Nhóm quản lý đối tượng ra mắt cộng đồng công nghệ mới

Object Management Group (OMG) được thành lập để thành lập một loạt cộng đồng chuyên biệt với mục tiêu cung cấp cho các chuyên gia trong ngành nguồn kiến ​​thức toàn diện trong các lĩnh vực công nghệ ngày càng phát triển.

Dưới sự bảo trợ của Chương trình Cộng đồng được quản lý, các cộng đồng tập trung vào công nghệ này nhằm mục đích cung cấp một nền tảng thống nhất dành riêng cho việc chia sẻ hiểu biết chuyên môn, phương pháp hay nhất và ý tưởng mới liên quan đến các công nghệ theo xu hướng. Cộng đồng đầu tiên trong số này là OMG Systems Modeling Community (SMC).

SMC được thiết kế để trở thành nơi ươm mầm cho việc trao đổi các thực tiễn tư duy tiến bộ trong Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE). Nó cũng tìm cách cung cấp hỗ trợ giảng dạy về việc sử dụng các tiêu chuẩn OMG, bao gồm Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống phiên bản 2 (SysML v2) và Khung kiến ​​trúc hợp nhất (UAF).

Theo lời của Bill Hoffman, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của OMG: “Cộng đồng được quản lý OMG sẽ hợp lý hóa các quy trình, xóa bỏ những trở ngại trong ngành và đạt được mục đích trong mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền hàng đầu. Tư cách thành viên trong Cộng đồng OMG mang lại cho các công ty cơ hội tốt để tham gia vào các dự án công nghiệp tiến bộ, từ đó nâng cao trình độ của họ và khiến họ khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.”

Điều thú vị là OMG không chỉ thông báo về việc ra mắt những cộng đồng sôi động này. Nó cũng đưa ra một bản cập nhật quan trọng về một trong những tiêu chuẩn của nó. Đặc biệt, họ đã báo cáo việc phát hành phiên bản beta 3 của Tiêu chuẩn Giao diện Radar Kiến trúc Mở (OARIS).

OARIS hoạt động như một tiêu chuẩn quan trọng để giao tiếp không rào cản giữa Hệ thống quản lý chiến đấu và hệ thống radar hoạt động trên nền tảng hải quân. Phạm vi dịch vụ của nó được mở rộng trong Phiên bản 3, hiện có các giao diện được thiết kế để trao đổi các lô và các phép đo khác giữa các nền tảng.

Khi xu hướng no-code và low-code ngày càng thu hút, các sáng kiến ​​​​chẳng hạn như những sáng kiến ​​do OMG đưa ra bắt đầu có tầm quan trọng hơn. Đây là nơi các nền tảng no-code, chẳng hạn như AppMaster, stand out from the crowd by offering visually-managed systems that improve the app building process in a cost-effective, efficient manner with no technical debt. By joining the newly announced communities, technologists may find more ways to integrate AppMaster into their work practices and foster innovations.