraphQL هي لغة برمجة قائمة على الاستعلام تنقل البيانات بكفاءة في بيئة العميل والخادم. إنها تقنية جديدة قدمها Facebook تدعم وظائف متعددة لتعديل البيانات ، وتدعم خوادمها لغات البرمجة مثل C++ و JavaScript و Python والمزيد.

تعمل GraphQL مثل REST لأنها تستخدم تنسيقات HTTP و JSON لاتصالات البيانات. يمكنك الوصول إلى البيانات من API في مكالمة واحدة مع GraphQL ، بينما يتطلب REST مكالمات منفصلة للوصول إلى البيانات. لنفترض أنك تريد الوصول إلى بيانات العميل ، مثل الطلبات وحالة الشحن ، باستخدام REST ، وسيتعين عليك تقديم طلبات منفصلة لكل جزء من البيانات. ولكن باستخدام GraphQL ، يمكننا الوصول إلى البيانات في طلب واحد مما سيساعدك على تقليل عبء العمل.

بصرف النظر عن هذه البدائل ، يمكنك استخدام منصات تطوير التطبيقات no-code مثل AppMaster لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات no-code لخدمة الويب الخاصة بك.

هل REST API أسرع من SOAP ؟

قد لا تزال العديد من المؤسسات عالية المستوى ، مثل البنوك والأنظمة القديمة ، ترغب في تنفيذ SOAP ، لكن REST لا يزال أسرع من SOAP. REST أكثر مرونة ويوفر اتصال بيانات أسرع ، بينما يحتوي بروتوكول SOAP على متطلبات محددة لتنسيق XML لاتصال البيانات. لذا فإن استخدام تنسيق بيانات XML يجعل SOAP بروتوكولًا ثقيلًا لنقل البيانات بين التطبيقات.

تستخدم التقنيات الناشئة ، مثل إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة والحوسبة الموزعة ، واجهات برمجة تطبيقات REST على نطاق واسع نظرًا لمرونتها وخفة وزنها. علاوة على ذلك ، يدعم REST النص العادي ويوفر دروس REST API. من ناحية أخرى ، يوفر SOAP بروتوكولات أمان مضمنة لتلبية الاحتياجات الأمنية للمؤسسات ، ولكن استخدام هذه البروتوكولات الأساسية يزيد من ثقلها. نظرًا لسرعة REST API ، فإن واجهات برمجة التطبيقات العامة ، مثل خرائط Google ، تتبع قواعد وإرشادات REST.

كيفية إنشاء API no-code ؟

بعد مراجعة REST v / s SOAP والبدائل الأخرى ، قد تبحث عن حل API لا يتطلب ترميزًا. أفضل خيار لدمج تطبيقك مع واجهة برمجة التطبيقات هو عدم وجود حلول تعليمات برمجية مثل AppMaster. AppMaster على دمج سير عملك مع مئات التطبيقات والخدمات أو الوصول إلى المحتوى الخاص بك برمجيًا باستخدام API.

نحن هنا نكشف النقاب عن أهم فوائد استخدام AppMaster لدمج سير عملك مع تطبيقات مختلفة. لنبدأ بما يلي:

تكامل الوحدات بنقرة واحدة

يمكنك جعل تطبيقك أو خدمة الويب الخاصة بك أكثر كفاءة من خلال دمجها مع وحدة API no-code. تحتوي هذه الوحدات على قوالب جاهزة تتيح للمستخدمين تحسين سرعة التطبيق باستخدام واجهة برمجة تطبيقات خارجية. يمكنك إضافة هذه الوحدات باستخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster لدمج هذه الوحدات بنقرة واحدة. لهذا الغرض ، يمكنك زيارة السوق وإضافة وحدة لزيادة كفاءة سير عملك.

التوثيق والأمثلة

يوفر AppMaster وثائق وأمثلة في الوقت الفعلي لتطبيق الوحدة من أجل فهم أفضل.

افكار اخيرة

بعد الاطلاع على هذا الدليل ، نأمل أن تكون على دراية جيدة بالفرق بين النقل التمثيلي للحالة (REST) وبروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط ( SOAP). نأمل أن تكون مستعدًا تمامًا لاختيار واجهة برمجة تطبيقات لربط التطبيقات من أجل اتصال أسرع. بصرف النظر عن مزايا واجهات برمجة التطبيقات ، نوصيك بتجربة AppMaster لتقليل تكلفة مشروعك.

AppMaster هي أداة شائعة no-code تسمح للشركات بدمج واجهات برمجة التطبيقات مع تطبيقاتها بنقرة واحدة. تتكامل هذه المنصة الشهيرة no-code مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية ، ويمكنك إنشاء أي طلب ، تمامًا كما هو الحال في Postman ، واستخدام هذا الطلب في وظائفك ، ومعالجة نتيجة الطلب. جرب AppMaster لتحقيق تكامل أسرع مع واجهة برمجة التطبيقات لتحسين تطبيقك.