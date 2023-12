Object Management Group представляет новые технические сообщества

Object Management Group (OMG) намерена создать ряд специализированных сообществ с целью предоставления профессионалам отрасли комплексных ресурсов знаний в постоянно развивающихся областях технологий.

Под эгидой Программы управляемых сообществ эти технологически ориентированные сообщества стремятся предоставить единую платформу, предназначенную для обмена экспертными знаниями, передовым опытом и новыми идеями, касающимися трендовых технологий. Самое первое из таких сообществ — OMG Systems Modeling Community (SMC).

SMC призван стать питательной средой для обмена передовыми практиками в области системной инженерии на основе моделей (MBSE). Он также стремится предоставить инструктирующую поддержку по использованию стандартов OMG, включая язык системного моделирования версии 2 (SysML v2) и Unified Architecture Framework (UAF).

По словам Билла Хоффмана, председателя и генерального директора OMG: «Сообщества, управляемые OMG, упростят процессы, устранят отраслевые препятствия и определят цели в рамках сообщества ведущих авторитетов. Членство в сообществе OMG дает компаниям прекрасную возможность участвовать в прогрессивных отраслевых проектах, тем самым повышая их профессиональный уровень и выделяя их среди конкурентов».

Интересно, что OMG не просто объявляет о запуске этих ярких сообществ. Он также предоставляет важную обновленную информацию об одном из своих стандартов. В частности, они сообщили о выпуске бета-версии версии 3 стандарта интерфейса радара с открытой архитектурой (OARIS).

OARIS выступает в качестве жизненно важного стандарта для безбарьерного взаимодействия между системами боевого управления и радиолокационными системами, работающими на военно-морских платформах. Объем его услуг расширен в версии 3, которая теперь включает интерфейсы, предназначенные для обмена графиками и другими измерениями между платформами.

По мере того, как тенденция no-code и low-code набирает обороты, инициативы, подобные тем, которые выдвинула OMG, начинают приобретать все большее значение. Именно здесь платформы no-code, такие как AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.