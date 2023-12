Il gruppo di gestione degli oggetti presenta nuove comunità tecnologiche

L' Object Management Group (OMG) è destinato a creare una serie di comunità specializzate con l'obiettivo di fornire ai professionisti del settore risorse di conoscenza complete in campi tecnologici in continua evoluzione.

Sotto l'egida del programma Managed Communities, queste comunità focalizzate sulla tecnologia mirano a fornire una piattaforma unificata dedicata alla condivisione di approfondimenti di esperti, migliori pratiche e nuove idee riguardanti le tecnologie di tendenza. La prima di queste comunità è la OMG Systems Modeling Community (SMC).

L'SMC è progettato per essere un terreno fertile per lo scambio di pratiche lungimiranti nell'ingegneria dei sistemi basati su modelli (MBSE). Cerca inoltre di fornire supporto didattico sull'uso degli standard OMG, tra cui Systems Modeling Language versione 2 (SysML v2) e Unified Architecture Framework (UAF).

Nelle parole di Bill Hoffman, presidente e CEO di OMG: “Le comunità gestite da OMG semplificheranno i processi, elimineranno gli ostacoli del settore e definiranno uno scopo all'interno di una comunità di autorità leader. L’appartenenza a una comunità OMG offre alle aziende l’opportunità propizia di prendere parte a progetti industriali progressisti, aumentando così la loro competenza e distinguendole dalla concorrenza”.

È interessante notare che l'OMG non si limita ad annunciare il lancio di queste vivaci comunità. Sta inoltre fornendo un importante aggiornamento su uno dei suoi standard. In particolare, è stato segnalato il rilascio della Versione 3 beta dell'Open Architecture Radar Interface Standard (OARIS).

OARIS funge da standard vitale per l'interfaccia senza barriere tra i sistemi di gestione del combattimento e i sistemi radar che operano su piattaforme navali. La portata dei suoi servizi viene ampliata nella versione 3, che ora dispone di interfacce progettate per lo scambio di grafici e altre misurazioni tra piattaforme.

Man mano che la tendenza no-code e low-code prende piede, iniziative come queste lanciate da OMG iniziano ad assumere maggiore importanza.