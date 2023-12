Object Management Group dévoile de nouvelles communautés technologiques

L' Object Management Group (OMG) est sur le point d'établir une série de communautés spécialisées dans le but de fournir aux professionnels de l'industrie des ressources de connaissances complètes dans des domaines technologiques en constante évolution.

Sous l'égide du programme Managed Communities, ces communautés axées sur la technologie visent à fournir une plate-forme unifiée dédiée au partage d'informations d'experts, de meilleures pratiques et d'idées novatrices concernant les technologies tendance. La toute première de ces communautés est la OMG Systems Modeling Community (SMC).

Le SMC est conçu pour être un terrain fertile pour l'échange de pratiques avant-gardistes en matière d'ingénierie des systèmes basés sur des modèles (MBSE). Il vise également à fournir un support pédagogique sur l'utilisation des normes OMG, notamment le Systems Modeling Language version 2 (SysML v2) et le Unified Architecture Framework (UAF).

Selon les mots de Bill Hoffman, président-directeur général d'OMG : « Les communautés gérées par OMG rationaliseront les processus, élimineront les obstacles de l'industrie et donneront un sens au sein d'une communauté d'autorités de premier plan. L'adhésion à une communauté OMG donne aux entreprises l'opportunité propice de participer à des projets industriels progressistes, renforçant ainsi leurs compétences et les distinguant de leurs concurrents.

Il est intéressant de noter que l’OMG ne se contente pas d’annoncer le lancement de ces communautés dynamiques. Elle fait également une mise à jour importante sur l’une de ses normes. En particulier, ils ont signalé la sortie de la version 3 bêta de la norme d'interface radar à architecture ouverte (OARIS).

OARIS agit comme une norme essentielle pour une interface sans barrière entre les systèmes de gestion de combat et les systèmes radar fonctionnant sur les plates-formes navales. Le périmètre de ses services est élargi dans la version 3, qui intègre désormais des interfaces conçues pour l'échange de tracés et autres mesures entre plateformes.

