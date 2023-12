객체 관리 그룹, 새로운 기술 커뮤니티 공개

Object Management Group (OMG)은 끊임없이 진화하는 기술 분야에서 업계 전문가에게 포괄적인 지식 리소스를 제공한다는 목표로 일련의 전문 커뮤니티를 구축할 예정입니다.

관리형 커뮤니티 프로그램 아래 이러한 기술 중심 커뮤니티는 최신 기술에 관한 전문가의 통찰력, 모범 사례 및 참신한 아이디어를 공유하는 데 전념하는 통합 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이러한 커뮤니티 중 첫 번째는 OMG Systems Modeling Community (SMC) 입니다.

SMC는 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링)의 미래 지향적인 관행 교환을 위한 온상이 되도록 설계되었습니다. 또한 SysML v2(시스템 모델링 언어 버전 2) 및 UAF(Unified Architecture Framework)를 포함한 OMG 표준 사용에 대한 교육 지원을 제공하려고 합니다.

OMG 회장 겸 CEO인 Bill Hoffman은 다음과 같이 말했습니다. “OMG Managed Communities는 프로세스를 간소화하고, 업계 장애물을 제거하며, 주요 권위자들과 협력하여 목적을 개척할 것입니다. OMG 커뮤니티의 회원 자격은 기업이 진보적인 산업 프로젝트에 참여할 수 있는 좋은 기회를 제공하여 그들의 숙련도를 높이고 경쟁사와 차별화할 수 있는 기회를 제공합니다.”

흥미롭게도 OMG는 이러한 활발한 커뮤니티의 출시만을 발표하는 것이 아닙니다. 또한 표준 중 하나에 대한 중요한 업데이트를 제공하고 있습니다. 특히 OARIS(Open Architecture Radar Interface Standard) 버전 3 베타 출시를 보고했습니다.

OARIS는 전투 관리 시스템과 해군 플랫폼에서 작동하는 레이더 시스템 간의 무장애 인터페이스를 위한 중요한 표준 역할을 합니다. 버전 3에서는 서비스 범위가 확장되어 이제 플랫폼 간의 플롯 및 기타 측정 교환을 위해 설계된 인터페이스를 제공합니다.

