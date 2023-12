অবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ নতুন প্রযুক্তি সম্প্রদায়গুলি উন্মোচন করেছে

Object Management Group (ওএমজি) সদা-বিকশিত প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক জ্ঞানের সংস্থান সহ শিল্প পেশাদারদের সরবরাহ করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের একটি সিরিজ প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত।

ম্যানেজড কমিউনিটি প্রোগ্রামের ছত্রছায়ায়, এই প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলির লক্ষ্য বিশেষজ্ঞদের অন্তর্দৃষ্টি, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং ট্রেন্ডিং প্রযুক্তি সম্পর্কিত অভিনব ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য নিবেদিত একটি একীভূত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রথমটি হল OMG Systems Modeling Community (SMC) ।

SMC মডেল বেসড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং (MBSE) এ ফরোয়ার্ড-থিঙ্কিং অনুশীলনের বিনিময়ের জন্য একটি প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সিস্টেম মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্করণ 2 (SysML v2) এবং ইউনিফাইড আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক (UAF) সহ ওএমজি স্ট্যান্ডার্ডগুলির ব্যবহারে নির্দেশমূলক সহায়তা প্রদান করতে চায়।

ওএমজি-এর চেয়ারম্যান এবং সিইও বিল হফম্যানের ভাষায়: “ওএমজি পরিচালিত সম্প্রদায়গুলি প্রসেসকে স্ট্রিমলাইন করবে, শিল্পের বাধা দূর করবে এবং নেতৃস্থানীয় কর্তৃপক্ষের ফেলোশিপের মধ্যে উদ্দেশ্য তৈরি করবে। একটি OMG সম্প্রদায়ের সদস্যপদ কোম্পানিগুলিকে প্রগতিশীল শিল্প প্রকল্পে অংশ নেওয়ার শুভ সুযোগ দেয়, যার ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করে।

মজার বিষয় হল, OMG শুধুমাত্র এই প্রাণবন্ত সম্প্রদায়গুলি চালু করার ঘোষণা দিচ্ছে না। এটি তার মানগুলির একটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেটও দিচ্ছে। বিশেষ করে, তারা ওপেন আর্কিটেকচার রাডার ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড (OARIS) এর ভার্সন 3 বিটা প্রকাশের কথা জানিয়েছে।

OARIS নৌ প্ল্যাটফর্মে অপারেটিং কমব্যাট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং রাডার সিস্টেমের মধ্যে বাধা-হীন ইন্টারফেসিংয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মান হিসাবে কাজ করে। সংস্করণ 3-এ এর পরিষেবাগুলির পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে, যা এখন প্লট বিনিময় এবং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে অন্যান্য পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা ইন্টারফেসগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে৷

যেহেতু no-code এবং low-code প্রবণতা ট্র্যাকশন লাভ করে, OMG দ্বারা চালু করা এই ধরনের উদ্যোগগুলি আরও গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এখানেই অ্যাপমাস্টারের মতো no-code প্ল্যাটফর্মগুলি AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.