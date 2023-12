Object Management Group onthult nieuwe technologiegemeenschappen

De Object Management Group (OMG) gaat een reeks gespecialiseerde gemeenschappen oprichten met als doel professionals uit de industrie te voorzien van uitgebreide kennisbronnen op steeds evoluerende technologiegebieden.

Onder de paraplu van het Managed Communities Program streven deze op technologie gerichte gemeenschappen ernaar een verenigd platform te bieden dat zich toelegt op het delen van deskundige inzichten, best practices en nieuwe ideeën over trending technologieën. De allereerste van deze communities is de OMG Systems Modeling Community (SMC).

Het SMC is ontworpen als broedplaats voor de uitwisseling van vooruitstrevende praktijken op het gebied van Model Based Systems Engineering (MBSE). Het beoogt ook instructieve ondersteuning te bieden over het gebruik van OMG-standaarden, waaronder de Systems Modeling Language versie 2 (SysML v2) en het Unified Architecture Framework (UAF).

In de woorden van Bill Hoffman, voorzitter en CEO van OMG: “OMG Managed Communities zullen processen stroomlijnen, obstakels in de sector uit de weg ruimen en een doel bereiken binnen een gemeenschap van toonaangevende autoriteiten. Het lidmaatschap van een OMG-gemeenschap geeft bedrijven de veelbelovende kans om deel te nemen aan vooruitstrevende industriële projecten, waardoor hun vaardigheden worden vergroot en ze zich onderscheiden van de concurrentie.”

Interessant genoeg kondigt de OMG niet alleen de lancering van deze levendige gemeenschappen aan. Het geeft ook een belangrijke update over een van zijn standaarden. Ze rapporteerden in het bijzonder de release van de bètaversie van versie 3 van de Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS).

OARIS fungeert als een essentiële standaard voor een barrièreloze interface tussen gevechtsbeheersystemen en radarsystemen die op marineplatforms opereren. De reikwijdte van zijn diensten is uitgebreid in versie 3, die nu beschikt over interfaces die zijn ontworpen voor de uitwisseling van plots en andere metingen tussen platforms.

Naarmate de no-code en low-code trend aan kracht wint, beginnen initiatieven zoals deze gelanceerd door OMG steeds belangrijker te worden. Dit is waar no-code platforms, zoals de AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.