ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने नए तकनीकी समुदायों का अनावरण किया

Object Management Group (ओएमजी) लगातार विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान संसाधनों के साथ उद्योग के पेशेवरों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से विशेष समुदायों की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए तैयार है।

प्रबंधित समुदाय कार्यक्रम की छत्रछाया में, इन तकनीक-केंद्रित समुदायों का लक्ष्य ट्रेंडिंग प्रौद्योगिकियों से संबंधित विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि, सर्वोत्तम प्रथाओं और नए विचारों को साझा करने के लिए समर्पित एक एकीकृत मंच प्रदान करना है। इनमें से सबसे पहला समुदाय OMG Systems Modeling Community (SMC) है।

एसएमसी को मॉडल आधारित सिस्टम इंजीनियरिंग (एमबीएसई) में आगे की सोच वाली प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रजनन भूमि के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम मॉडलिंग लैंग्वेज संस्करण 2 (SysML v2) और यूनिफाइड आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क (UAF) सहित OMG मानकों के उपयोग पर निर्देशात्मक सहायता भी प्रदान करना चाहता है।

ओएमजी के अध्यक्ष और सीईओ बिल हॉफमैन के शब्दों में: “ओएमजी प्रबंधित समुदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेंगे, उद्योग की बाधाओं को दूर करेंगे, और अग्रणी अधिकारियों की संगति के भीतर उद्देश्य तैयार करेंगे। ओएमजी समुदाय में सदस्यता कंपनियों को प्रगतिशील उद्योग परियोजनाओं में भाग लेने का शुभ अवसर देती है, जिससे उनकी दक्षता बढ़ती है और वे प्रतिस्पर्धियों से अलग हो जाती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ओएमजी सिर्फ इन जीवंत समुदायों के लॉन्च की घोषणा नहीं कर रहा है। यह अपने एक मानक पर एक महत्वपूर्ण अपडेट भी दे रहा है। विशेष रूप से, उन्होंने ओपन आर्किटेक्चर रडार इंटरफ़ेस स्टैंडर्ड (OARIS) के संस्करण 3 बीटा के रिलीज़ होने की सूचना दी।

OARIS नौसेना प्लेटफार्मों पर काम करने वाले कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और रडार सिस्टम के बीच बाधा रहित इंटरफेसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में कार्य करता है। इसकी सेवाओं का दायरा संस्करण 3 में विस्तृत किया गया है, जिसमें अब प्लेटफार्मों के बीच भूखंडों और अन्य मापों के आदान-प्रदान के लिए डिज़ाइन किए गए इंटरफेस शामिल हैं।

