Nesne Yönetim Grubu Yeni Teknoloji Topluluklarını Tanıtıyor

Object Management Group (OMG), endüstri profesyonellerine sürekli gelişen teknoloji alanlarında kapsamlı bilgi kaynakları sağlama hedefiyle bir dizi uzmanlaşmış topluluk kurmaya hazırlanıyor.

Yönetilen Topluluklar Programı çatısı altında, bu teknoloji odaklı topluluklar, uzman görüşlerinin, en iyi uygulamaların ve trend teknolojilerle ilgili yeni fikirlerin paylaşılmasına adanmış birleşik bir platform sağlamayı amaçlıyor. Bu toplulukların ilki OMG Systems Modeling Community (SMC).

SMC, Model Tabanlı Sistem Mühendisliğinde (MBSE) ileri görüşlü uygulamaların alışverişi için bir üreme alanı olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda Sistem Modelleme Dili sürüm 2 (SysML v2) ve Birleşik Mimari Çerçevesi (UAF) dahil olmak üzere OMG standartlarının kullanımına ilişkin öğretim desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

OMG'nin başkanı ve CEO'su Bill Hoffman'ın sözleriyle: “OMG Yönetilen Topluluklar, süreçleri kolaylaştıracak, sektördeki engelleri ortadan kaldıracak ve önde gelen otoritelerin birlikteliği içinde amaç oluşturacak. Bir OMG Topluluğuna üyelik, şirketlere ilerici endüstri projelerine katılma konusunda hayırlı bir fırsat veriyor, böylece yeterliliklerini artırıyor ve onları rakiplerinden ayırıyor."

İlginç bir şekilde, OMG sadece bu canlı toplulukların lansmanını duyurmuyor. Aynı zamanda standartlarından biri hakkında önemli bir güncelleme de veriyor. Özellikle Açık Mimari Radar Arayüzü Standardının (OARIS) Versiyon 3 beta sürümünün yayınlandığını bildirdiler.

OARIS, Savaş Yönetim Sistemleri ile deniz platformlarında çalışan radar sistemleri arasında engelsiz arayüz oluşturmak için hayati bir standart görevi görüyor. Hizmetlerinin kapsamı, artık platformlar arasında grafiklerin ve diğer ölçümlerin değişimi için tasarlanmış arayüzler içeren Sürüm 3'te genişletildi.

