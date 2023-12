تكشف مجموعة إدارة الكائنات عن مجتمعات تقنية جديدة

تم تعيين Object Management Group (OMG) لإنشاء سلسلة من المجتمعات المتخصصة بهدف تزويد المتخصصين في الصناعة بموارد المعرفة الشاملة في مجالات التكنولوجيا المتطورة باستمرار.

وتحت مظلة برنامج المجتمعات المُدارة، تهدف هذه المجتمعات التي تركز على التكنولوجيا إلى توفير منصة موحدة مخصصة لمشاركة رؤى الخبراء وأفضل الممارسات والأفكار الجديدة المتعلقة بالتقنيات الرائجة. أول هذه المجتمعات هو OMG Systems Modeling Community (SMC).

تم تصميم SMC ليكون أرضًا خصبة لتبادل ممارسات التفكير المستقبلي في هندسة الأنظمة القائمة على النماذج (MBSE). ويسعى أيضًا إلى تقديم الدعم التعليمي حول استخدام معايير OMG، بما في ذلك الإصدار 2 من لغة نمذجة الأنظمة (SysML v2) وإطار الهندسة الموحد (UAF).

على حد تعبير بيل هوفمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة OMG: "ستعمل المجتمعات التي تديرها OMG على تبسيط العمليات، وإزالة عقبات الصناعة، وصياغة الهدف ضمن زمالة السلطات الرائدة. العضوية في مجتمع OMG تمنح الشركات فرصة ميمونة للمشاركة في مشاريع الصناعة التقدمية، وبالتالي تعزيز كفاءتها وتمييزها عن المنافسين.

ومن المثير للاهتمام أن OMG لا تعلن فقط عن إطلاق هذه المجتمعات النابضة بالحياة. كما أنها تقدم تحديثًا مهمًا لأحد معاييرها. على وجه الخصوص، أبلغوا عن إصدار الإصدار 3 بيتا من معيار واجهة الرادار المعمارية المفتوحة (OARIS).

يعمل OARIS كمعيار حيوي للتفاعل الخالي من العوائق بين أنظمة إدارة القتال وأنظمة الرادار العاملة على المنصات البحرية. تم توسيع نطاق خدماتها في الإصدار 3، الذي يتميز الآن بواجهات مصممة لتبادل قطع الأراضي والقياسات الأخرى بين المنصات.

