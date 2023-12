Grup Manajemen Objek Memperkenalkan Komunitas Teknologi Baru

Object Management Group (OMG) dibentuk untuk membentuk serangkaian komunitas khusus dengan tujuan membekali para profesional industri dengan sumber daya pengetahuan yang komprehensif di bidang teknologi yang terus berkembang.

Di bawah payung Program Komunitas Terkelola, komunitas yang berfokus pada teknologi ini bertujuan untuk menyediakan platform terpadu yang didedikasikan untuk berbagi wawasan ahli, praktik terbaik, dan ide-ide baru mengenai teknologi yang sedang tren. Komunitas pertama adalah OMG Systems Modeling Community (SMC).

SMC dirancang untuk menjadi tempat berkembang biaknya pertukaran praktik berpikiran maju dalam Rekayasa Sistem Berbasis Model (MBSE). Hal ini juga berupaya memberikan dukungan instruksional mengenai penggunaan standar OMG, termasuk Systems Modeling Language versi 2 (SysML v2) dan Unified Architecture Framework (UAF).

Bill Hoffman, ketua dan CEO OMG mengatakan: “OMG Managed Communities akan menyederhanakan proses, menghilangkan hambatan industri, dan mengukir tujuan dalam persekutuan dengan otoritas terkemuka. Keanggotaan dalam Komunitas OMG memberi perusahaan peluang baik untuk mengambil bagian dalam proyek industri progresif, sehingga meningkatkan kemahiran mereka dan membedakan mereka dari pesaing.”

Menariknya, OMG tidak hanya mengumumkan peluncuran komunitas dinamis ini. Mereka juga memberikan pembaruan penting pada salah satu standarnya. Secara khusus, mereka melaporkan peluncuran Versi 3 beta dari Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS).

OARIS bertindak sebagai standar penting untuk antarmuka tanpa hambatan antara Sistem Manajemen Tempur dan sistem radar yang beroperasi pada platform angkatan laut. Cakupan layanannya diperluas pada Versi 3, yang kini menampilkan antarmuka yang dirancang untuk pertukaran plot dan pengukuran lain antar platform.

