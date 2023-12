Object Management Group revela novas comunidades tecnológicas

O Object Management Group (OMG) pretende estabelecer uma série de comunidades especializadas com o objetivo de fornecer aos profissionais da indústria recursos de conhecimento abrangentes em campos tecnológicos em constante evolução.

Sob a égide do Programa Comunidades Gerenciadas, essas comunidades focadas em tecnologia visam fornecer uma plataforma unificada dedicada ao compartilhamento de insights de especialistas, melhores práticas e ideias inovadoras sobre tecnologias de tendência. A primeira dessas comunidades é a OMG Systems Modeling Community (SMC).

O SMC foi projetado para ser um terreno fértil para o intercâmbio de práticas inovadoras em Engenharia de Sistemas Baseada em Modelos (MBSE). Também procura fornecer suporte instrucional sobre o uso dos padrões OMG, incluindo a Systems Modeling Language versão 2 (SysML v2) e o Unified Architecture Framework (UAF).

Nas palavras de Bill Hoffman, presidente e CEO da OMG: “OMG Managed Communities irá agilizar processos, eliminar obstáculos da indústria e criar um propósito dentro de uma irmandade de autoridades líderes. A adesão a uma comunidade OMG dá às empresas a oportunidade auspiciosa de participar em projetos progressistas da indústria, aumentando assim a sua proficiência e diferenciando-as dos concorrentes.”

Curiosamente, o OMG não está apenas anunciando o lançamento destas comunidades vibrantes. Também está fornecendo uma atualização importante sobre um de seus padrões. Particularmente, eles relataram o lançamento da versão 3 beta do Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS).

OARIS atua como um padrão vital para interface sem barreiras entre Sistemas de Gerenciamento de Combate e sistemas de radar operando em plataformas navais. O escopo de seus serviços é ampliado na Versão 3, que agora conta com interfaces destinadas à troca de plotagens e outras medidas entre plataformas.

À medida que a tendência no-code e low-code ganha força, iniciativas como estas lançadas pela OMG começam a ganhar mais importância. É aqui que as plataformas no-code, como o AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.