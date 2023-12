对象管理集团推出新技术社区

Object Management Group (OMG)旨在建立一系列专业社区,旨在为行业专业人士提供不断发展的技术领域的全面知识资源。

在托管社区计划的保护下,这些以技术为中心的社区旨在提供一个统一的平台,致力于分享有关趋势技术的专家见解、最佳实践和新颖想法。这些社区中的第一个是OMG Systems Modeling Community (SMC) 。

SMC 旨在成为交流基于模型的系统工程 (MBSE) 领域前瞻性思维实践的温床。它还寻求为 OMG 标准的使用提供指导支持,包括系统建模语言版本 2 (SysML v2) 和统一架构框架 (UAF)。

用 OMG 董事长兼首席执行官 Bill Hoffman 的话说:“OMG 管理社区将简化流程,消除行业障碍,并在领导机构的合作下实现目标。 OMG 社区的会员身份为公司提供了参与先进行业项目的绝佳机会,从而提高他们的熟练程度并使其在竞争对手中脱颖而出。”

有趣的是,OMG 不仅仅是宣布推出这些充满活力的社区。它还对其一项标准进行了重要更新。他们特别报告了开放架构雷达接口标准 (OARIS) 第 3 版测试版的发布。

OARIS 是作战管理系统与海军平台上运行的雷达系统之间无障碍连接的重要标准。其服务范围在版本 3 中得到了扩展,现在具有专为在平台之间交换绘图和其他测量而设计的界面。

