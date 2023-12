Object Management Group presenta nuevas comunidades tecnológicas

El Object Management Group (OMG) está configurado para establecer una serie de comunidades especializadas con el objetivo de proporcionar a los profesionales de la industria recursos de conocimiento integrales en campos tecnológicos en constante evolución.

Bajo el paraguas del Programa de Comunidades Administradas, estas comunidades centradas en la tecnología tienen como objetivo proporcionar una plataforma unificada dedicada a compartir conocimientos de expertos, mejores prácticas e ideas novedosas sobre tecnologías de tendencia. La primera de estas comunidades es la OMG Systems Modeling Community (SMC).

El SMC está diseñado para ser un caldo de cultivo para el intercambio de prácticas con visión de futuro en Ingeniería de Sistemas Basados ​​en Modelos (MBSE). También busca brindar apoyo educativo sobre el uso de los estándares OMG, incluido el Systems Modeling Language versión 2 (SysML v2) y el Unified Architecture Framework (UAF).

En palabras de Bill Hoffman, presidente y director ejecutivo de OMG: “Las comunidades administradas por OMG agilizarán los procesos, eliminarán los obstáculos de la industria y forjarán un propósito dentro de una comunidad de autoridades líderes. La membresía en una comunidad OMG brinda a las empresas la oportunidad propicia de participar en proyectos industriales progresivos, aumentando así su competencia y diferenciándose de sus competidores”.

Curiosamente, OMG no se limita a anunciar el lanzamiento de estas vibrantes comunidades. También está dando una actualización importante sobre uno de sus estándares. En particular, informaron el lanzamiento de la Versión 3 beta del Estándar de Interfaz de Radar de Arquitectura Abierta (OARIS).

OARIS actúa como un estándar vital para una interfaz sin barreras entre los sistemas de gestión de combate y los sistemas de radar que operan en plataformas navales. El alcance de sus servicios se amplía en la Versión 3, que ahora cuenta con interfaces diseñadas para el intercambio de parcelas y otras mediciones entre plataformas.

A medida que la tendencia no-code y low-code gana fuerza, iniciativas como estas lanzadas por OMG comienzan a adquirir más importancia. Aquí es donde las plataformas no-code, como AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.