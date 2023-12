オブジェクト管理グループが新しい技術コミュニティを発表

Object Management Group (OMG) は、進化し続けるテクノロジー分野における包括的な知識リソースを業界の専門家に提供することを目的として、一連の専門コミュニティを設立する予定です。

マネージド コミュニティ プログラムの傘下で、これらのテクノロジーに特化したコミュニティは、トレンド テクノロジーに関する専門家の洞察、ベスト プラクティス、斬新なアイデアを共有することに特化した統合プラットフォームを提供することを目的としています。これらのコミュニティの最初のものはOMG Systems Modeling Community (SMC)です。

SMC は、モデルベース システム エンジニアリング (MBSE) における先進的な実践方法を交換するための温床となるように設計されています。また、システム モデリング言語バージョン 2 (SysML v2) や統一アーキテクチャ フレームワーク (UAF) などの OMG 標準の使用に関する指導サポートの提供も目指しています。

OMG の会長兼 CEO であるビル・ホフマンの言葉は次のとおりです。「OMG 管理コミュニティは、プロセスを合理化し、業界の障害を取り除き、主要な当局の協力関係の中で目的を切り拓きます。 OMG コミュニティのメンバーシップは、企業に進歩的な業界プロジェクトに参加する素晴らしい機会を与え、それによって企業の熟練度を高め、競合他社との差別化を図ることができます。」

興味深いことに、OMG は単にこれらの活気に満ちたコミュニティの立ち上げを発表しているわけではありません。また、標準の 1 つに関する重要なアップデートも提供しています。特に、Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS) のバージョン 3 ベータ版のリリースについて報告しました。

OARIS は、戦闘管理システムと海軍プラットフォームで動作するレーダー システム間のバリアレス インターフェイスの重要な標準として機能します。バージョン 3 ではサービスの範囲が拡大され、プラットフォーム間でプロットやその他の測定値を交換するために設計されたインターフェイスが追加されました。

